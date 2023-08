Gauffová ve Washingtonu slaví nejcennější titul. Ve finále přehrála neoblíbenou Sakkariovou

Coco Gauffová (19) na domácím turnaji WTA 500 ve Washingtonu slaví zisk čtvrtého a dosud nejcennější titulu. Ve finálovém souboji hráček TOP 10 americká teenagerka přehrála 6:2, 6:3 neoblíbenou soupeřku Mariu Sakkariovou (28), s níž si poradila teprve podruhé z pěti vzájemných duelů. Naopak zkušená Řekyně prohrála již sedmý z osmi finálových duelů.

Coco Gauffová si během loňské sezony zahrála finále na Roland Garros a přestože nezaznamenala jediný triumf, zakončila rok účastí na Turnaji mistryň. Ve světovém žebříčku se zabydlela v elitní desítce a novou sezonu zahájila triumfem v Aucklandu.

Na další finále, své celkově páté, ale čekala sedm měsíců. Po Wimbledonu, kde letos poprvé nezvládla své úvodní vystoupení, se s novým trenérským týmem důkladně připravila na domácí US Open Series a ve Washingtonu ho odstartovala suverénní jízdou za titulem.

Devatenáctiletá Američanka ve čtyřech duelech vyhrála všech osm setů a ztratila v nich jen 19 gamů. Po kamarádce Hailey Baptisteové, olympijské vítězce Belindě Bencicové a obhájkyni titulu Ljudmile Samsonovové nedala šanci ani své neoblíbené soupeřce Marii Sakkariové.

Sestřih zápasu Gauffová – Sakkariová Livesport

Gauffová s o devět let starší Řekyní prohrála čtyři z pěti vzájemných duelů a ve třech střetnutích na betonu dokonce neuhrála ani set. Ve Washingtonu už ale prodala fyzickou vyspělost a silově hrající soupeřce se nejen vyrovnala, ale byla i výrazně lepší hráčkou. Po necelé hodině a půl zvítězila 6:2, 6:3.

Sakkariová se sice v úvodu druhé sady nadechla a dvakrát si vypracovala výhodu brejku, od stavu 3:2 a 30:0 ale uhrála už jen pět fiftýnů a závěr patřil publikem podporované Američance.

Gauffová ve svém 5. finále vybojovala čtvrtý titul, první z podniku WTA 500 a poprvé vyhrála dva turnaje během jedné sezony. Přechozí trofeje slavila na 'dvěstěpadesátkách' v Linci 2019, Parmě 2021 a Aucklandu 2023. Jediné finále prohrála na Roland Garros 2022 s Igou Šwiatekovou.

"Tohle byl náš první turnaj jako kompletní tým. Jsem ráda, že jsme dokázali udělat takový výsledek. Vím, že pro ty, kteří se mnou byli před měsícem ve Wimbledonu, to bylo těžké. Všichni jsme to cítili. Jsem ráda, že jsem se znovu mohl odrazit," řekla Gauffová, která nově spolupracuje s trenéry Perem Ribou a Bradem Gilbertem.

Coco Gauffová je vítězkou turnaje ve Washingtonu. Profimedia

Sakkariová je sice už čtyři roky členkou TOP 30, od září 2021 stabilní hráčkou TOP 10 a několik týdnů ve světovém žebříčku strávila na 3. místě, ale úspěchy ve velkých zápasech na závěr turnajů jsou pro ni takřka nedostižné.

Když se totiž řecká tenistka dostala přes čtvrtfinále, dokázala vyhrát už jen 9 z 38 zápasů. Ve finále hrála poosmé, ale jako vítězka po něm slavila jen na menším antukovém podniku WTA 250 v marockém Rabatu 2019.

"Nebudu lhát, je to pro mě samozřejmě zklamání. Ale byl to neuvěřitelný týden a před měsícem by mě nenapadlo, že tu budu ve finále," řekla Sakkariová.

Statistiky utkání. Livesport

Obě hráčky nyní čeká přesun na Rogers do kanadského Montrealu.

Výsledky turnaje WTA 500 ve Washingtonu