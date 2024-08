První den na US Open: Návrat domácího obra, česká výzva pro Keysovou i Thiemův poslední New York

Letošní US Open zahájí na centrkurtu Dominic Thiem proti Benu Sheltonovi.

V New Yorku v pondělí startuje poslední grandslamový turnaj sezony a pro domácí publikum je připraveno hned několik šlágrů. Livesport Zprávy vybírají tři duely, které se vyplatí sledovat. Své poslední US Open hraje vítěz z roku 2020 Dominic Thiem (30) a potká vycházející hvězdu Bena Sheltona (21), obrovitý Reilly Opelka (26) se po návratu pokusí vyřadit semifinalistu Wimbledonu Lorenza Musettiho (22) a těžký test čeká i Madison Keysovou (29), kterou čeká střet s Kateřinou Siniakovou (28).

18:00, Arthur Ashe Stadium

V roce 2020 se stal Dominic Thiem vítězem newyorského grandslamu a tak měl navzdory umístění až ve třetí stovce žebříčku ATP pro letošní ročník schovanou divokou kartu. Rakouský elegán totiž už v květnu oznámil, že po sezoně ukončí kariéru. V New Yorku tedy hraje naposledy. Mimochodem, od svého čtyři roky starého triumfu nastoupil ve Flushing Meadows do tří zápasů a jen jeden vyhrál. Loni skrečoval ve druhém kole už ve druhém setu Benu Sheltonovi.

A právě vycházející americkou hvězdu mu přisoudil los i tentokrát. Shelton si loni dokázal, že může na domácím grandslamu dojít hodně daleko. Vypadl až v semifinále s pozdějším šampionem Novakem Djokovičem, který při mečbolu parodoval Američanovo vítězné gesto s rukou u ucha, jako by telefonoval.

Jednadvacetiletý Američan pomalu stoupá žebříčkem a před US Open se dostal na 13. místo rankingu, což je jeho kariérní maximum. Souboj Sheltona a Theima, kteří mají vzájemnou bilanci vyrovnanou 1:1, zahájí celý turnaj v hlavní aréně Arthura Asheho.

22:00, Louis Armstrong Stadium

Pro Madison Keysovou je US Open nejúspěšnějším grandslamem, polovinu ze svých šesti semifinále zaznamenala právě v New Yorku a naposledy to bylo loni. Před rokem porazila mimo jiné Jessicu Pegulaovou i Markétu Vondroušovou a v bitvě o finále podlehla v tiebreaku třetí sady Aryně Sabalenkové. Handicapem pro ni může tentokrát být vynucená pauza po skreči v prvním kole turnaje v Torontu.

Kateřina Siniaková má za sebou náročné období, ale i úspěšnou olympijskou misi v Paříži, kde získala ve smíšené čtyřhře bronz. V singlu jí letos stabilní výkonnost chybí, náznaky formy ale ukazuje postup do semifinále v Cincinnati, kde prohrála až ve třech setech s Beatriz Haddadovou Maiovou. Jediné vzájemné utkání s Keysovou proběhlo na antuce před pěti lety na French Open a vyhrála ho Američanka, která na betonu bývá ještě jistější.

22:00, kurt číslo 7

Americký tenisový obr se po téměř dvouleté pauze letos vrátil na okruh a v červenci na trávě v Newportu ukázal, že může být stále nebezpečný. Nyní na US Open startuje 211 centimetrů vysoký Opelka na divokou kartu, neboť mu patří až 324. místo v žebříčku ATP. V New Yorku ale naposledy (v roce 2021) došel mezi nejlepších 16 hráčů.

I proto se musí mít Lorenzo Musetti na pozoru. Dělový servis domácího tenisty i podpora publika mohou udělat ze zdánlivě jasného zápasu velké drama. Italský tenista, který rád hraje jednoručný bekhend, letos postoupil do semifinále Wimbledonu a z olympiády v Paříži si odvezl bronz. Hard je ale jeho nejslabším povrchem a také bude čelit velkému očekávání. Výmluvná je i vzájemná bilance, Opelka vyhrál nad Musettim všechny tři dosavadní duely, Ital zatím neuhrál jediný set.