Thiem se po prohře se Sheltonem navždy loučí s US Open. Poslední roky jsem se trápil, uznal

US Open ATP - Dvouhry

Bývalý vítěz US Open a letošní držitel divoké karty Dominic Thiem (30) na začátku roku 2024 naznačil, že pro něj letošní sezona bude tou poslední. Bývalá světová trojka však při své poslední účasti ve Flushing Meadows narazila hned v 1. kole na domácího favorita Bena Sheltona (21), který mu neumožnil získat ani set. Rakouský tenista po vypadnutí oznámil, že nelituje toho, jakým způsobem dopadla jeho kariéra.

Vítěz US Open z roku 2020 zažíval v té době nejlepší období své kariéry, kterou mu však v roce 2021 těžce zkomplikovalo zranění zápěstí, které ho vyřadilo na několik měsíců ze hry a způsobilo obrovský propad světovým žebříčkem. Spousta tenisových fanoušků navíc zmiňuje, že Thiem nebyl po zranění nikdy stejným hráčem jako před ním.

Začátkem letošního roku oznámil, že na konci této sezony ukončí kariéru poté, co odehraje svůj poslední turnaj ve Vídni, kde se mu dokonce podařilo v roce 2019 triumfovat. "Poslední roky jsem se dost trápil, zejména proto, že jsem se nedokázal vrátit na svou nejlepší úroveň. Jakmile jsem v březnu dospěl k rozhodnutí skončit, byl jsem za to rád," prozradil Thiem po drtivé porážce 4:6, 2:6, 2:6 v prvním kole na US Open.

"Měl jsem díky tomu dost času na to, abych se mohl připravit na novou kapitolu mého života. Upřímně řečeno, rád jsem objížděl turnaje a byl součástí světové tour, ale také jsem byl rád doma, kde jsem žil normální život. Proto si myslím, že to pro mě není tak těžké a jsem se svým rozhodnutím opravdu spokojený," přiznal Thiem.

Na otázku, zda na něj mělo horší vliv zranění zápěstí nebo psychika z dlouhé pauzy odpověděl: "Nevím, hlavním důvodem, proč jsem teď tady a končím je smůla se zraněním zápěstí."

"Jsem ale opravdu spokojený se svou kariérou, kterou jsem měl před zraněním. Nikdy jsem nečekal, že budu tak úspěšný. Opravdu ničeho nelituji a se vším jsem spokojený," zakončil Thiem. Rodák nedaleko od Vídně se také pozastavil právě nad svými úspěchy v New Yorku, kde při svém debutu došel do čtvrtého kola. Během svého tažení odehrál památné pětisetové zápasy s Juanem Martínem del Potrem a Rafaelem Nadalem.