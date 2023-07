Berrettini je zpět, chyběl mu adrenalin. A tak dostal do prvního kola nejlepšího kamaráda

Říkalo se o něm, že pro trávu má ty nejlepší předpoklady. Když byl zdravý a v pohodě, dokázal názory expertů naplňovat. Předloni se Matteo Berrettini (27) probojoval ve Wimbledonu až do finále. Loni bohužel chyběl. A los letošního ročníku si s ním zažertoval, v prvním zápase ho čeká jeho nejlepší kamarád.

Římský rodák prožívá v posledních měsících velkou krizi. Celé to začalo loni po Indian Wells, kdy oznámil, že má potíže s pravou rukou. Vynechal celou antukovou sezonu, ale na trávu se vrátil ve velkém stylu. Vyhrál dva turnaje za sebou a do Wimbledonu měl vstoupit jako jeden z favoritů. Jenže… Před startem grandslamu měl pozitivní test na covid a naděje na zopakování působivého vystoupení byla rázem ztracená.

Pak se to začalo sypat ještě víc. Na US Open sice došel až do čtvrtfinále, pak už ale série zranění odstavila Itala z několika plánovaných turnajů. Návrat na Wimbledon si ale chce užít. "Byl to prokletý rok, ale nakonec právě tohle místo mě dělá šťastným kvůli vzpomínkám, které v sobě nosím. Má to tady zvláštního kouzlo," vyprávěl Berrettini po letošním příjezdu do Londýna.

Matteo Berrettini AFP

Připustil ale také, že podobnou formu, jakou měl předloni či loni zrovna necítí. "I když se necítím stoprocentně, co se týče fyzické kondice nebo odehraných zápasů, chtěl jsem tady být a hrát. A tak tu jsem. A nakonec jsem šťastný, protože mi chyběl adrenalin, který se zápasy přichází."

Italské derby

Před startem Wimbledonu stihl Berrettini jen jeden přípravný turnaj. A nedopadlo to zrovna dobře. Ve Stuttgartu ho hned v prvním kole za 71 minut sestřelil Lorenzo Sonego 6:2, 6:1. Ironií osudu stejného soupeře nafasoval i v prvním kole Wimbledonu.

"Je to můj nejlepší kamarád na okruhu," kroutí hlavou Ital. "Je to zvláštní, ani jeden z nás tu není nasazený a místo toho tady stojíme proti sobě. Ale ne, vlastně jsem rád, že to takhle dopadlo. Měl bych být hrdý na nás oba, když vidím, čeho jsme dosáhli," říká smířlivě Berrettini.

Vzájemné zápasy. Livesport

Neúprosný los

Zdá se, že Sonego má před pátým vzájemným zápasem větší sebevědomí. "Setkání v prvním kole je nešťastné, mrzí mě, že proti Matteovi hraju. I když se někdy trápil, vždycky se dokázal dostat rychle zpátky do špičky. Ale když vstoupím na kurt, už ho nebudu vidět jako přítele, ale jako soupeře, kterého musím dostat do potíží," vypráví.

I kdyby Berrettini dokázal Sonega porazit, wimbledonský los k němu byl i dál neúprosný. Ve druhém kole číhá Alex De Minaur, ve třetím Alexander Zverev a v osmifinále Carlos Alcaraz. Tak hodně štěstí!

Preview zápasu Berrettini – Sonego (4.7. – 12:00)