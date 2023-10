Sabalenková na úvod Turnaje mistryň dominovala, Pegulaová slaví premiérovou výhru

V mexickém Cancúnu odstartoval Turnaj mistryň. Suverénním výkonem vykročila za obhajobou loňského finále světová jednička Aryna Sabalenková (25), jež deklasovala 6:0, 6:1 Řekyni Marii Sakkariovou (28). Premiérovou výhru v soutěži si na čtvrtý pokus připsala Američanka Jessica Pegulaová (29) proti Kazašce Jeleně Rybakinové (24).

Aryna Sabalenková se letos dostala minimálně do semifinále všech čtyř majorů a na Australian Open slavila premiérový grandslamový titul. Ve světovém žebříčku se vyšplhala na vrchol a má velkou šanci na prvním místě sezonu zakončit. První krok k tomu udělala rázným způsobem.

Do svého třetího Turnaje mistryň vstoupila drtivou výhrou 6:0, 6:1 nad Mariou Sakkariovou, s níž na předchozích dvou ročnících ve skupině prohrála.

Sestřih zápasu Aryna Sabalenková – Maria Sakkariová Livesport

Letos pětadvacetiletá Běloruska nedala o tři roky starší Řekyni šanci. Game ztratila až za stavu 6:0 a 5:0 po nevyužití tří mečbolů, vzápětí duel ukončila čistou hrou při svém podání.

"Skóre vypadá jednoznačně, ale nebyl to snadný zápas. Maria je bojovnice," řekla po 76 minut dlouhém utkání Sabalenková, jež ani ve třetím letošním souboji neztratila set a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 7:3.

Rozhovor s Arynou Sabalenkovou Livesport

"Proti Marii se může stát cokoliv, kdykoliv se dokáže vrátit. Stačí jí dát malou šanci a ona ji využije a bojuje dál. Snažím se jen soustředit, zůstávat v přítomnosti a hrát nejlépe, jak umím. A hlavně jí nedarovat body, které by jí daly pocit návratu do zápasu," komentovala rodačka z Minsku.

Sabalenková startuje na Turnaji mistryň třetí rok po sobě a v Cancúnu obhajuje finále z texaského Forth Worth. Pokud by si o titul zahrála i letos, na závěrečném podniku sezony by to dokázala jako první od Američanky Sereny Williamsové v letech 2013 a 2014.

Také osmadvacetiletá Sakkariová hraje na Turnaji mistryň potřetí v kariéře, letos až jako náhradnice místo zraněné Karolíny Muchové. Loni i předloni ze skupiny postoupila a vypadla v semifinále.

Úspěšně vstoupila do Turnaje mistryň Jessica Pegulaová, která při loňské premiéře prohrála všechny tři zápasy ve dvouhře i ve čtyřhře. V úvodním singlovém utkání letošního ročníku americká tenistka porazila 7:5, 6:2 Kazašku Jelenu Rybakinovou a oplatila jí březnovou porážku z Miami.

Devětadvacetiletá Američanka v prvním setu přišla jako první o podání a prohrávala 3:5. Pak ale získala šest gamů v řadě a vypracovala si rozhodující náskok. Ve druhé sadě odskočila do vedení o dva brejky a vítězku loňského Wimbledonu zpátky do zápasu nepustila.

Sestřih zápasu Jelena Rybakinová – Jesica Pegulaová Livesport

"Z dnešního vítězství jsem opravdu nadšená. Už teď jsem tu zahrála lépe než loni, takže mi spadl kámen ze srdce. (Rybakinová) je těžká soupeřka a hraje opravdu skvělý tenis. Byl to vyrovnaný zápas, ale ona udělala o pár chyb více. Dokázala jsem toho využít a zužitkovala momentum zápasu," pochvalovala si Pegulaová premiérovou výhru na Turnaji mistryň.

Rozhovor s Jessicou Pegulaovou Livesport

Nejstarší účastnice letošního Turnaje mistryň ve dvouhře Pegulaová zvýšila vedení ve vzájemné bilanci na 3:1 a po nedávném triumfu v Soulu, kde získala druhý letošní a celkově čtvrtý titul, prodloužila svou neporazitelnost na šest utkání.

V úterý dojde ve skupině Bacalar na souboj Sabalenkové s Pegulaovou a vítězka si teoreticky může zajistit místo v semifinále. Poražené z úvodního kola Sakkariová s Rybakinovou budou usilovat o zvýšení šance na postup.

V pondělí čeká premiéra na Turnaji mistryň wimbledonskou šampionku Markétu Vondroušovou, jež v 23:00 SEČ vyzve Polku Igu Šwiatekovou. V druhém utkání skupiny Chetumal se pak střetnou Američanka Coco Gauffová s Tunisankou Ons Jabeurovou.

Výsledky Turnaje mistryň v Cancúnu