US Open 2024: Největší favorité, program turnaje a zastoupení českých barev

US Open ATP - Dvouhry

V pondělí startuje hlavní soutěž závěrečného grandslamu sezony US Open. Kdo patří mezi hlavní favority a favoritky? Která známá jména se na newyorském majoru nepředstaví? Jaký je program turnaje a kde jej můžete sledovat?

US Open 2024: Kde a kdy?

US Open 2024 se bude konat v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové v New Yorku v areálu Flushing Meadows od 26. srpna do 8. září.

Ženské finále (7. září) a mužské finále (8. září) proběhne na centrálním dvorci na stadionu Arthura Ashe před zraky přibližně 24 tisíc diváků.

Favorité US Open 2024

Mezi největší favority letošního ročníku newyorského majoru patří světová jednička Jannik Sinner, loňský šampion a čtyřnásobný vítěz Novak Djokovič, předloňský šampion Carlos Alcaraz a další z bývalých vítězů tohoto turnaje Daniil Medveděv.

Favoritky US Open 2024

Mezi ženami jsou hlavními adeptkami na titul světová jednička a bývalá šampionka Iga Šwiateková, loňská finalistka Aryna Sabalenková, obhájkyně titulu Coco Gauffová a poslední členka TOP 4 žebříčku Jelena Rybakinová.

Češi na US Open 2024

České barvy budou mít v hlavní soutěži trojnásobné zastoupení. Jmenovitě nasazeného Jiřího Lehečku vracejícího se po zdravotní pauze, Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka.

Češky na US Open 2024

Česko má ve dvouhře žen tradičně velmi bohatou účast. Mezi nasazené se ale vešla jen úřadující wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková. Hlavní soutěž si zahrají také Linda Nosková, Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková, bývalá finalistka Karolína Plíšková a Brenda Fruhvirtová.

Kdo na US Open 2024 chybí?

Z hráčů, kteří byli přihlášeni do hlavní soutěže, do New Yorku nedorazili čtyřnásobný šampion Rafael Nadal a Cameron Norrie.

Z hráček, které byly přihlášeny do hlavní soutěže, do New Yorku nedorazily Markéta Vondroušová, Sorana Cirsteaová a Lin Zhu.

US Open 2024: Program zápasů

1. kolo: 26.až 27. srpna

2. kolo: 28. až 29. srpna

3. kolo: 29. až 31. srpna

Osmifinále: 1. a 2. září

Čtvrtfinále: 3. a 4. září

Semifinále: 5. a 6. září

Finále: 7. a 8. září

Kde sledovat US Open 2024

Oficiálním držitelem televizních práv na US Open 2024 je sportovní stanice Eurosport.