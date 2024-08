Sinner zvládl první zápas po odtajněném pozitivním testu na doping, v akci bude také Alcaraz

US Open ATP - Dvouhry

Jannik Sinner (23) odehrál na US Open první soutěžní zápas po zveřejnění informace o dvou pozitivních testech na doping. Aktuální lídr žebříčku se oklepal z mizerného vstupu do utkání a přehrál 2:6, 6:2, 6:1, 6:2 domácího Mackenzieho McDonalda (29). V rámci Night Session do turnaje vstoupí předloňský šampion a další z největších favoritů na letošní triumf Carlos Alcaraz (21).

Jannik Sinner se coby úřadující šampion Australian Open a aktuální světová jednička řadí mezi hlavní adepty na triumf na letošním US Open. V New Yorku se však musí vypořádávat také s tlakem nedávných informací o jeho dvou pozitivních dopingových testech, za které si vysloužil kritiku od fanoušků i některých svých kolegů.

Možná i kvůli tomu měl velmi mizerný vstup do utkání prvního kola s Mackenziem McDonaldem. V prvním dějství čelil 10 brejkbolům a třikrát ztratil servis. Další podání si prohrál v úvodním gamu druhé sady. Tentokrát ale dokázal skóre okamžitě srovnat.

V dalším průběhu zápasu už naopak dominoval a domácí soupeř začal postupně odcházet. McDonald zakončil úvodní set s pozitivním poměrem vítězných úderů a nevynucených chyb, ale zápas uzavřel se 47 minelami a 26 winnery.

Statistiky zápasu. Livesport

Pro Sinnera je v tuto chvíli US Open nejslabším grandslamem. Zatímco na Australian Open triumfoval a na pařížské antuce a londýnské trávě hrál semifinále, ve Flushing Meadows je jeho maximem předloňské čtvrtfinále. V něm nevyužil mečbol proti pozdějšímu šampionovi Carlosovi Alcarazovi.

Letos se však očekává, že postoupí minimálně do semifinále, ve kterém by mohl narazit právě na rivala Alcaraze. V opačné polovině pavouka je úřadující vítěz a čtyřnásobný šampion Novak Djokovič.

V New Yorku startuje pár dní po triumfu na Masters v Cincinnati a hlavně po zveřejnění informace o dvou pozitivních testech na přítomnost steroidu. Ty měl mít v průběhu března, ovšem pokaždé byl úspěšný s odvoláním a vysvětlením a body a peníze mu byly odebrány pouze za březnový start na Masters v Indian Wells.

Žádné zaváhání se od letos skvěle hrajícího Itala nečeká ani v následujícím kole. Ve čtvrtek se utká s dalším domácím zástupcem Alexem Michelsenem, který mu ale může dělat větší potíže než McDonald, s nímž to má po dnešku 4:0. Na Michelsena narazil před dvěma týdny ve stejné fázi v Cincinnati a zvítězil ve dvou těsných setech.

