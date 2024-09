Jack mě převálcoval, měl jsem se lépe připravit, uznal Macháč po konci ve Flushing Meadows

Tomáš Macháč (23) netajil po vyřazení v osmifinále US Open zklamání a po porážce 3:6, 1:6, 2:6 s Jackem Draperem (22) uznal, že ho britský soupeř převálcoval. Sám před novináři litoval, že se na některé herní situace nepřipravil lépe. Přestože český reprezentant nevyužil šanci postoupit poprvé na grandslamu mezi nejlepší osmičku, osmifinále bral jako úspěch, na kterém se pokusí stavět.

"Jack to zvládl velice dobře. Připravil se na ten zápas slušně. Odehráli jsme spolu dvě velké bitvy, které jsem zvládl a on to zvládl dnes. Bohužel jsem si vybral ten horší zápas, který bych si nechtěl vybrat. Raději bych to vyměnil, ale zase kdybych to vyměnil, tak tady třeba dnes nesedím a ty body mi chybí. Jack je vynikající hráč, který bude určitě v desítce. Škoda, že jsem to dnes nezvládl, ale to je tenis," uvedl Macháč.

Rodák z Berouna, který dosud procházel turnajem bez ztráty setu, se mohl stát prvním českým mužským čtvrtfinalistou na US Open od Tomáše Berdycha v roce 2014. Duel ale prohrál za hodinu a 42 minut.

"Byl jsem na ten zápas stejně nervózní jako na ty předchozí. Bral jsem to stejně důležitě jako s duely s (Davidem) Goffinem či (Sebastianem) Kordou. Čtvrtfinále byl nějaký milník, ale hrál jsem proti hráči, který bojoval o to samé. On tam bude ještě několikrát a doufejme, že tyhle bitvy spolu odehrajeme i v budoucnu," podotkl Macháč.

Draper neztratil set ani ve čtvrtém utkání a Macháč si všiml, že mu kurty ve Flushing Meadows sedí. "V tomhle byl ten zápas jiný než ty předchozí. Zdejší kurt mu musí vyhovovat. Bere spiny, on hraje spinový tenis," řekl svěřenec trenéra Daniela Vacka. "Začal jsem s tou mou formou, kterou jsem měl, ale jak on postupně měnil hru, tak ten zápas byl úplně jiný. Měl jsem se na to malinko líp připravit, pro příště vím. Zahrál to fakt skvěle a dnes mě převálcoval."

Statistiky zápasu. Livesport

Přestože byl z porážky zklamaný, celkově bral vystoupení na US Open, kde si vylepšil grandslamové maximum, pozitivně. "Turnaj byl samozřejmě skvělý. Byl bych blázen, kdybych řekl, že ne. Dnes jsem ale na sebe hodně naštvaný a zklamaný. Zkusím to vzít i z pozitivní stránky, že si tenhle zápas mohu vzít na ty další utkání. Jack je skvělý hráč, přeju mu hodně štěstí a myslím, že když se mu to trochu sejde, může tu být ve finále."

Českého tenistu nyní čeká cesta domů, kde si dá pár dní volno a poté se bude připravovat na skupinovou fázi Davisova poháru. V něm tým kapitána Jaroslava Navrátila narazí od 10. do 15. září ve Valencii na domácí Španělsko, Austrálii a Francii. "Vždycky strašně rád reprezentuju Českou republiku, na druhou stranu je to teď dost náročné. Pokusím se dostat do nějaké pohody. Myslím, že je to reálné. Čas tam ještě je," uzavřel Macháč.

