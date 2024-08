Moc hráčů z dvacítky jsem ještě neporazil, zářil Menšík po vyřazení Augera-Aliassimeho

Tenista Jakub Menšík (18) si znovu užívá specifickou atmosféru svého nejoblíbenějšího grandslamu US Open. Prostějovský mladík porazil dnes v úvodní fázi turnajovou devatenáctku Félixe Augera-Aliassimea (24) z Kanady 6:2, 6:4, 6:2 a stále může v New Yorku vylepšit loňskou účast ve 3. kole. V rozhovoru s novináři si přál, aby na turnaji zůstal alespoň do 19. narozenin, které slaví v neděli.

"Je to určitě obrovský úspěch. Tyhle zápasy a výhry v nich mě pořád posouvají dál. Jsem nesmírně rád, že mám příležitost hrát proti těmto tenistům. Minulý rok jsem od nich dostával na prdel. Neříkám, že nemůžu dostávat i teď, ale věřím si na ně víc," uvedl Menšík. "Na kurtu jde i vidět, že jsem uvolněnější a působím sebejistěji. Výhru nad Félixem a mém nejoblíbenějším grandslamu určitě řadím v téhle sezoně vysoko. Moc hráčů z dvacítky jsem ještě neporazil," doplnil.

Osmnáctiletý Menšík vyřadil semifinalistu US Open z roku 2021 za dvě hodiny a čtyři minuty. Přišel jen jednou o servis, soupeři ho vzal šestkrát. Poučil se rovněž z Wimbledonu, kde vedl v prvním kole 2:0 na sety nad Alexanderem Bublikem z Kazachstánu, ale utkání k postupu nedotáhl. Nyní však uspěl.

"Tam jsem trochu ztratil koncentraci a prohrál. Nyní jsem se snažil být celou dobu klidný, neukazovat moc emoce a soustředit se na každý míček, protože jsem věděl, že i když vedu 2:0, tak je to pořád ještě daleko. Jsem rád, že jsem to ve třetím setu zvládl a nemusel jich hrát více. V těchto podmínkách by bylo náročné udržet takový výkon třeba na pět setů," uvedl Menšík.

Po olympijských hrách v Paříži ho trápily zdravotní potíže, kvůli nimž se mu nedařilo na turnajích v Montrealu ani Cincinnati. Do US Open se ale dal do pořádku. "V Montrealu jsem onemocněl a v Cincinnati jsem to nedokázal doléčit. Sice jsem nastoupil, ale nebyl jsem schopný předvést stoprocentní výkon. Bylo to také tím, že po náročné šňůře turnajů na trávě a antuce jsem se nestihl dobře připravit na betonovou část sezony. Takhle to mělo hodně hráčů," líčil Menšík.

Atmosféru posledního grandslamu sezony chválil i před zahraničními novináři. V New Yorku podle svých slov vždy pookřeje. Velký podíl na tom mají místní fanoušci. "New York a obecně Amerika je v tom strašně specifická. Je něco neuvěřitelného, co tady jsou diváci v průběhu zápasu schopní dělat. I když jsem byl dnes na takhle malém kurtu, byl to bordel," uvedl s úsměvem český tenista.

Vzpomínal také na loňský zápas 3. kola s domácím Taylorem Fritzem na kurtu Louise Armstronga. "Byla to šílenost a to myslím v tom dobrém, ne ve zlém. Američani přijdou, tamhle mají brambůrky, jinde popcorn, někde hraje hudba… Je to hodně otevřené. Někomu to sedí, někomu ne. Ta energie Ameriky a New Yorku mě ale strašně moc nabíjí, stejně jako fanoušci. I proto jsem schopný tady předvést takto dobré výkony," řekl Menšík.

Velkou motivací by pro něj bylo vydržet na turnaji do 19. narozenin. Ty oslaví v neděli. "Když jsem tu slavil minulý rok narozeniny na kurtu, říkal jsem si, že už nechci dalších patnáct let slavit narozeniny nikde jinde než v New Yorku. Je to ale těžké, letos to vyšlo, že to je až v neděli. Ještě tedy budu potřebovat vyhrát pár kol. Bylo by to ale pěkné a není to nereálné," doplnil Menšík.

