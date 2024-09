Devátý den na US Open: Boj o premiérové semifinále, odveta za Wimbledon i Tiafoe s Dimitrovem

V New Yorku na posledním tenisovém grandslamu sezony se v úterý budou hrát první čtvrtfinálové zápasy. Paula Badosaová (26) i Emma Navarrová (23) se vůbec poprvé pokusí projít do semifinále turnajů velké čtyřky a Alexander Zverev (27) se pokusí vrátit Taylorovi Fritzovi (26) wimbledonskou pětisetovou prohru. Na konci dne čeká Francese Tiafoeho (26) souboj s Grigorem Dimitrovem (33).

18:00, Arthur Ashe Stadium

Obě se narodily v New Yorku, obě si zahrály finále juniorského Roland Garros a obě se nachází v jednom ze svých nejlepších tenisových období. Bývalá světová dvojka Paula Badosaová po pádu do druhé stovky žebříčku hraje jako znovuzrozená a na US Open ničí své soupeřky spoustou vítězných úderů. Z posledních 30 duelů má bilanci 24:6. I díky ní triumfovala na pětistovce ve Washingtonu a dostala se do semifinále na tisícovce v Cincinnati.

Emma Navarrová už ví, že se po skončení US Open poprvé v kariéře dostane do TOP 10 světového žebříčku. Zatímco do loňska vyhrála na grandslamech jen jeden zápas, letos už jich má na kontě 13 včetně triumfů nad Naomi Ósakaovou nebo Coco Gaufovou. Druhou jmenovanou porazila dokonce dvakrát. O víkendu totiž zastavila její cestu za obhajobou.

Jediný vzájemný zápas spolu odehrály na antukové tisícovce v Římě, kde zvítězila po obratu Badosaová. Ta se nyní může stát první španělskou semifinalistkou US Open od Conchity Martínezové v roce 1996.

19:30, Arthur Ashe Stadium

Osmkrát byl Alexander Zverev v semifinále grandslamu, ale nikdy nedokázal dojít až na vrchol. Právě v New Yorku byl titulu nejblíže, v roce 2020 ale promarnil vedení 2:0 a padl s Dominicem Thiemem v pěti setech. Další šanci má na právě probíhajícím US Open, kde je v tuto chvíli největším favoritem dolní poloviny pavouka, neboť Novak Djokovič vypadl už ve třetím kole.

Jenže k úspěchu je ještě daleko. Další překážkou je Fritz, proti kterému nedávno Zverev vybouchl podobně jako ve zmíněném finále s Thiemem. Letos v osmifinále Wimbledonu vedl nad americkým soupeřem 2:0 a znovu prohrál. Kolaps se dá přičíst i problémům s kolenem, jisté však je, že Zverev není tak mentálně odolný hráč, jako jeho nejbližší soupeř. Fritz navíc bude mít v zádech domácí publikum, které ho požene za prvním postupem do grandslamového semifinále.

02:30, Arthur Ashe Stadium

Grigor Dimitrov se po šesti letech znovu vyhoupl do elitní desítky a znovu přesvědčuje o svých kvalitách. Letos získal svůj první titul od Turnaje mistrů 2017 a došel i do čtvrtfinále French Open. I když US Open není jeho nejoblíbenějším grandslamem, v New Yorku zatím hraje velmi přesvědčivě. Jediný zádrhel přišel v osmifinále proti Andreji Rubljovovi, v němž prohospodařil dvousetový náskok, světovou šestku ale nakonec přecijen vyřadil.

Publikum však bude stát na straně bojovníka Francese Tiafoea, který s výjimkou jediného zápasu musel na postup do čtvrtfinále opravdu dřít. Ve třetím kole přežil pětisetovou bitvu se svým loňským přemožitelem Benem Sheltonem a v osmifinále ve čtyřech setech zdolal Alexeje Popyrina, který se postaral o vyřazení srbského rekordmana Djokoviče.

Ze čtyř vzájemných zápasů vyhrál Dimitrov třikrát, na grandslamech je srovnáno 1:1. Je ale potřeba zmínit, že právě na největším americkém turnaji je Tiafoe nejnebezpečnější. Momentálně navíc hraje ve výborné formě a srší sebevědomím.