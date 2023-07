Tennis Tracker: Wawrinka po čtyřech letech vybojoval finále, v něm ale nestačil na Popyrina

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 30. července?

Moment dne ATP ze zápasu Zverev –⁠ Djere. Lilvesport CZ

Moment dne WTA z utkání Burelová –⁠ Cocciarettová. Livesport CZ

23:56 – Vít Kopřiva vyhrál i své druhé challengerové finále. Na antuce v italské Veroně přitom prohrával s Ukrajincem Vitalijem Sačkem 1:6 a 2:5 a soupeř dvakrát podával na vítězství, český tenista ale vývoj otočil, zvítězil 1:6, 7:6, 6:2 a po třetím obratu během tří dnů slaví první triumf mimo domácí půdu.

22:50 – Australan Alexei Popyrin přetavil i svůj druhý postup za čtvrtfinále turnaje ATP v titul. Na antuce v chorvatském Umagu ve finále udolal 6:7, 6:3, 6:4 švýcarského šampiona z roku 2006 Stana Wawrinku a navázal na předloňský triumf v Singapuru.

Sestřih finále turnaje ATP v Umagu. Livesport CZ

19:21 – Turnaj WTA 250 v Praze zná kompletní rozlosování. Jediná úspěšná česká kvalifikantka Gabriela Knutsonová si premiéru na hlavním okruhu odbude proti krajance Tereza Martincové a proti kvalifikantce začnou také další tři Češky: Linda Nosková se utká s Američankou Elvinou Kalievovou, Barbora Strýcová narazí na lusky losera Ankitu Rainaovou z Indie a Barbora Palicová bude čelit Kolumbijce Emilianě Arangové.

18:15 – "Laslo, chci ti pogratulovat, protože jsi jeden z nejtišších, nejskromnějších lidí na okruhu. Myslí, že celá tour tě respektuje, víme, jak tvrdě pracuješ. Omlouvám se, že to dnes nestačilo, ale jsem si jistý, že ty největší vrcholy ve tvé kariéře ještě přijdou. Přeji ti jen to nejlepší," adresoval Zverev řeč finálovému soupeři Djeremu.

Pozápasový ohlas Zvereva. Livesport CZ

17:44 – Češka Anastasia Detiucová s Aminou Anšbaovou nedosáhly v Lausanne na deblovou trofej. Ve finále podlehly 2:6, 1:6 maďarsko-francouzské dvojici Anna Bondárová, Diane Parryová.

17:15 – Alexander Zverev na domacím antukovém turnaji ATP 500 v Hamburku porazil ve svém prvním finále od loňského května a následného vážného zranění kotníku 7:5, 6:3 Srba Lasla Djereho a získal první titul od triumfu na Turnaji mistrů 2021.

Sestřih zápasu Zverev –⁠ Djere. Livesport CZ

16:10 – Elisabetta Cocciarettová na druhý pokus uspěla ve finále turnaje WTA. Dvaadvacetiletá Italka slaví premiérový titul na antuce ve švýcarském Lausanne po výhře 7:5, 4:6, 6:4 nad Francouzkou Clarou Burelovou.

Sestřih finálového zápasu Cocciarettová –⁠ Burelová. Livesport CZ

15:57 – Dominika Šalková na Livesport Prague Open loňský postup z kvalifikace do druhého kola hlavní soutěže nezopakuje. V závěrečném duelu kvalifikačního síta devatenáctiletá Češka podlehla 3:6 2:6 nejvýše nasazené Němce Tamaře Korpatschové.

14:52 – Světová jednička Iga Šwiateková slaví 15. triumf a první na domácí půdě. Na tvrdém povrchu ve Varšavě neztratila 22letá Polka ani set, ve finále deklasovala Němku Laurou Siegemundovou 6:0, 6:1 a svou skvělou finálovou bilanci vylepšila na 15:4.

Highlighty zápasu Šwiateková – Siegemundová. Livesport

13:55 – Gabriela Knutsonová se na domácím Livesport Prague Open ve Stromovce na druhý pokus kvalifikovala poprvé v kariéře do hlavní soutěže turnaje WTA. V závěrečném druhém kole si 26letá Češka poradila s Britkou Naikhtou Bainsovou 6:3, 6:2.

13:03 – Renata Voráčová si v hlavní soutěži Livesport Prague Open v pražské Stromovce nezahraje. Zkušená česká deblistka v prvním kole kvalifikace podlehla Slovence Viktórii Hrunčákové 2:6, 2:6.

12:54 – Polka Iga Šwiateková na domácí půdě ve Varšavě zvládla semifinálovou dohrávku proti Belgičance Yanině Wickmayerové a po výhře 6:1 7:6 postoupila do finále. V něm se světová jednička utká dnes od 14:00 s Němkou Laurou Siegemundovou.

Přehled zápasu Šwiateková –⁠ Wickmayerová Livesport CZ

11:35 – Světová pětka Stefanos Tsitsipas bude příští týden nasazenou jedničkou turnaje ATP 250 v mexickém Los Cabos, kde se představí poprvé v kariéře. Do soutěže řecký favorit vstoupí ve druhém kole proti Johnu Isnerovi, nebo Rinkymu Hijikatovi. Druhým nasazeným je loňský finalista a předloňský šampion Brit Cameron Norrie.

09:55 – Silný déšť minimálně o hodinu posunul začátek dnešního programu na Livesport Prague Open v pražské Stromovce. Zápasy finálového kola kvalifikace tak začnou nejdřív ve 12:00, kdy by měla nastoupit Gabriela Knutson proti Britce Bainsové a k dohrávce úvodního kola Renata Voráčová proti Slovence Hrunčákové. Po Knutsonové se na Centru představí Dominika Šalková proti Němce Korpatschové.

08:04 – Australan Aleksandar Vukic (27) zdolal v Atlantě v prvním semifinále na okruhu ATP Francouze Uga Humberta 3:6, 7:6, 7:5 a postoupil do svého dosud největšího finále. O titul se tenista s černohorskými kořeny utká s domácím favoritem Taylorem Fritzem.

00:12 – Stan Wawrinka (38) porazil na antuce v Umagu, kde před 17 lety slavil svůj první triumf na okruhu ATP, Itala Lorenza Sonega 6:3, 6:4 a ukončil bezmála čtyřleté čekání na své 31. finále v kariéře. O 17. titul a první od roku 2017 si zkušený Švýcar zahraje s Australanem Alexeiem Popyrinem.