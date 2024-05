Tennis Tracker: Siniaková bude hrát čtyřhru s Gauffovou, Wawrinka vysekl poklonu Murraymu

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 26. května?

22:54 – Očekávaný souboj veteránů a bývalých grandslamových vítězů pro sebe získal Stan Wawrinka, který přehrál Andyho Murrayho ve třech setech 6:4, 6:4 a 6:2. Po utkání ale švýcarský vítěz vysekl svému dlouholetému rivalovi obrovskou poklonu.

"Chtěl bych aby má slova zněla jako úcta k velkému šampionovi. Jako tenisový fanoušek jsem rád sledoval Andyho proti nejlepším hráčům všech dob. Oba dva jsme sváděli bitvy s nejlepšími hráči téměř 20 let. Už nejsme tak mladí, ale snažíme se v sobě najít to nejlepší, co nám zbylo."

22:10 – Barbora Krejčíková na Roland Garros nepřešla už potřetí za sebou první kolo, zápas s Viktorii Golubicovou ze Švýcarska prohrála 5:7 a 4:6. Krejčíková po triumfu v roce 2021 postupně ztroskotal v úvodních zápasech antukového grandlsmau na Diane Parryové, o rok později Lesje Curenkové a nyní Viktorii Golubicové. Více v článku.

19:54 – Jeden z nejkrásnějších zápsů prvního dne vyhrál před domácím publikem Richad Gasquet nad Bornou Čoričem ve třech setech 7:6, 7:6 a 6:4. Brzy osmatřicetiletý veterán hrál v Paříži poprvé v roce 2002 a počtrnácté přešel provní kolo. Gasquet hrál zápas velmi soustředěně, byl silnější v koncovkách setů a oproti 28 nevynuceným chybám zapsal 47 vítezných úderů.

18:55 – Kateřina Siniaková se v souboji s Dalmou Gafiovou dlouho trápila. Maďarka, která figuruje na 143. místě světového žebříčku, se do hlavní soutěže pařížského klání dostala jako lucky-looser, v souboji s českou tenistkou ale hrála odvážně a byla za to často odměněna. Česká tenistka ale nakonec zápas vyhrála 7:5 a 7:6.

18:02 – Kei Nišikori se po třech letech představil publiku na grandslamovém turnaji. Japonský tenista naposledy startoval na US Open 2021 a v prvním kole čelí na jurtu číslo 6 Kanaďanovi Gabrielovi Diallovi.

17:42 – V Paříži se konečně začalo hrát. Pauza trvala téměř dvě hodiny. Mezitím probíhaly boje jen ve dvou hlavních arénách, které jsou vybavené zatahovací střechou.

17:00 – Španěl Carlos Alcaraz začal svou letošní pouť na French Open jednoznačným vítězstvím nad Američanem J. J. Wolfem. V utkání hraném v aréně Philippe Chatriera, kde se při posledním dějství musela zatáhnout střecha, ztratil jen čtyři hry a na kurtu se zdržel jen necelé dvě hodiny.

15:55 – V Paříži začalo pršet a tak kromě dvou hlavních kurtů byly přerušeny všechny zápasy.

15:20 – Kateřina Siniaková bude hrát v Paříži čtyřhru společně s Američankou Coco Gauffovou. Česko-americká dvojice byla nasazena jako číslo 5 a v úvodním kole ji čeká souboj s kazašsko-čínským párem Anna Danilinová a Yifan Xu.

14:45 – Start do turnaje vyšel světové šestce Andrejovi Rubljovovi, který sice ztratil v tiebreaku ztratil druhou sadu s Japoncem Taro Danielem, ale následně i díky 79 vítězným míčům zápas po více než třech hodinách získal pro sebe. Rubljova ve druhém kole čeká souboj se Španělem Pedrem Martinezem, který postoupil po pětisetové bitvě přes Argentince Thiaga Agustina Tiranteho.

Statistika zápasu. Livesport / Enetpulse

14:22 – Naomi Ósakaová zvládla nelehký souboj s Italkou Lucií Bronzettiovou a popáté v kariéře prolomila brány druhého kola pařížského grandslamu. Se soupeřkou, která figuruje na 48. místě světového žebříčku, strávila na kurtu více než dvě hodiny a nakonec rozhodující třetí sadu pro sebe získala 7:5.

Ósakaové se sice málo trefovala do prvního servisu, ale když ji její největší zbraň držela, tak získávala klíčové body. V utkání nastřílela šest es a odvrátila také tři ze čtyř brejkbolů. Nakonec slavila úspěch její ofenzivní hra, Japonka sice vyrobila 45 nevynucených chyb, ale také nasbírala téměř trojnásobně více vítězných míčů (31:11). Ve druhém kole by tak mohlo dojít na souboj grandslamových šampionek, možnou soupeřkou Ósakaové je současná světová jednička Iga Šwiateková.

14:05 – Grandslam v Paříži není jen o tenise, ale i o eleganci. Nádherný a originální outfit zvolila pro první kolo Ajla Tomljanovičová. Australanka se představila ve fialovo-bíle kostkovaném kostýmu, nakonec ale podlehla Dajaně Jastremské z Ukrajiny 1:2 na sety.

13:59 – Francie přišla o svou největší naději v mužském pavouku. Sedmnáctý nasazený Ugo Humbert podlehl Lorenzovi Sonegovi 1:3 na sety. Ital se ve druhém kole střetne s Zhizhen Zhangem z Číny, který stejným poměrem vyřadil Australana Aleksandara Vukiče.

12:58 – Marie Bouzková zahájila letošní French Open skvělým způsobem. Duel s Veronikou Kuděrmetovovou z Ruska pro sebe získala po setech 6:2 a 6:4 a v Paříži teprve podruhé postoupila do druhého kola. Už nyní je jisté, že česká tenistka v dalším utkání potká papírově slabší soupeřku – ve druhém kole se utká buď s Janou Fettovou, nebo Jessikou Bouzasovou Maneirovou. Více podrobností najdete v článku.

12:46 – Laura Samson vyhrála druhý turnaj v řadě. Po triumfu v Krajnské Goře vyhrála klání kategorie ITF 15 i v další chorvatské destinaci v Bolu. Finále proti domácí Saře Svetacové ovládla česká tenistka jistě 6:1 a 6:2 a v novém vydání žebříčku WTA se posune na kariérní maximum do osmé stovky rankingu. Laura Samson aktuálně počítá 10 zápasů bez prohry.

12:20 – Donna Vekičová se stala první hráčkou letošního French Open, která si zajistila postup do druhého kola. Pomohla jí ale k tomu skreč ukrajinské hráčky Lesji Curenkové, která v první sadě za stavu 5:6 musela odstoupit kvůli bolestem zad.

11:10 – V pořadí již 123. edice grandslamového French Open oficiálně odstartovala. Čest zahájit letošní ročník na centrálním kurtu měl nejlepší domácí tenista Ugo Humbert, jeho soupeřem je Ital Lorenzo Sonego. Na kurtu číslo 7 zahájila ve stejnou chvíli turnaj i Marie Bouzková, která čelí 29. nasazené Veronice Kuděrmetovové.

09:50 – Tomáš Macháč si po finálové účasti na turnaji v Ženevě upevnil pozici české tenisové dvojky za momentálně zraněným Jiřím Lehečkou. V pořadí ATP Tour se třiadvacetiletý hráč posunul před grandslamovým French Open o deset pozic a na 34. místě poprvé figuruje ve čtvrté desítce. Macháč ve finále v Ženevě podlehl Casperu Ruudovi z Norska, kterému nadále patří sedmé místo v žebříčku.

09:05 – Částky, které Roland Garros vyplatí hráčům v roce 2024, jsou o 7,82 % vyšší než v loni. Vítězové mužské i ženské dvouhry získají 2,4 milionu eur (loni to bylo jen 2,3 milionu). Celkem se mezi hráče rodělí 53,478 milionu eur a tentokrát dostali finanční odměny i tenisté, kteří se zúčastnili kvalifikace a neprošli do hlavní soutěže.

8:30 – Rafaelovi Nadalovi se dostalo výjimečného přivítání. Na jeho otevřený trénink dorazilo 10 tisíc tenisových fanoušků a po jeho konci se potkal s Novakem Djokovičem.

"Musím říci, že na tréninku se opravdu cítím konkurenceschopný. Možná tomu tak nebude v oficiálním zápase, ale když vstoupím na kurt, mám pocit, že zase můžu porazit kohokoliv," sdělil Španěl, který v Paříži čtrnáctkrát triumfoval a sebevědomí nabral třeba i v pátečním tréninkovém setu s Daniilem Medveděvem, který vyhrál 6:3.

07:00 – Pořadatelé French Open si dávají záležet i na doprovodném programu. V průběhu soboty proběhl nácvik slavnostního zahájení i dalších ceremonií.