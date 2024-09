Pegulaová na US Open porazila Šwiatekovou a postoupila do premiérového semifinále majoru

Jessica Pegulaová (30) na US Open dokázala poprvé porazit Igu Šwiatekovou (23) na grandslamu a postoupila do svého prvního semifinále. Američanka zvítězila 6:2, 6:4 a vzájemnou bilanci s Polkou upravila na 4:6. V boji o finále vyzve Karolínu Muchovou (28).

Jessica Pegulaová má v této části sezony výbornou formu a potvrzuje to i na domácím grandslamu. Světová šestka během US Open Series ovládla tisícovku v Montrealu, dostala se do finále v Cincinnati a v New Yorku postoupila do premiérového semifinále na majorech.

Američanka ve čtvrtfinále porazila světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou za hodinu 28 minut 6:2, 6:4 a cestou mezi čtyři nejlepší neztratila ani set.

Úvodní sada byla od začátku v režii Pegulaové, která se ujala vedení 4:0. Do konce setu už nezaváhala na podání a náskok si udržela. Druhé dějství rozhodla brejkem v sedmé hře a o tři gamy později zápas dopodávala. Po využití třetího mečbolu Američanka prolomila prokletí grandslamových čtvrtfinále a na sedmý pokus v této fázi turnaje zvítězila. Třikrát neuspěla na Australian Open, jednou na Roland Garros, ve Wimbledonu i před dvěma lety na US Open. Vloni dohrála ve Flushing Meadows v osmifinále.

"Konečně se mi to povedlo a mohu o sobě říct, že jsem grandslamová semifinalistka. Věděla jsem, že to zvládnu, když budu hrát svou hru a nebudu po neúspěších frustrovaná," řekla v rozhovoru na kurtu Arthura Ashe Pegulaová.

V boji o finále se ve čtvrtek utká s Karolínou Muchovou. Češka sehrála s Pegulaovou zatím jediné utkání, v generálce na letošní US Open s ní prohrála ve druhém kole turnaje v Cincinnati 7:5, 4:6, 2:6. "Karolína je velmi dobrá a talentovaná. Má spoustu zkušeností, takže budu muset předvést svůj nejlepší tenis," uvedla Pegulaová.

Muchová se střetne v semifinále US Open s americkou tenistkou podruhé za sebou. Vloni bojovala neúspěšně o postup do finále s pozdější šampionkou Coco Gauffovou.

Rodačka z Buffala také navázala na předchozí postupy krajanky Emmy Navarrové či Taylora Fritze a Francese Tiafoea. Dva muže a dvě ženy v semifinále US Open měli Američané naposledy v roce 2003.

Šwiateková nevyužila možnost získat šestý grandslamový titul v kariéře a druhý na US Open, kde triumfovala před dvěma lety. Pegulaová se pomstila za porážku ze čtvrtfinále v roce 2022, kdy Polka celý turnaj vyhrála a upravila ze svého pohledu bilanci vzájemných zápasů na 4:6.

Výsledky dvouhry žen na US Open