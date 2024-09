Sabalenková má třetí trofej z majoru. Po triumfech v Melbourne slaví poprvé na US Open

US Open WTA - Dvouhry

JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Aryna Sabalenková přidala do sbírky trofej pro vítězku US Open

Běloruska Aryna Sabalenková (26) po roce zvládla reparát ve finále US Open a získala třetí grandslamový titul. Vítězka posledních dvou ročníků Australian Open zdolala 7:5, 7:5 domácí Jessicu Pegulaovou (30), svou neporazitelnost protáhla na 12 utkání a vyhrála třetí ze sedmi posledních majorů, na nichž se představila.

Aryna Sabalenková po lednové obhajobě triumfu na Australian Open stagnovala. Na jaře prohrála dvě antuková finále s Igou Šwiatekovou, kvůli zranění ramena přišla o Wimbledon a s ohledem na nabitý program a čas na regeneraci vynechala olympiádu.

Na začátku srpna po návratu na kurty sice hrála opatrně a utrpěla nečekané porážky s Marií Bouzkovou a Amandou Anisimovovou, ale na dalších dvou akcích se dostala do módu neporazitelné. Vyhrála všech 12 zápasů a ztratila v nich jen jeden set. Po triumfu na tisícovce v Cincinnati nenašla přemožitelku ani na US Open.

V posledních třech kolech se šesadvacetiletá Sabalenková nezastavila ani proti členkám TOP 12. Po olympijské vítězce Qinwen Zheng z Číny si poradila i se dvěma domácími soupeřkami Emmou Navarrovou a Jessicou Pegulaovou, kterou ve finálovém duelu na kurtu Arthura Ashe porazila 7:5, 7:5.

Sabalenková v obou setech prohospodařila náskok tří gamů. V úvodní sadě ztratila vedení 5:2 a za stavu 5:5 dokonce odvracela brejkbol. Servis nakonec po boji udržela a vzápětí v dlouhé dvanácté hře po využití až pátého setbolu, který proměnila pro sebe netypickým zkrácením hry, dějství ukončila.

A když Sabalenková získala pět gamů v řadě, vedla 7:5, 3:0 a měla brejkbol. Možná zlomový bod ale nevyhrála. Naopak sama pět her po sobě prohrála a Pegulaová dostala newyorské publikum do varu. Pegulaová ale momentum zápasu nevyužila, od stavu 5:3 se k setbolu nedostala a Běloruska vývoj jako na houpačce uzavřela ziskem posledních čtyř gamů.

Statistiky zápasu Jessica Pegulaová – Aryna Sabalenková Livesport

Při druhém mečbolu Sabalenková trefila razantní smeč u sítě, Pegulaová zahrála míček pouze do autu a Běloruska mohla radostí klesnout na zem.

I když tradičně agresivně hrající Sabalenková udělala více nevynucených chyb (34:22), přestřílela o čtyři roky starší Američanku na vítězné údery drtivě 40:17. Vedení ve vzájemné bilanci pak zvýšila na 6:2.

Třetí grandslamový titul

Sabalenková hrála finále grandslamu počtvrté v kariéře a potřetí zvítězila. V New Yorku navázala na triumfy z Australian Open 2023 a 2024, jedinou porážku utrpěla loni právě na US Open proti Coco Gauffové. Svou skvělou bilanci na hardových grandslamech od začátku roku 2023 upravila na 27:1.

"Těžko teď hledám slova. Tolikrát jsem si myslela, že jsem tu blízko vítězství. Byl to můj sen. A teď jsem konečně získala tuhle krásnou trofej, moc to pro mě znamená. Bylo to těžkých pár týdnů. Dnes jsem se ve druhém setu jen modlila," řekla Sabalenková během slavnostního ceremoniálu.

"Pamatuju si všechny ty těžké porážky v posledních letech. Ale já se nikdy nevzdávám. Sněte a tvrdě pracujte. Obětujte svému snu všechno a jednou na něj dosáhnete. Jsem na sebe moc pyšná. To často neříkám, ale jsem hrdá na svůj tým. Bez ohledu na to, čemu jsme čelili a čemu čelíme. Vším jsme dokázali projít a získat všechny ty krásné trofeje. Jsou jako moje rodina, jejich podpora je pro mě vším. Neříkám to často, ale miluju vás," děkovala rodačka z Minsku svému týmu.

V celkově jubilejním 30. finále Sabalenková získala 16. titul, ve finálových duelech na tvrdém povrchu má bilanci 14:6. V žebříčku WTA si bývalá světová jednička upevnila pozici na 2. místě, na vedoucí Šwiatekovou ale bude dál ztrácet přes dva tisíce bodů.

Sabalenková je třetí aktivní tenistkou, která má ve sbírce alespoň tři grandslamové trofeje. Úspěšnější jsou jen Polka Šwiateková (5) a Japonka Naomi Ósakaová (4). Australian Open a US Open během jedné sezony vyhrála jako teprve pátá tenistka v Open éře a první od roku 2016 (Angelique Kerberová).

Pegulaová v létě na domácích betonech ožila po nepříliš úspěšném průběhu sezony. V Torontu triumfovala, v Cincinnati prohrála až ve finále a na US Open dvakrát překonala své grandslamové maximum. Až na sedmý pokus se přehoupla přes čtvrtfinále, v němž zaskočila světovou jedničku a bývalou šampionku Igu Šwiatekovou, a po obratu proti Karolíně Muchové si ve 30 letech zahrála i své největší finále. Přemožitelku našla až v něm, stejně jako před třemi týdny v Cincinnati nestačila na Sabalenkovou.

"Kéž by mi dovolila uhrát aspoň jeden set," hlesla Pegulaová, jež se v žebříčku posune z šesté na třetí příčku a vyrovná své nejlepší umístění.

Sabalenková získá za vítězství prémii 3,6 milionu dolarů (81,1 milionu korun), Pegulaová si přijde na polovinu.

Výsledky US Open ve dvouhře žen