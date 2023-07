Favoritem je Djokovič, těžko u něj hledáte slabinu. Dokážu ho dostat pod tlak, říká Alcaraz

Alcaraz se loni dostal do čtvrtého kola, když ho porazil Sinner.

Favoritem je Novak Djokovič (36), prohlásil nejvýše nasazený Carlos Alcaraz (20) před startem Wimbledonu. Moc dobře si uvědomuje, kdo v Londýně vyhrál poslední čtyři ročníky a kdo je jeho poslední přemožitel. "Ale moje očekávaní jsou vysoká, jsem připraven dosáhnout velkých věcí," dodává druhým dechem španělský mladík.

Carlos Alcaraz si minulý týden zahrál teprve potřetí v kariéře turnaj na trávě a na prestižní akci ATP 500 v Queen's Clubu si ziskem prvního titulu ze zeleného pažitu zajistil návrat do čela světového žebříčku. A také si zvedl sebevědomí na povrchu, na kterém toho zatím příliš neodehrál.

"Do turnaje v Queen'su jsem vstupoval bez očekávání na vítězství. Ale postupně jsem si začínal věřit a povedlo se. Mám skvělý pocit, že jsem hrál na tak vysoké úrovni a získal jsem hodně sebevědomí," pochvaloval si Alcaraz.

Při své třetí účasti ve Wimbledonu je tak stejně jako minulý měsíc na French Open nasazenou jedničkou. V Paříži vítěz loňského US Open na druhý grandslamový triumf nedosáhl, v semifinále podlehl 1:3 na sety Novaku Djokovičovi. V zápase ho už po druhém setu paralyzovaly křeče, které dostával postupně takřka do celého těla.

Sice dohrál, ale zdravotní stav mu nedovolil rvát se o vítězství. Důvodem křečí prý nebyla fyzická nepřipravenost, nýbrž velké psychické vypětí a stres dvacetiletého mladíka v souboji proti o šestnáct let zkušenějšímu matadorovi a majiteli rekordních 23 grandslamových titulů ve dvouhře mužů.

Těžké hledání Djokovičových slabin

"(Djokovič) dělá věci velmi, velmi snadno. Skvěle se pohybuje. Dobře a velmi čistě trefuje míče. Má čistý úder. Je to směs všeho. Neřekl bych, že dělá něco špatně. Je opravdu těžké najít v jeho hře nějakou slabinu," řekl Alcaraz před startem travnatého grandslamu v All England Clubu.

V neděli na tiskové konferenci prohlásil, že Djokovič je pro něj největším favoritem i ve Wimbledonu. Srbský tenista je čtyřnásobným obhájcem titulu a útočí na celkově osmý triumf, kterým by vyrovnal rekord Rogera Federera. A je v půlce cesty za kalendářním Grandslamem.

"Přijel jsem do Wimbledonu s velkým sebevědomím a myslím si, že jsem schopen dosáhnout dobrého výsledku. Ale samozřejmě je pro mě hlavním favoritem Djokovič. U něj to vždycky všechno vypadá jednoduše," vysekl Alcaraz poklonu svému největšímu rivalovi.

"Moje očekávání jsou vysoká. Myslím, že budu schopen dostat ostatní hráče pod tlak, dokonce i Djokoviče. Cítím se sebejistě a jsem připraven tady udělat dobré věci," věří si rodák z Murcii, jenž v Londýně obhajuje loňské osmifinále. Při debutu v roce 2021 skončil ve druhém kole.

Carlos Alcaraz cestou do šaten sledoval trénink Novaka Djokoviče Carlos Alcaraz Novak Djokovič

Trénuje s bandáží na stehně

Malý otazník visí nad jeho zdravotním stavem. Různá zranění ho letos připravila už o několik turnajů včetně Australian Open a zcela fit nedorazil ani do Londýna. Z preventivních důvodů trénuje se zabandážovaným stehenním svalem na pravé noze, který ho trápil v Queen'su, a raději zrušil i dva exhibiční zápasy v Hurlinghamu. V tréninkovém duelu s Finem Emilem Ruusuvuorim se však pohyboval bez viditelného omezení.

"Vím, co tu musím udělat. O tom, že jsem jednička, příliš nepřemýšlím. Snažím se toho tlaku zbavit. Vždycky říkám, že se neustále snažím hrát agresivně. Myslím, že to je tady na trávě nejdůležitější: být agresivní, chodit na síť a snažit se trefovat velké údery. Vždycky se o to snažím na jakémkoli povrchu," dodal vítěz pěti letošních turnajů.

Do Wimbledonu Alcaraz vkročí v úterý zápasem proti nerozehranému francouzskému veteránovi Jérémymu Chardymu, kterého čeká poslední turnaj kariéry. První těžký test by mohl absolvovat v osmifinále, v němž hrozí souboj s Němcem Alexanderem Zverevem, Australanem Alexem de Minaurem, nebo předloňským finalistou Italem Matteem Berrettinim.