Cítil jsem, že každým zápasem rostu, prohlásil Sinner po triumfu. Myšlenek na doping se nezbavil

Novopečený vítěz US Open Jannik Sinner (23) v neděli přiznal, že kontroverze kolem dvou neúspěšných dopingových testů mu neustále leží v hlavě. Ital ve finále přesvědčivě porazil Taylora Fritze (26) 6:3, 6:4, 7:5 a po lednovém triumfu v Austrálii rozšířil svou sbírku úspěchů o druhý grandslamový titul. Jeho cestu za vítězstvím však provázely otázky ohledně aféry kolem jeho březnového pozitivního testu na zakázanou látku klostebol.

Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) nakonec rozhodla, že se nedopustil přestupku, protože ho údajně neúmyslně kontaminoval jeho fyzioterapeut Giacomo Naldi. Spolu s trenérem Umbertem Ferrarou ho rodák ze San Candido odvolal na základě ztráty důvěry.

Rozhodnutí očistit Italovo jméno se setkalo se skepsí některých konkurentů. Několik z nich naznačovalo, že Sinner díky svému postavení těžil ze zvýhodněného zacházení

"Bylo a stále to je v mé hlavě. Nezbavil jsem se toho, ale když jsem na kurtu, snažím se soustředit na hru, řešit situaci co nejlépe, komunikovat s týmem. Nebylo to snadné, ale snažil jsem se zůstat soustředěný. Myslím, že se mi to podařilo," vysvětluje světová jednička.

Sinner přiznává, že tento případ na něj vrhl špatný stín. Zároveň ale věří, že ho fanoušci a většina hráčů podporují. "V některých chvílích pro mě bylo velmi těžké si to užít. Také způsob, jakým jsem se choval a chodil po kurtu na některých předchozích turnajích, byl jiný. Kdo mě zná lépe, ví, že něco nebylo v pořádku. Během tohoto turnaje jsem však začal znovu cítit, jaký jsem jako člověk. Nezáleží na výsledku. Tahle akce mi trochu pomohla," přiznal.

Navzdory kontroverzím prožívá Sinner fantastickou sezonu. Získal šest titulů, na kontě má 55 výher a jen pět porážek. Nedělní triumf mu umožnil stát se prvním mužem od Guillerma Vilase v roce 1977, který získal první dva grandslamové tituly v jednom roce.

Prvenství v New Yorku přikládá větší význam než milníku dosaženému na Australian Open. "Melbourne pro mě bylo určitou úlevou. Nikdy nevíte, jestli můžete vyhrát grandslam, dokud se vám to nepodaří. Tady to bylo těžké i kvůli okolnostem před turnajem. Cítil jsem, že rostu zápas od zápasu a moje sebevědomí stoupá výš a výš. Bylo to jiné, protože tentokrát jsem cítil větší tlak. Jsem spokojený a nadšený ze zisku této trofeje," uzavřel spokojeně Jannik Sinner.