Veterán Wawrinka a Umag. Láska funguje i po 17 letech, Švýcar je tam znovu ve finále

V elitních třech stovkách tenistů na okruhu ATP není nikdo starší než on. Přesto se Švýcar Stan Wawrinka (38) zvládl probít do finále velkého turnaje. Povedlo se mu to na antuce v chorvatském Umagu. Na stejném kurtu na pobřeží Jaderského moře, na němž před 17 lety slavil premiérový triumf kariéry, která čítá mimo jiné i tři grandslamy. Večer si zahraje o svou trofej číslo 17 a první od roku 2017.

V nočním semifinále půl hodiny po půlnoci porazil Itala Lorenza Sonega a ukončil bezmála čtyřleté čekání na své 31. finále. V něm ho vyzve Australan Alexei Popyrin, jenž hraje životní turnaj na antuce.

Wawrinka hrál v roce 2006 v Umagu své druhé finále na okruhu ATP a po skreči Novaka Djokoviče získal premiérový titul. V letech 2014 až 2016 odešel jako vítěz z 11 soubojů o trofej v řadě včetně těch na Australian Open (2014 a 2016) a Roland Garros (2015).

Byl světovou trojkou a historicky je stále jedním z pouhých třech hráčů (vedle Tomáše Berdycha a Jo-Wilfrieda Tsongy), kteří dokázali porazit čtyři titány své doby – Djokoviče, Federera Nadala a Murrayho – na grandslamových turnajích. V květnu 2017 ještě slavil triumf na domácí antuce v Ženevě, od té doby ale turnaj ATP nevyhrál. Jeho kariéru totiž přibrzdila zranění.

Pár týdnů po prohraném finále na French Open 2017 podstoupil dvě operace levého kolena, v roce 2021 byl dvakrát operován kvůli problémům s levou nohou a v žebříčku se propadl do čtvrté stovky.

Přesto rodák z Lausanne hraje i v 38 letech dál, drží se v širší světové špičce (aktuálně mu patří 72. místo) a nyní v Umagu dokonce poprvé od října 2019 postoupil do finále. Ve čtyřech zápasech na Istrii neztratil ani set, v semifinále si poradil s druhým nasazeným Sonegem 6:3, 6:4 a 25 minut po půlnoci si mohl užívat dlouhé roky nepoznaný pocit.

"S dnešním výkonem jsem spokojený. Myslím, že jsem odehrál nejlepší zápas z celého týdne. Jsem opravdu šťastný, že jsem postoupil do finále," radoval se Wawrinka, jenž má ve sbírce také olympijské zlato z Pekingu 2008, kde s krajanem Federerem ovládli čtyřhru.

V celkově 31. singlovém duelu o trofej bude čelit Popyrinovi. Třiadvacetiletý Australan ve svém teprve druhém semifinále na okruhu ATP udolal po třech a čtvrt hodinách boje italského mladíka Mattea Arnaldiho 7:6, 5:7, 6:3 a podruhé na okruhu došel až do vrcholného duelu. Ten první předloni v Singapuru přetavil v triumf. Na antuce dosud nebyl ani ve čtvrtfinále.

Výsledky a program turnaje v Umagu