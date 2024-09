Sinner porazil bývalého šampiona Medveděva a dál drží šanci na druhý grandslamový titul

US Open ATP - Dvouhry

Sinner postoupil do semifinále US Open.

Jannik Sinner (23) ve čtvrtfinálovém šlágru na US Open porazil Daniila Medveděva (28) 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 a potřetí v sezoně postoupil na grandslamu mezi čtyři nejlepší, v New Yorku se mu to povedlo vůbec poprvé v kariéře. Ital tak zůstává největším favoritem na zisk titulu. O druhé finále na majorech se utká s Jackem Draperem (22).

Jannik Sinner pokračuje na US Open v cestě za druhým grandslamovým titulem a zastavit ho nedokázal ani pátý hráč světa a šampion z roku 2021 Daniil Medveděv. Ital po čtyřsetové výhře postoupil do svého prvního semifinále ve Flushing Meadows a po triumfu v Cincinnati vyhrál už devět zápasů v řadě.

Po nečekaně brzkém vypadnutí Carlose Alcaraze a obhájce titulu Novaka Djokoviče zůstali v pavouku Sinner a Medveděv jako jediní grandslamoví šampioni. Střetli se však už ve čtvrtfinále a bylo jasné, že vítěz utkání bude hlavním favoritem na zisk trofeje.

První tři sady zápasu byly pro bitvy těchto dvou hráčů naprosto netypické. Úvodní a třetí set získal jednoznačně Sinner, druhé dějství vyhrál snadno Medveděv. Lehké drama přišlo až ve čtvrtém setu, kdy Ital rozhodl brejkem v sedmé hře a podání si až do konce zápasu pohlídal. Druhý mečbol využil vítězným forhendem a mohl slavit postup.

Na Medveděva narazil Sinner na třetím ze čtyř letošních grandslamů, V Melbourne otočil z 0:2 na sety a ve Wimbledonu i kvůli zdravotním potížím prohrál pětisetovou bitvu. Celkovou bilanci snížil na 6:7, víckrát se s nikým jiným na okruhu nepotkal.

Ital se stal teprve čtvrtým aktivním tenistou, kterému se povedlo postoupit do semifinále na všech grandslamech. Mimo dvěma stále hrajícím nejlepším hráčům všech dob Novaku Djokovičovi a Rafaelu Nadalovi se to podařilo také Marinu Čiličovi.

Sinner si o druhé finále na majorech zahraje s premiérovým semifinalistou Jackem Draperem. S Britem jediný vzájemný duel před třemi lety na trávě v Queens Clubu prohrál ve dvou tie-breacích.

Ital letos zažívá svou nejlepší sezonu a daří se mu i na turnajích velké čtyřky. Na Australian Open poprvé triumfoval na majorech, na Roland Garros prohrál až v semifinále s Carlosem Alcarazem a ve Wimbledonu ve čtvrtfinále s Daniilem Medveděvem. Na US Open mu dva měsíce starou porážku oplatil a postoupil do třetího letošního semifinále na grandslamu.

Výsledky dvouhry mužů na US Open