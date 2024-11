Siniaková vstoupila do Turnaje mistryň úspěšně, s Townsendovou odvrátily mečbol

Kateřina Siniaková (28) se svou parťačkou Taylor Townsendovou (28) v Rijádu začaly výhrou. Česko-americký pár ve svém prvním společném zápase na Turnaji mistryň přehrál 3:6, 6:3, 11:9 jedničky turnaje a vítězky US Open Jelenu Ostapenkovou (27) a Ljudmylu Kičenokovou (32).

Kateřina Siniaková má za sebou další výbornou deblovou sezonu. Aktuální světová jednička v ní posbírala celkem 5 trofejí, dvě z nich na grandslamech. French Open vyhrála s Coco Gauffovou a Wimbledon s další Američankou Taylor Townsendovou, se kterou se rozhodla startovat na Turnaji mistryň v Rijádu.

Přestože s pátou hráčkou deblového žebříčku odehrála jen pár turnajů, především kvůli výhře v All England Clubu se dostaly mezi osm nejlepších párů sezony jako poslední nasazené. Hned v prvním společném zápase od porážky v Pekingu musel česko-americký pár čelit jedničkám turnaje a vítězkám US Open Jeleně Ostapenkové a Ljudmyle Kičenokové.

Siniaková s Townsendovou prohrály úvodní tři hry a srovnat skóre už se jim do konce první sady nepovedlo. Přestože snížily na 3:4, další dvě hry patřily sehranějším soupeřkám. Ve druhém setu přišlo od česko-americké dvojice velké zlepšení. Ziskem čtyř her v řadě se dostaly do vedení a poslaly utkání do závěrečného supertie-breaku.

V něm vedly už 7:5, ale následně si postup velmi zkomplikovaly a za stavu 8:9 musely odvracet mečbol. Ziskem tří posledních bodů však dramatické utkání otočily na svou stranu a získaly první společnou výhru na Turnaji mistryň.

Siniaková bude chtít v Rijádu vylepšit zaváhání z minulého roku, kdy na turnaji pro osm nejlepších párů skončila už ve skupině. O přiblížení postupu do semifinále se v dalším zápase utkají s Nicole Melicharovou-Martínezovou a Ellen Perézovou.

Výsledky čtyřhry na Turnaji mistryň