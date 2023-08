Povedený grandslamový debut! Menšík přehrál Koláře a na US Open prošel kvalifikací

US Open ATP - Dvouhry

Jakub Menšík proměnil svůj první pokus v kvalifikaci grandslamu v postup do hlavní soutěže.

Jakub Menšík (17) v New Yorku nepotřeboval žádné velké oťukávání a sbírání zkušeností a hned svůj první pokus v kvalifikaci grandslamu proměnil v postup do hlavní soutěže. V závěrečném třetím kole si poradil s krajanem Zdeňkem Kolářem (26) a probojoval se mezi elitu US Open. Loňskou úspěšně absolvovanou kvalifikaci nezopakoval Tomáš Macháč (22), který ve třetím kole prohrál s Chorvatem Bornou Gojem.

Jakub Menšík sbíral grandslamové zkušenosti zatím jen jako junior. Nejdál to dotáhl na loňském Australian Open, na kterém padl až ve finále po čtyřhodinovém maratonu a kurt musel kvůli křečím opouštět na vozíčku.

O rok a půl později si sedmnáctiletý talent, který už dostával rady i během tréninků s Novakem Djokovičem, odbývá úspěšnou premiéru na grandslamu dospělých. V newyorském Flushing Meadows prošel nevyzpytatelnou tříkolovou kvalifikací a zajistil si místo mezi 128 nejlepšími hráči turnaje.

Menšík po třísetových obratech proti bývalé světové devítce Fabiu Fogninim z Itálie a Švýcaru Leandru Riedimu zvládl i rozhodující derby proti Zdeňku Kolářovi. O devět let staršího krajana porazil 7:5, 6:4.

Tomáš Macháč pošesté v kariéře kvalifikací grandslamu neprošel. Na US Open v závěrečném třetím kole podlehl 6:7, 2:6 Chorvatu Bornu Gojovi a neobhájil loňský postup do hlavní soutěže.

Další podrobnosti připravujeme...

Výsledky mužské kvalifikace US Open