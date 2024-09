Muchová zvládla postup i se žaludečními problémy. Poprala jsem se s tím dobře, těšilo ji

Karolína Muchová (28) vybojovala postup do druhého semifinále US Open za sebou, v zápase s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou (28) však řešila nečekané komplikace. Vedle houževnaté soupeřky se musela vypořádat se žaludečními problémy, kvůli nimž několikrát opustila kurt. Nakonec česká tenistka zvítězila 6:1, 6:4 a v rozhovoru s novináři řekla, že letošní postup mezi nejlepší čtyřku se nedá s tím loňským srovnat.

"Je to určitě jiné. Minulý rok jsem odcházela z kurtu a ani jsem nevěděla, jestli do semifinále nastoupím, protože jsem byla fakt v bolestech," připomněla Muchová zraněné zápěstí, kvůli němuž pak nehrála takřka deset měsíců. "Teď mám jen žaludeční problémy, takže to je dobré. Je to příjemný pocit, že jsem znovu v semifinále. Kdyby se mě na to někdo před turnajem zeptal, tak bych to po pravdě nečekala. Moc si toho vážím," doplnila.

Osmadvacetiletá rodačka z Olomouce zvládla proti turnajové dvaadvacítce Haddadové Maiaové první set za 36 minut. V tom druhém ale několikrát opustila kurt, aniž by si vzala pauzu na ošetření. Po utkání Muchová vysvětlila, že ji trápily žaludeční potíže.

"Popravdě jsem se s tím trochu prala. Bylo to nahoru, dolů. Ale říkala jsem si, že to není nic strašného, jako třeba bylo minulý rok to zápěstí. Nebylo to nic příjemného. Musela jsem pořád odbíhat z kurtu, což byl zvláštní pocit. Ale nakonec jsem se s tím poprala dobře," popsala.

Nepohodu na kurtu se snažila řešit větší razancí i urychlováním výměn. "Snažila jsem se o to. Jak jsem začala mít trošku problémy, chtěla jsem do toho víc jít a nehrát dlouhé výměny, které má ráda a které já bych dnes nevydržela. Takže jsem do toho víc chodila a vycházelo mi to," řekla hráčka I. ČLTK Praha.

Byla ráda, že zvládla i pátý duel na turnaji bez ztraceného setu. Ocenila to tím spíš, že semifinále odehraje už ve čtvrtek a nebude mít jako dosud den volna na odpočinek. "Teď by (den volna) byl určitě do plusu s tím, že nejsem úplně stoprocentní. Na druhou stranu budu mít docela čas se dát snad do kupy. Volno by bylo určitě lepší, ale teď ta možnost není, takže se budu snažit dělat vše pro to, abych byla zítra ready," uvedla Muchová.

Volno využije k odpočinku

Krátké volno svěřenkyně trenéra Emila Miškeho využije k tomu, aby nabrala co nejvíce sil. "Už jsem dostala nějaké prášky. Budu určitě odpočívat a hodně pít. Také je plus, že jsme nehrály až večer a budu mít alespoň den k dobru," podotkla.

V boji o premiérové finále US Open a druhé grandslamové po loňském Roland Garros narazí buď na světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou, nebo turnajovou šestku a domácí Američanku Jessicu Pegulaovou. Se Šwiatekovou má bilanci 1:2. Vloni s ní prohrála právě ve finále v Paříži a později utkání v Montrealu.

"Kdyby to byla Iga, tak je to strašně těžký zápas. Je to nejlepší hráčka na světě. Hraje fakt rychle a nedá soupeřům vydechnout. Očekávala bych velmi těžký souboj," řekla Muchová, jež se Šwiatekovou před turnajem trénovala. "Taky bylo velmi pěkné, že mě podporovala, když jsem měla operaci. Taková podpora je vždy hezká, obzvlášť od světové jedničky a nejlepší hráčky světa," uvedla Muchová.

S Pegulaovou má bilanci 0:1, prohrála s ní v generálce před letošním US Open v Cincinnati 7:5, 4:6, 2:6. "Hraje teď neuvěřitelně. V Torontu získala titul a pak hrála finále v Cincinnati. Je rozjetá a má díky tomu velké sebevědomí. Je to skvělá hráčka. Hraje dlouhé údery, dobře se hýbe. Nedala mi jediný bod zadarmo, takže i tohle by byla těžká bitva," doplnila Muchová.