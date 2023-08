Český tenista projde kvalifikací US Open. V závěrečném kole se střetnou Menšík a Kolář

Zdeněk Kolář (vlevo) a Jakub Menšík coby spoluhráči, v závěrečném kole kvalifikace US Open ale stanou proti sobě.

Kvalifikaci US Open druhý den po sobě výrazně komplikuje déšť a oproti původnímu plánu se zřejmě bude muset dohrávat v sobotu. Skvěle se s těžkými podmínkami vypořádávají čeští tenisté, kteří si už zajistili další místo v hlavní soutěži. I ve svém druhém vystoupení totiž uspěli Jakub Menšík (17) a Zdeněk Kolář (26), kteří v závěrečném kole svou vzájemný souboj o start na posledním grandslamu sezony. Na zápas proti bývalému finalistovi Kevinu Andersonovi ještě čeká Tomáš Macháč (22).

Jakub Menšík sbíral grandslamové zkušenosti zatím jen jako junior. Na loňském Australian Open to dotáhl až do finále, v němž padl po čtyřhodinovém maratonu a kurt musel kvůli křečím opouštět na vozíčku.

O rok a půl později si sedmnáctiletý talent, který už dostával rady i během tréninků s Novakem Djokovičem, odbývá premiéru na grandslamu dospělých. Zatím tedy jen v kvalifikaci, nicméně po dvou vystoupeních ho dělí už jen jedna výhra od hlavní soutěže.

Po bývalé světové devítce a vítězi turnaje Masters 1000 v Monte Carlu (2019) Fabiu Fogninim z Itálie otočil nepříznivý vývoj i proti Leandru Riedimu. Švýcara, který si minulý týden zahrál finále na challengeru ve Winnipegu, zdolal v deštěm přerušovaném duelu 6:7, 6:3, 6:4.

O den odložený zápas byl už po pěti gamech na více než dvě hodiny přerušen. Menšík měl krátce po návratu šanci ukončit set při svém servisu, jenže o podání poprvé a zároveň naposledy přišel a v tie-breaku sadu ztratil.

V dalším průběhu už soupeři nenabídl ani jeden brejkbol. A přestože byl duel v závěru za stavu 4:3 znovu přerušen kvůli nepřízni počasí, český mladík závěr zvládl a více než šest hodin od zahájení utkání proměnil třetí mečbol.

V závěrečném třetím kole kvalifikačního síta bude Menšík čelit krajanu Zdeňku Kolářovi (h2h 1:0), s nímž si v červnu zahrál čtyřhru na challengeru v rodném Prostějově.

176. hráč světa Kolář zkouší štěstí v kvalifikaci US Open popáté v kariéře a poprvé se v kvalifikaci grandslamu na tvrdém povrchu dostal přes dva soupeře. Po Nizozemci Gijsi Brouwerovi si poradil ve dvou setech i s nasazeným Brazilcem Thiagem Seybothem, kterého překvapivě přehrál 6:3, 6:2.

Šestadvacetiletý Čech startuje v kvalifikaci grandslamu podvaadvacáté v kariéře. Úspěšný byl zatím jen loni na Roland Garros, kde dokonce slavil vítězný debut v hlavní soutěži a ve druhém kole trápil Stefanose Tsitsipase. Mezi elitu se pak dostal i na následném Wimbledonu, když se na něj při losu usmálo štěstí jako na šťastného poraženého kvalifikanta.

23:00 | Anderson – Macháč

Zápas druhého kola by měl v pátek odehrát ještě Tomáš Macháč, který vyzve o patnáct let staršího finalistu US Open 2017 a Wimbledonu 2018 Kevina Andersona (h2h 0:0). Jihoafričan minulý měsíc po více než roce nečekaně obnovil kariéru, kterou loni v květnu ukončil kvůli velkým bolestem téměř celého těla.

V hlavní soutěži dvouhry mužů se tak na letošním US Open představí minimálně tři čeští tenisté. Jistotu startu na posledním grandslamu sezony měli předem jistou Jiří Lehečka a díky chráněnému žebříčku také Jiří Veselý, jenž v prvním kole čeká na soupeře z kvalifikace.

