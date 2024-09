Medveděv o Sinnerovi: Je to jeden z nejlepších hráčů na světě. Soupeření s Italem si užívá

Daniil Medveděv (28) si rostoucí rivalitu se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem (23) užívá, a to přestože s ním ve středu prohrál ve čtvrtfinále US Open. Letos to bylo již počtvrté, co se ruský tenista střetl se svým italským soupeřem.

Ve finále Australian Open a v semifinále Miami Masters tahal za kratší konec, ale ve čtvrtfinále Wimbledonu triumfoval. "V poslední době to pro mě bylo těžké, ale ve srovnání s některými zápasy, které jsem s ním odehrál loni, kdy mě začal porážet, jsem cítil, že dělám správné věci. Jen jsem je neprováděl dobře," řekl po prohře pátý hráč světa Medveděv.

"Líbí se mi to. Mít tak velké soupeře mě vždycky nutí být lepší a někdy prohraju, někdy vyhraju. Příště se budu snažit být lepší. To je jediná věc, kterou můžu udělat," řekl moskevský rodák o soupeření s aktuálním králem žebříčku.

Medveděv ve vzájemných zápasech stále vede 7:6, i když Ital Jannik Sinner vyhrál šest z posledních sedmi střetnutí. "Je to jeden z nejlepších hráčů na světě, nejlepší podle žebříčku, zaslouží si to," řekl Medveděv.

"Je to hráč, proti kterému se hraje těžko. Má cit pro hru. Mnohokrát si vybere správný úder ve správný čas. V tomto smyslu se mi s hráči jako on vlastně hraje dobře, protože je to vždy velmi těsné a záleží na každém bodu," pokračoval zkušený hráč.

Podle Medveděva finále Australian Open, postup do osmifinále French Open, semifinále Wimbledonu a čtvrtfinále ve Flushing Meadows značí "docela úspěšný" rok na grandslamech.

Vítězství na US Open v roce 2021 zůstává jeho jediným grandslamovým titulem. Držitel dvou desítek trofejí na okruhu ATP hodlá i nadále tvrdě pracovat na tom, aby se vyrovnal nejlepším hráčům, i když se jejich jména od začátku jeho kariéry změnila.

"Vždycky tu byli kvalitní kluci. Dříve to byli například Nadal, Federer , Djokovič, teď je to Alcaraz, Sinner, někteří další. Stačí tvrdě trénovat, snažit se zlepšovat hru a pokusit se je porazit," uzavřel Medveděv.