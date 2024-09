Draper podruhé překonal maximum na majorech, na US Open neztratil set ani s De Minaurem

Jack Draper (22) na US Open při premiéře ve čtvrtfinále grandslamu skolil neoblíbeného soupeře. Světovou desítku Alexe de Minaura (25) porazil až na čtvrtý pokus, Australana přehrál 6:3, 7:5, 6:2, získal čtvrtý skalp člena TOP 10 a sám se v žebříčku posune poprvé do elitní dvacítky. Britský mladík v New Yorku navázal na demolici Tomáše Macháče a postoupil do semifinále, v němž vyzve Jannika Sinnera (23), nebo Daniila Medveděva (28).

US Open je pro Jacka Drapera jednoznačně neúspěšnější grandslam. Zatím jen v New Yorku se přehoupl přes druhé kolo a to je již tři sezony po sobě. V roce 2022 skončil ve třetím kole, loni v osmifinále a letos je dokonce již v semifinále.

Dvaadvacetiletý Brit ve Flushing Meadows využil příznivého losu a neztratil ještě ani set. Až ve svém prvním čtvrtfinále na majorech nebyl papírovým favoritem, cestu k vítězství mu však usnadnily soupeřovy zdravotní potíže. Dva dny po deklasování Tomáše Macháče přehrál světovou desítku Alexe De Minaura jednoznačně 6:3, 7:5, 6:2.

"Jsem v semifinále grandslamu, to je úžasné. Moc to pro mě znamená," radoval se Draper, který o tři roky staršího Australana porazil až ve čtvrtém vzájemném střetnutí. "Alex je skvělý hráč, ale dnes asi s něčím bojoval a to mi trochu pomohlo. Jsem si jistý, že proti sobě odehrajeme ještě spoustu jiných bitev," dodal Brit.

Draper počtvrté v kariéře porazil hráče TOP 10, z toho podruhé na grandslamu a znovu na US Open. V minulosti získal také skalpy Stefanose Tsitsipase, Félixe Augera-Aliassimea a Carlose Alcaraze.

Do semifinále US Open Draper postoupil jako první Brit od roku 2012, kdy se to povedlo nakonec celkovému vítězi Andy Murraymu. Těšit se díky tomu může na premiérový posun do TOP 20.

De Minaur byl ve čtvrtfinále na třetím grandslamu v řadě, ale ani na celkově čtvrtý pokus si premiéru v semifinále nezajistil a navíc stále neuhrál ani set. Na Australian Open 2020 nestačil na Dominica Thiema, na Roland Garros 2024 prohrál s Alexanderem Zverevem, ve Wimbledonu 2024 před soubojem s Novakem Djokovičem odstoupil kvůli zranění kyčle a nyní neuspěl ani na US Open.

Draper si o postup do finále zahraje s bývalým šampionem Rusem Daniilem Medveděvem, nebo úřadujícím vítězem Australian Open a světovou jedničkou Jannikem Sinnerem z Itálie.

První semifinálovou dvojici vytvořili už v úterý Američané Taylor Fritz a Frances Tiafoe.

Výsledky US Open ve dvouhře mužů