Tennis Tracker: Přší, prší, prší... Program kvalifikací v New Yorku komplikuje déšť

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 25. srpna?

08:14 – "Jsem super šťastný, že jsem dnes vyhrál. Je příjemné po těch dvou tříseťácích vyhrát ve dvou setech, navíc proti hráči jako je Max," pochvaloval si Jiří Lehečka ve Winston-Salemu čtvrtfinálovou výhru nad Maxem Purcellem poté, co proměnil mečbol jen krátce před přerušením programu kvůli dešti. "Když jsem viděl tu bouřku, tak jsem to chtěl rychle ukončit. Jsem rád, že se to povedlo, je to bonus navíc. Ze svého výkonu mám radost."

Rozhovor s Jiřím Lehečkou po čtvrtfinálové výhře nad Maxem Purcellem Livesport

07:55 – "Tahle výhra pro mě moc znamená, protože ona je skvělý člověk. Hraje skvělý tenis, je mladá a já věděla, že se musím soustředit od začátku do konce. Se svým výkonem jsem opravdu spokojená," řekla Tatjana Mariaová po výhře nad Leylah Fernandezovou.

Rozhovor s Tatjanou Mariaovou po výhře nad Leylah Fernandezovou Livesport

07:48 – "Nemohu uvěřit tomu, že jsem dnes hrála tak dobře. Ona je skvělá hráčka a myslím, že hrála velmi dobré dlouhé míče a moc nechybovala. Pokaždé, když jsem měla šanci, tak jsem šla na síť a překvapila mě," komentovala Sara Sorribesovou výhru nad Sloane Stephensovou.

Rozhovor se Sarou Sorribesovou po výhře nad Sloane Stephensovou Livesport

06:10 – Nejvýše nasazený Borna Čorič na tvrdém povrchu ve Winston-Salemu smetl pár minut po půlnoci 6:3, 6:1 Juana Manuela Cerúndola a zkompletoval semifinálové kvarteto. V boji o finále na favorizovaného Chorvata čeká další argentinský antukář Sebastián Báez (h2h 0:0), s nímž se utká i příští týden v 1. kole US Open,

Mečbol Borny Čoriče proti Juanu Manuelu Cerúndolovi Livesport

05:58 – Sebastián Báez v deštivém Winston-Salemu zvládl své prvním čtvrtfinále na turnaji ATP na tvrdém povrchu. Krátce před půlnocí v souboji antukových specialistů smetl 6:3, 6:0 Srba Lasla Djereho a posedmé v kariéře postoupil do semifinále. V nich má dvaadvacetiletý Argentinec bilanci 5:1.

05:53 – Jiří Lehečka se po čtvrtečním postupu do semifinále turnaje ve Winston-Salemu dozvěděl, že si v USA zahraje své první finále na okruhu ATP. Bez boje ho do něj pustil domácí Sebastian Korda, který ze soutěže odstoupil kvůli zranění levého kotníku.

05:45 – Čtvrteční program kvalifikace US Open v New Yorku výrazně zkomplikoval déšť. K zápasům druhého ze tří kol se na kurt vůbec nedostal trojlístek českých zástupců Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Zdeněk Kolář. Předpověď počasí není příliš optimistická ani na pátek a je tak velmi pravděpodobné, že se o poslední volná místa v hlavní soutěži bude bojovat i v sobotu.

05:41 – Šťastná poražená kvalifikantka Sara Sorribesová na klání WTA 250 v Clevelandu nečekaně smetla 6:1, 6:3 domácí Sloane Stephensovou a postoupila již do semifinále. V něm se španělská tenistka utká s Němkou Tatjanou Mariaovou (h2h 0:1).

Setbol a mečbol Sary Sorribesové proti Sloane Stephensové Livesport

05:37 – Tatjaně Mariaové se po triumfu na podniku WTA 125k v kolumbijské Barranquille daří i na turnaji WTA 250 v Clevelandu. Po hladké výhře 6:3, 6:2 nad Kanaďankou Leylah Fernandezovou šestatřicetiletá Němka prodloužila svou neporazitelnost na sedm utkání a postoupila do semifinále.

Setbol a mečbol Tatjany Mariaové proti Leylah Fernandezové Livesport

00:38 – Jiří Lehečka v americkém Winston-Salemu porazil 7:6, 6:4 Australana Maxe Purcella a potřetí v kariéře postoupil do semifinále turnaje ATP. O premiérové finále si jednadvacetiletý Čech zahraje s Američanem s českými kořeny Sebastianem Kordou (h2h 0:0).