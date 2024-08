Jsem vděčná, že můžu hrát bez bolesti, uvedla nadšená Muchová po skalpu Ósakaové

Muchová postoupila do 3. kola US Open.

Za povedený zápas v elektrizující atmosféře označila tenistka Karolína Muchová (28) triumf ve 2. kole US Open nad Japonkou Naomi Ósakaovou. Loňská semifinalistka porazila čtyřnásobnou grandslamovou šampionku 6:3, 7:6 a vedle dobře zvolené taktiky ji těšilo, že se proti útočně hrající soupeřce vyhnula třetímu setu. V rozhovoru s novináři řekla, že je v jiné pozici, než když vloni bojovala v New Yorku o finále, po zranění zápěstí si ale zase užívá hru bez bolesti.

"Jsem ráda, že se mi to dnes povedlo ve dvou setech. Byl to velmi těžký zápas. Atmosféra byla elektrizující," uvedla Muchová.

Rodačka z Olomouce vyhrála proti bývalé světové jedničce úvodní set díky zdařilé koncovce, v níž získala dva brejky. Ve druhé sadě ale čelila za stavu 4:5 a 0:40 třem setbolům servírující Ósakaové. Dvojnásobná vítězka US Open ale sadu k vyrovnání nedotáhla a v následné zkrácené hře uspěla Muchová.

"Bylo to hodně blízko tomu, aby to šlo do třetího setu. Já jí při servisu předtím dala pár dárečků a ona mi je zase potom vrátila. Snažila jsem se hlavně vrátit její servis, hrát poté výměnu a dát jí šanci to zkazit nebo si to sama uhrát. To se mi podařilo," podotkla Muchová.

V utkání nasbírala 24 vítězných míčů a často volila taktiku čopovaných úderů, díky nimž tlumila útočnou hru soupeřky. "Domluvili jsem se s týmem, jakým stylem proti ní hrát, a myslím, že všechny napadlo hned tohle. Přeci jen slice je velká součást mé hry a jí změna rytmu nedělá tolik dobře. Začala jsem to hrát hned ze začátku, ona z toho chybovala, tak jsem v tom pokračovala. Myslím, že mi to udělalo spoustu bodů," líčila 52. hráčka světa.

Přestože vynechala první půlku sezony kvůli zranění zápěstí, věří, že se postupně vrací na správnou cestu. Na US Open zůstala ve dvouhře z českých účastnic poslední. "Potřebuju si v zápasech projít těžkými míči. Snažila jsem se být plně soustředěná a dělat v těchto momentech vše, co jsem mohla. Dnes to fungovalo a jsem si jistá, že i do dalších zápasů to pomůže," řekla Muchová.

Statistiky zápasu. Enetpulse

Na to, jakou cestu od loňského semifinále ušla, nechtěla moc vzpomínat. "Letos jsem v jiné pozici než vloni. Ani to nechci porovnávat, ale byla to hrbolatá cesta. Měla jsem operaci a nevěděla, jestli budu hrát. Jsem vděčná, že tu jsem a že můžu hrát bez bolesti tyto zápasy," doplnila.

Užila si také atmosféru na největším kurtu Arthura Ashe. "Byla úžasná. Diváci fandili hlavně Naomi, ale to je přirozené. Přišlo hodně lidí a byla to show. Řekla bych, že pro takové zápasy s takovou atmosférou a energií tenis hraju. A ona (Ósakaová) je úžasná hráčka. Vyhrála tady a jsem ráda, že ji vidím zpět. Hrála velmi dobře a pomalu se dostává na vrchol, jako byla předtím," uvedla Muchová.

V boji o osmifinále se utká s Ruskou Anastasiou Potapovovou. Ta nejprve vyřadila Kanaďanku Leylah Fernandezovou a potom i Američanku Varvaru Lepchenkovou. "I od ní je to taková rychlá hra. Ještě jsem ji tu sice hrát neviděla, ale na její zápasy se kouknu. Je to velmi dobrá hráčka. Budu se snažit stoprocentně připravit," doplnila Muchová.