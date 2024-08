Favorité Sinner i Alcaraz na úvod US Open ztratili set proti hráčům druhé stovky žebříčku

US Open ATP - Dvouhry

Jannik Sinner (23) odehrál na US Open první soutěžní zápas po zveřejnění informace o dvou pozitivních testech na doping. Aktuální lídr žebříčku se oklepal z mizerného vstupu do utkání a přehrál 2:6, 6:2, 6:1, 6:2 domácího Mackenzieho McDonalda (29). V rámci Night Session do turnaje vstoupil předloňský šampion a další z největších favoritů na letošní triumf Carlos Alcaraz (21). Španěl si ve čtyřech setech poradil s kvalifikantem Li Tuem (28).

Jannik Sinner se coby úřadující šampion Australian Open a aktuální světová jednička řadí mezi hlavní adepty na triumf na letošním US Open. V New Yorku se však musí vypořádávat také s tlakem nedávných informací o jeho dvou pozitivních dopingových testech, za které si vysloužil kritiku od fanoušků i některých svých kolegů.

Možná i kvůli tomu měl velmi mizerný vstup do utkání prvního kola s Mackenziem McDonaldem. V prvním dějství čelil 10 brejkbolům a třikrát ztratil servis. Další podání si prohrál v úvodním gamu druhé sady. Tentokrát ale dokázal skóre okamžitě srovnat.

V dalším průběhu zápasu už naopak dominoval a domácí soupeř začal postupně odcházet. McDonald zakončil úvodní set s pozitivním poměrem vítězných úderů a nevynucených chyb, ale zápas uzavřel se 47 minelami a 26 winnery.

Statistiky zápasu. Livesport

Pro Sinnera je v tuto chvíli US Open nejslabším grandslamem. Zatímco na Australian Open triumfoval a na pařížské antuce a londýnské trávě hrál semifinále, ve Flushing Meadows je jeho maximem předloňské čtvrtfinále. V něm nevyužil mečbol proti pozdějšímu šampionovi Carlosovi Alcarazovi.

Letos se však očekává, že postoupí minimálně do semifinále, ve kterém by mohl narazit právě na rivala Alcaraze. V opačné polovině pavouka je úřadující vítěz a čtyřnásobný šampion Novak Djokovič.

V New Yorku startuje pár dní po triumfu na Masters v Cincinnati a hlavně po zveřejnění informace o dvou pozitivních testech na přítomnost steroidu. Ty měl mít v průběhu března, ovšem pokaždé byl úspěšný s odvoláním a vysvětlením a body a peníze mu byly odebrány pouze za březnový start na Masters v Indian Wells.

Žádné zaváhání se od letos skvěle hrajícího Itala nečeká ani v následujícím kole. Ve čtvrtek se utká s dalším domácím zástupcem Alexem Michelsenem, který mu ale může dělat větší potíže než McDonald, s nímž to má po dnešku 4:0. Na Michelsena narazil před dvěma týdny ve stejné fázi v Cincinnati a zvítězil ve dvou těsných setech.

V rámci Night Session do turnaje vstoupil předloňský šampion a třetí nasazený Carlos Alcaraz. Španěl si ve čtyřech setech poradil s kvalifikantem Li Tuem, i na svém čtvrtém US Open zvládl úvodní zápas a bilanci ve Flushing Meadows si vylepšil na 17:2.

Šampion dvou letošních grandslamů Roland Garros a Wimbledonu proti australskému kvalifikantovi začal dobře a vedl už 6:2, 4:3. Poté však třetí hráč světa zaznamenal jedinou špatnou chvilku v zápase, ztratil druhý set a ve třetím prohrával 2:3. Od toho okamžiku vyhrál 10 z 11 her a i přes ztrátu setu přesvědčivě postoupil do druhého kola.

"Trochu mě překvapilo jak dobře hrál. V prvním setu bylo vidět, že zápas začal nervózně. Neukázal svůj nejlepší tenis. Ale po prvním setu si to začal užívat a hrál skvěle. Taky jsem hrál dobře, udělal jsem pár chyb, které bych neměl dělat, ale nakonec jsem to zvládl. Je to skvělý hráč, určitě budu sledovat jeho další výsledky. Pokud bude hrát na stejné úrovni jako dnes, velmi brzy o něm uslyšíme," okomentoval výkon svého soupeře Alcaraz v rozhovoru s Nickem Kyrgiosem na kurtu Arthura Ashe.

V dalším zápase se bývalý první hráč světa a loňský semifinalista utká s Boticem Van de Zandschulpem, se kterým oba vzájemné zápasy vyhrál bez ztráty setu.

Výsledky mužské dvouhry na US Open