Snažím se na sebe nevyvíjet tlak, říká Sabalenková a touží obhájit titul na Australian Open

Aryna Sabalenková (25) přiznala, že po průlomovém roce 2023, kdy získala svůj první grandslamový titul na Australian Open, cítí tlak, ale nové myšlení jí pomáhá se s ním vyrovnat.

Běloruska poté prohrála finále na US Open, nicméně na cestě za postem světové jedničky se dostala do semifinále Wimbledonu a Roland Garros. Sabalenková je momentálně v žebříčku druhá za Polkou Igou Šwiatekovou, ale na úvodním turnaji sezony v Brisbane, který začíná v neděli, je nasazenou jedničkou.

Sabalenková uvedla, že mimo sezonu tvrdě pracovala ve snaze stát se první ženou, která obhájí titul na Australian Open od dob krajanky Viktorie Azarenkové, jež se to povedlo v letech 2012 a 2013. Přiznala však, že jako obhájkyně titulu v Melbourne Parku pociťuje zvýšený tlak.

"Loni jsem odvedla úžasnou práci, nebylo to snadné. Ani v této sezoně to nebude jednoduché. Už jen to, že máte někde vzadu v hlavě myšlenku, že musíte obhájit titul, způsobuje, že to není lehké. Snažím se na sebe nevyvíjet tlak. Jen se snažím připravit co nejlépe – není to snadné, zvlášť na grandslamech," řekla Sabalenková.

Sabalenková svůj hvězdný rok 2023 přičítá změně přístupu. "Tak nějak jsem přijala fakt, že můžu prohrát, že kdokoli může přijít a porazit mě, pokud nepředvádím svůj nejlepší tenis. Když to přijmete, dodá vám to větší sebedůvěru – v rozhodujících chvílích jste na kurtu klidnější," prohlásila.

Sabalenková má za sebou životní sezonu. Livesport

"Co se stane v nejhorším případě? Nevyhraju grandslam, ztratím nějaké body, trochu klesnu v žebříčku, ale pořád je přede mnou spousta turnajů. Na dalším grandslamu nebo na jiných turnajích se budu snažit podat opět co nejlepší výkon," uvedla.

"Proto se mi líbí moje myšlení: můžete mě porazit, ale já se připravím na každé utkání a budu mít obrovskou šanci vyhrávat zápas za zápasem a na konci pravděpodobně držet v rukou trofej," prohlásila sebevědomě Běloruska.

Sabalenková má v Brisbane v prvním kole volno, v tom druhém se utká buď s Italkou Lucií Bronzettiovou, nebo Ashlyn Kruegerovou.