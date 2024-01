Djokovič má před Australian Open problémy se zápěstím. Není to poprvé ani naposledy, říká Srb

Srbský tenista Novak Djokovič (36) si během úterního zápasu United Cupu proti Jiřímu Lehečkovi nechal ošetřit zápěstí, světová jednička se s tím však poprala a zvítězila 6:1, 6:7, 6:1.

Djokovič, který se tento měsíc pokusí získat rekordní jedenáctý titul z Australian Open, vypadal, že ho pravé zápěstí trápí už při rozcvičce. Srb si po prvním setu, který vyhrál jednoznačně 6:1, nechal zápěstí ošetřit trenérem, Lehečka vycítil příležitost a druhou sadu vyhrál v tiebreaku.

Před začátkem třetí sady si Djokovič vzal lékařskou pauzu, vrátil se do zápasu a dostal se do vedení 5:0, načež zápas zpečetil. Zkušený tenista v pozápasovém rozhovoru řekl, že ho zápěstí opravdu bolí. "Dokázal jsem přes to hrát a není to poprvé ani naposledy, co se mi něco takového stalo. Takové věci se stávají. Člověk se s tím prostě musí vyrovnat a najít řešení. Uvidíme, co bude dál," nechala se slyšet světová jednička.

Djokovič měl hrát v rozhodující smíšené čtyřhře s Olgou Danilovičovou, ale nahradil ho Hamad Medjedovič.