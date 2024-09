Osmý den na US Open: Atraktivní bitva Muchové s Paoliniovou i Sinner proti kritikovi

V New Yorku se na posledním tenisovém grandslamu sezony rozhodne v pondělí o zbývajících čtvrtfinalistech. Atraktivní podívanou slibuje duel loňské semifinalistky Karolíny Muchové (28) s letošní dvojnásobnou finalistkou grandslamů Jasmine Paoliniovou (28). O životní výsledek bude usilovat Tomáš Macháč (23) v duelu se stále lepším Jackem Draperem (22) a nakonec na Jannika Sinnera (23) čeká Tommy Paul (27), kterého požene domácí publikum.

17:00, Louis Armstrong Stadium

Před pár týdny by snad nikdo Muchovou tak daleko nečekal. Osmadvacetiletá Češka nehrála kvůli operaci zápěstí dlouhých devět měsíců a když se před Wimbledonem vrátila na kurty, příliš přesvědčivě nevypadala. O jejích schopnostech ale napovědělo finále na antukovém turnaji v Palermu a nyní na US Open rozehrála Muchová další parádní představení. O pozornost si řekla skalpem ikony Naomi Ósakaové a výkony české tenistky obdivně komentují i nejrespektovanější experti.

Muchové stále hrozí vypadnutí z TOP 100 žebříčku, neboť obhajuje loňské semifinále, pro zápas s letošní hvězdou Paoliniovou je už ale sázkovými kancelářemi považována za favoritku. A to i přesto, že 28letá Italka byla ve finále Roland Garros i Wimbledonu. Koneckonců Muchová přiznala, že Italce přála. "Sledovala jsem ji a fandila. Odvedla neuvěřitelnou práci, ty její výsledky jsou prostě inspirativní. Je to moc hodná holka," vytáhla před vájemným zápasem komplimenty.

Paoliniová hraje v New Yorku jako turnajová pětka a ze hry poslala třeba bývalou šampionku Biancu Andreescuovou. Muchová zatím pro sebe získala všechny tři vzájemné zápasy, ten poslední se ale uskutečnil v únoru roku 2021 na "pětistovce" v Melbourne. Před šesti lety hrály osmifinálové rivalky i na US Open, tehdy to ale bylo jen semifinále kvalifikace a Muchová vyhrála ve dvou setech.

18:30, Louis Armstrong Stadium

Jack Draper hraje svou životní sezonu, ve Wimbledonu si poprvé vyzkoušel roli nasazeného a v New Yorku jako turnajová pětadvacítka zatím ničí všechny své soupeře. Snadno si poradil s Zhizhen Zhangem, Facundem Díazem Acostou i Boticem van de Zandschulpem, senzačním přemožitelem Carlose Alcaraze. V žádném z devíti setů neprohrál více než čtyři gamy a za celý turnaj přišel jen jedinkrát o svůj servis. "Zdejší kurty miluju," přiznala poslední britská naděje v New Yorku.

Jenže i Macháč je aktuálně na vrcholu své kariéry. Ve druhém kole vyřídil ve formě hrajícího Sebastiana Kordu, aby následně smetl z kurtu bývalou světovou sedmičku Davida Goffina, kterému povolil jen šest gamů a vůbec poprvé se dostal mezi 16 nejlepších hráčů grandslamu.

Draper má sice o něco větší talent i potenciál a do utkání půjde jako favorit. Macháč naopak disponuje lepší fyzickou kondicí a na Brita umí – vyhrál všechny tři vzájemné souboje, dva z nich se hrály na tvrdých površích. Jeden souboj proběhl dokonce loni ve finále challengeru v Orleans a jedna z výměn, při které Macháč dvakrát upadl a přesto získal body, obletěla svět.

02:30, Arthur Ashe Stadium

Sinner zůstal po nečekaných kolapsech Alcaraze a Djokoviče největším favoritem na triumf na letošním US Open. Aktuální lídr žebříčku po drobném zaváhání v prvním utkání naopak prošel úvodním týdnem bez větších problémů a zatím se skvěle vypořádává s pár dnů starým a kontroverzním odtajněním dvou pozitivních dopingových testů z března. Letos mu navíc hardové turnaje svědčí, na všech šesti prošel minimálně do čtvrtfinále a v Melbourne vybojoval svůj první grandslamový titul.

Jenže Amerika věří v senzaci. Paul měl sice ve třetím kole nečekané potíže s Gabrielem Diallem, když proti nezkušenému Kanaďanovi málem musel do rozhodující páté sady, těžká situace ho ale zocelila. Paul také patří k těm, kteří kritizovali Sinnerovu podivnou dopingovou kauzu, na svůj instagram umístil fotografii, na níž jeho fyzioterapeut provádí masáž s rukavicemi. Teď ale musí pletichy stranou. "Hraju proti světové jedničce, takže příliš přemýšlet nechci. Ale rozhodně je to příležitost, zahrát si na stadionu Arthura Ashe. Na to se těším," vzkázal Američan. Sinnera už jednou porazil, bylo to na trávě v Eastbourne v roce 2022.