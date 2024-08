Na US Open skončil další favorit, obhájce Djokovič ve třetím kole prohrál s Popyrinem

Loňský šampion Novak Djokovič (37) končí na US Open už ve třetím kole a ani v New Yorku nepřidá rekordní 25. grandslam. Srb prohrál 4:6, 4:6, 6:2, 4:6 s vítězem nedávného Masters v Montrealu Alexeiem Popyrinem (25), s kterým se letos utkal i na Australian Open a ve Wimbledonu.

Djokovič poprvé od roku 2017 nevyhraje ani jeden ze čtyř grandslamových turnajů a dále čeká na rekordní 25. vavřín, kterým by překonal i legendární Australanku Margaret Courtovou. Na Australian Open prohrál v semifinále s Jannikem Sinnerem, z Rolland Garros kvůli zranění kolene odstoupil a následně se podrobil operaci, po které se dostal do finále Wimbledonu, kde nestačil na Carlose Alcaraze. Poslední letošní šanci rozšířit svoji sbírku majorů měl ve Flushing Meadows.

Obhájce titulu však nečekaně končí už ve druhém kole na Popyrinovi, s kterým letos zvládl oba předchozí zápasy na turnajích velké čtyřky. V Melbourne i v Londýně se Srb radoval z čtyřsetové výhry a postupu mezi šestnáctku nejlepších, v New Yorku se však karta otočila. Australan porazil Djokoviče poprvé v kariéře a na čtvrtý pokus. Do osmifinále grandslamu postoupil poprvé v kariéře a narazí v něm na domácího Američana Francese Tiafoea.

Australan vyhrál posledních deset výměn prvního setu a stejně jako ve Wimbledonu se dostal do vedení. Tentokrát však přidal brejk i v další sadě a bez zaváhání na servisu vedl 2:0.

Od začátku třetího dějství se Srb zvedl a získal osm z následujících jedenácti her. Od stavu 2:1 ve čtvrtém setu však prohrál čtyři gamy v řadě. Popyrin na první pokus zápas nedopodával a nechal Djokoviče snížit, podruhé už však uspěl a postaral se o další obrovské překvapení na US Open.

"Je to úžasné, ve třetím kole grandslamů jsem byl asi patnáctkrát, ale nikdy se mi nepodařilo dostat se dál. Postoupit poprvé do čtvrtého kola na grandslamu a ještě k tomu porazit nejlepšího hráče všech dob je naprosto neuvěřitelné. Je to skvělý pocit a jsem rád, že se má tvrdá práce vyplatila," řekl v rozhovoru na kurtu Popyrin.

Australanovi přidal na sebevědomí i nedávný titul z Masters v Montrealu. Ke skalpu bývalé světové jedničky si pomohl 50 vítěznými údery, 15 esy a odvrátil 12 z 16 brejkbolů. Djokovič v zápase zaznamenal ještě o jedno eso více, udělal ale 14 dvojchyb.

Djokovič ve Flushing Meadows poprvé od roku 2006 nepostoupil mezi šestnáctku nejlepších. Do druhého týdne grandslamu se nedostal naposledy na Australian Open 2017, tehdy prohrál už ve druhém kole s Denisem Istominem.

