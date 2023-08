Taháky 3. dne US Open: Thiem proti domácí naději, duel dávných rivalek i hvězd budoucnosti

US Open WTA - Dvouhry

V národním tenisovém centru ve Flushing Meadows v New Yorku se hraje již 143. edice tradičního US Open. Středeční menu posledního grandslamu sezony nabízí několik velmi zajímavých bitev, Livesport Zprávy vybírají tři z nich, které byste si neměli nechat ujít.

Hvězdy budoucnosti proti sobě a rovnou na hlavním pódiu. Šestnáctiletá Mirra Andrejevová hrála ještě na loňském US Open juniorku, ale během svého premiérového roku mezi dospělými zahájila raketový vzestup na profesionální tour. Zvládla uhrát osmifinále v Madridu i Wimbledonu, na French Open došla do třetího kola. Během mrknutí oka má talentovaná teenagerka na dosah TOP 50.

Na US Open na úvod musela Andrejevová podstoupit třísetovou bitvu s kvalifikantkou Olivií Gadeckou, její středeční soupeřka ale také neměla zrovna snadnou práci. O duelu Coco Gauffové s Laurou Siegemundovou se toho napsalo dosti, když po téměř tříhodinové bitvě americké publikum německou soupeřku ne zrovna sportovně vybučelo.

Gauffová došla ve Flushing Meadows doposud nejdál do čtvrtfinále, letos jí ale zámořská média dávají ještě větší šance. Zřejmě oprávněně, vždyť má za sebou výjimečnou sérii, kdy vyhrála 12 ze 13 duelů a v Cincinnati získala i skalp světové jedničky Igy Šwiatekové.

Gauffová a Andrejevová se spolu zatím potkaly jednou, ve třetím kole letošního French Open, sice mladičká Ruska získala první sadu, pak ale už tahala za kratší konec (7:6, 1:6, 1:6).

Začátek 18:00, Arthur Ashe Stadium

Kdysi relativně úspěšný Rakušan se z období, kdy upadl v zapomnění, zase pomalu škrábe nahoru. Někdejší třetí hráč žebříčku ATP měl hodně špatný start do roku 2023, když prohrál devět z 10 úvodních zápasů sezony, a vypadl z TOP 100. Nakonec si ale v srpnu doma v Kitzbühelu na antuce aspoň trochu zvedl sebevědomí účastí ve finále.

Po dvou týdnech čerpání sil a přesunu do New Yorku pak hned první zápas na hardu proměnil ve velmi přesvědčivé vítězství nad nevyzpytatelným ranařem Alexandrem Bublikem z Kazachstánu.

Shelton je novou nadějí amerického tenisu, ve 20 letech hraje svou první kompletní sezonu a zaujal zejména účastí ve čtvrtfinále Australian Open, kde padl s krajanem Tommym Paulem ve čtyřech setech. Pak se sice trochu trápil na antuce i na trávě, s příchodem hadrové sezony jsou ale vidět solidní výsledky. V Cincinnati padl s Stefanosem Tsitsipasem ve dvou tiebreacích, v prvním kole US Open si přesvědčivě poradil s Pedrem Cachínem.

Thiem a Shelton se spolu utkali jen jednou, v dubnu v Estorilu na antuce uhrál Američan jen čtyři gamy. Na tvrdém betonu s podporou domácího publika to ale zřejmě bude tentokrát úplně jiná bitva.

Předpokládaný začátek 20:00, Louis Armstrong Stadium

Letitá rivalita je po delší době zpět. Celkem 14krát se potkaly dvě tenisové ikony, jejich poslední vzájemný duel se ale odehrál před pěti lety (2018) na Turnaji mistryň. Tehdy vyhrála Dánka ve třísetovém zápase. Jinak je ale úspěšnější Kvitová, která pro sebe získala osm utkání včetně jediného grandslamového duelu ve Wimbledonu 2010, po kterém česká tenistka dokráčela k tehdy senzačnímu triumfu v All England Clubu. Ještě jednou se pak Kvitové podařilo vyhrát prestižní klání, když cestou za trofejí porazila Wozniackou, to bylo o rok později na Turnaji mistryň.

Poslední čtyři vzájemné zápasy Caroline Wozniacké a Petry Kvitové Livesport / AFP

Rodačka z Fulneku v letošním roce odehrála jen 12 turnajů a jen na polovině z nich dokázala porazit více než jednu soupeřku. Nezdary jsou ovšem kompenzovány triumfy na turnajích WTA 1000 v Miami a na WTA 500 v Berlíně.

V prvním kole letošního US Open česká tenistka trochu hazardovala s hladkým postupem, nad Cristinou Bucsaovou vedla 6:1, 5:2, ale nakonec byla jen dva míčky od nutnosti hrát rozhodující set.

To dvojnásobná maminka Caroline Wozniacká svůj první grandslamový zápas po třech a půl letech zvládla. Na dvorci Louise Armstronga s bravurou přehrála 6:3 a 6:2 kvalifikantku Tatianu Prozorovovou. Byl to teprve její čtvrtý zápas od návratu do světa profesionálního tenisu.

Předpokládaný začátek 03:00, Arthur Ashe Stadium