Tennis Tracker: Badosaová přežila mečbol přemožitelky Krejčíkové, Bouzková je v osmifinále debla

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje v pátek 30. srpna?

Hlavní události

19:42 – Paula Badosaová je bývalou světovou dvojkou, ale až letos se poprvé v kariéře dostala do třetího kola US Open. Španělka, která prožívá v posledních měsících znovuzrození po zdravotních problémech, zdolala po odvráceném mečbolu 4:6, 6:1, 7:6 kvalifikantku Elenu-Gabrielu Ruseovou, přemožitelku Barbory Krejčíkové z předchozího kola. O své teprve druhé grandslamové čtvrtfinále (French Open 2021) se utká s Viktorií Azarenkovou, či Yafan Wang.

18:48 – Marie Bouzková se Sarou Sorribesovou potvrdily na letošním US Open roli nasazených jedenáctek a postoupily mezi 16 nejlepších párů. Česko-španělský tým přehrál ve druhém kole 6:4, 6:1 rusko-běloruskou dvojici Kamilla Rachimovová, Aljaksandra Sasnovičová.

Další zprávy

21:55 – Emma Navarrová může na druhém majoru v řadě porazit v osmifinálové fázi svou úspěšnější krajanku Coco Gauffovou (H2H 1:1), která na US Open obhajuje titul. Američanka poprvé v kariéře překročila první kolo domácího grandslamu a ve třetím kole přetlačila 6:4, 4:6, 6:3 kolegyni z TOP 20 žebříčku Martu Kosťukovou.

21:50 – Donna Vekičová zapsala další postup do závěrečných kol na velkých akcích. Po premiérovém grandslamovém semifinále, které ukořistila ve Wimbledonu, a stříbrné medaili z olympiády v Paříži prošla bez ztráty setu do osmifinále US Open. Chorvatka udolala 7:5, 6:4 domácí Peyton Stearnsovou a do druhého týdne v New Yorku postoupila poprvé po pěti letech. V osmifinále ji čeká repríza finále olympijského turnaje s Qinwen Zheng (H2H 1:2).

21:23 – Viktoria Azarenková i kvůli zdravotním komplikacím nezvládla třetí kolo na US Open. Trojnásobná finalistka a bývalá světová jednička podlehla 4:6, 6:3, 1:6 Yafan Wang, která si poprvé v kariéře zahraje osmifinále na grandslamových podnicích. Číňanka v něm vyzve Paulu Badosaovou (H2H 1:0).

20:17 – Coco Gauffová musela poprvé na letošním US Open do rozhodujícího setu. Aktuální světová trojka zdolala po obratu 3:6, 6:3, 6:3 bývalou třetí hráčku pořadí Elinu Svitolinovou a pokračuje v obhajobě loňského triumfu. Američanka se dostala do druhého týdne domácího grandslamu třetím rokem po sobě a potřetí v kariéře a bude v osmifinále čelit krajance Emmě Navarrové, nebo další Ukrajince Martě Kosťukové. Více informací najdete v článku.

18:31 – Qinwen Zheng musela úvodní dva zápasy s Amandou Anisimovovou a Erikou Andrejevovou otáčet, ovšem ve třetím kole deklasovala 6:2, 6:1 Jule Niemeierovou a stala se první osmifinalistkou letošního ročníku US Open. Zlatá medailistka z nedávné olympiády bude usilovat o zopakování loňské čtvrtfinálové účasti proti Donně Vekičové, nebo Peyton Stearnsové.

18:06 – Anna Sisková dohrála v deblové soutěži na grandslamovém US Open ve druhém kole. S Britkou Maiou Lumsdenovou nestačily 2:6, 1:6 na jednoznačné favoritky a domácí nasazené devítky Sofii Keninovou a Bethanii Mattekovou-Sandsovou.

05:37 – Vítěz posledních dvou grandslamů Carlos Alcaraz končí na US Open senzačně už ve druhém kole. Španělský šampion z roku 2022 a loňský semifinalista překvapivě nestačil na Nizozemce Botice Van de Zandschulpa, kterému podlehl 1:6, 5:7, 4:6 a téměř přišel o šanci sesadit do konce roku Jannika Sinnera z postu světové jedničky. V New Yorku bude poprvé chybět ve čtvrtfinále, na grandslamu se jednadvacetiletý Španěl přes druhé kolo nedostal teprve potřetí a poprvé od Wimbledonu 2021. Více informací najdete v článku

05:21 – 34letá Dánka Caroline Wozniacká na US Open neztratila set ani s druhou soupeřkou, Mexičanku Renatu Zarazúaovou porazila po setech dvakrát 6:3. O místo v osmifinále se finalistka z let 2009 a 2014 utká s Francouzkou Jessikou Ponchetovou, která postoupila bez boje přes Jelenu Rybakinovou.

05:09 – Wimbledonské šampionky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou zahájily druhý společný grandslam vítězným obratem. Třetí nasazená česko-ameriická dvojice porazila 5:7, 6:2, 6:2 italsko-ruský pár Lucia Bronzettiová a Ljudmila Samsonovová a může se chystat na souboj s Ukrajinkou Martou Kosťukovou a Rumunkou Gabrielou Ruseovou.

05:06 – Barbora Krejčíková a Matthew Ebden odstartovali společnou spolupráci hladkou výhrou. Čtvrtý nasazený česko-australský tandem na úvod US Open ve smíšené čtyřhře smetl dvakrát 6:2 tchajwansko-americké duo deblistů Hao-Ching Chan a Austin Krajicek.

05:02 – Karolína Muchová na US Open porazila 6:3, 7:6 dvojnásobnou japonskou šampionku Naomi Ósakaovou a dál drží šanci na obhájení loňského semifinále a udržení pozice v TOP 100. Ve třetím kole se osmadvacetiletá Češka utká s Ruskou Anastasií Potapovovou (H2H 2:1). Více informací najdete v článku

04:59 – Šampion z roku 2021 Daniil Medveděv na US Open přehrál 6:3, 6:2, 7:6 Maďara Fábiána Marozsána a sedmý rok po sobě v New Yorku nechybí ve třetím kole. V něm se loňský finalista utká s Italem Flaviem Cobollim (H2H 0:0).

04:53 – Jakub Menšík na US Open udolal po odvrácení dvou mečbolů a 4 hodinách a 16 minutách boje 6:7, 2:6, 6:2, 7:6, 7:6 Australana Tristana Schoolkatea, poprvé v kariéře otočil nepříznivý vývoj z 0:2 na sety a postupem do 3. kola obhájil výsledek z loňské grandslamové premiéry. O první osmifinále na majorech se osmnáctiletý Čech utká s Portugalcem Nunem Borgesem (H2H 0:0). Více informací najdete v článku

04:48 – Tomáš Macháč si na US Open zahraje o první osmifinále na grandslamech s bývalou světovou sedmičkou Davidem Goffinem (H2H 1:0), kterému letos ve Wimbledonu utekl z 0:2 na sety. Zkušený Belgičan si ve druhém kole poradil 6:7, 6:3, 6:3, 7:6 s Francouzem Adrianem Mannarinem a překonal nejlepší letošní výsledek na majorech.

00:11 – Linda Nosková po triumfu v Monterrey nevyhrála na US Open zápas ani ve čtyřhře. S Ruskou Dianou Šnajderovou semifinalistky ze Cincinnati skončily v prvním kole, v němž v rozhodujícím setu neproměnily za stavu 5:2 mečbol proti dvojici Harriet Dartová a Diane Parryová a prohrály 6:3, 3:6, 6:7.