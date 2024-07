Fritz za stavu 0:2 na sety našel recept na Zverevův servis, Djokovič je v 60. čtvrtfinále

Taylor Fritz (26) takřka na poslední chvíli a jako první na letošním Wimbledonu našel recept na servis Alexandera Zvereva (27) a také díky tomu dokázal teprve potřetí v kariéře otočit nepříznivý vývoj 0:2 na sety. Americký tenista po pětisetové bitvě postoupil počtvrté v kariéře do čtvrtfinále grandslamu, v němž bude o své největší semifinále bojovat proti Italu Lorenzu Musettimu (22). Poslední místo mezi osmičkou nejlepších obsadil sedminásobný šampion Novak Djokovič (37), který postoupil do rekordního 60. grandslamového čtvrtfinále.

Taylor Fritz v týdnu před Wimbledonem už potřetí vyhrál turnaj ATP 250 v Eastbourne a nyní na travnaté vítězné vlně pokračuje i v All England Clubu. Již osmou výhru v řadě přidal proti Alexanderu Zverevovi, kterému oplatil porážky z ročníků 2018 a 2021 a vzájemnou bilanci upravil na 4:5.

Čtvrtý hráč světa Zverev přitom od začátku utkání navazoval na skvělé výkony z předchozích tří kol, v nichž neztratil set ani servis. Když však za stavu 2:0 na sety a 4:4 na gamy spáchal dvě dvojchyby, poprvé na turnaji a 56 gamech o podání přišel a Fritz nabídnutou šancí nepohrdnul.

Americký tenista rovněž skvělé servíroval, od konce prvního setu ve 22 gamech po sobě neztratil víc jak dva míčky a vývoj otočil. Nakonec na Centrálním kurtu pod zataženou střechou zvítězil po třech a půl hodinách 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:3, když nastřílel 69 winnerů a udělal jen 23 nevynucených chyb.

Fritz utekl z nepříznivého vývoje 0:2 na sety potřetí v kariéře, poprvé ve Wimbledonu a poprvé proti hráči TOP 40. Podruhé se mu to povedlo v duelu se Zverevem, na US Open 2018 předvedl obrat proti Alexanderovu bratrovi Mischovi.

"Je to úžasný dokázat tohle na centrkurtu. Je to jako splněný sen vyhrát takový zápas právě tady," těžko hledal slova šťastný Fritz. "Neustále jsem cítil, že hraju dobře, i když jsem prohrával 0:2. Je to docela otravné, když takhle hrajete a máte prohrát ve třech setech. Pořád jsem věřil, že mám na to urvat ten třetí set a pak to i případně otočit."

Šestadvacetiletý Američan postupem do čtvrtfinále vyrovnal své grandslamové maximum z Wimbledonu 2022, US Open 2023 a Australian Open 2024. Mezi osmičkou nejlepších je tak na třetím ze čtyř posledních majorů.

Naopak Zverev, kterého v závěru utkání čím dál více limitovaly bolesti poraněného levého kolena z předchozího zápasu, hrál osmifinále Wimbledonu potřetí v kariéře, ale stejně jako v letech 2017 a 2021 se dál nedostal. Čtvrtfinále majoru hrál přitom už dvanáctkrát, jeho maximem dál zůstává finále z US Open 2020 a letošního Roland Garros.

"Myslím, že bylo docela zjevné, že jsem nebyl stoprocentně v pořádku. Nemohl jsem se hýbat, neběhal jsem za kraťasy. Ve čtvrtém a pátém setu jsem měl fakt velké problémy s podáním, nemohl jsem se odrazit z nohy, abych vygeneroval nějakou sílu," postěžoval si hamburský rodák, kterého trápí kostní edém. Obhajoba olympijského zlata by ale prý v ohrožení být neměla.

Fritz si o premiérovém semifinále na majorech zahraje s Italem Lorenzem Musettim (H2H 2:1), kterého předloni ve Wimbledonu porazil 3:0 na sety. Poslední střetnutí letos na jaře na antuce v Monte Carlu ale s italským mladíkem prohrál.

"Je to vynikající tenista, umí hrát i na trávě. Jsem tady ve čtvrtfinále podruhé a věřím, že tentokrát mám šanci uspět," dodal Fritz.

Fritz se Zverevem odehráli už 35. pětisetový zápas v letošním Wimbledonu, čímž vyrovnali rekord na grandslamech v Open éře (od roku 1968). Američanův obrat z 0:2 na sety byl už jedenáctý v tomto ročníku Wimbledonu, což je nejvíc v historii turnaje.

Dvaadvacetiletý Musetti v osmifinále znovu po měsíci porazil Francouze Giovanniho Mpetshi Perricarrda. Při premiéře v osmifinále Wimbledonu italský tenista zvítězil 4:6, 6:3, 6:3, 6:2, když předvedl 23 winnerů a pouze 8 nevynucených chyb, letošní bilanci na trávě vylepšil na 10:2 a postupem do čtvrtfinále překonal své grandslamové maximum z Roland Garros 2021 a 2023.

"I když jsem prohrál první set, cítil jsem, že hraju dobře a můžu vývoj otočit. Těžko se mi to teď hodnotí, mísí se ve mně spousta emocí. Děkuju své rodině, která je mou obrovskou podporou," řekl Musetti, který se v zimě stal otcem.

Novak Djokovič dorazil do Wimbledonu bez jediného letošního titulu i finále a navíc jen pár týdnů po operaci kolena, které si poranil před měsícem v osmifinále French Open. Na travnatý grandslam se však za krátkou dobu dokázal velmi dobře připravit a poradil si už se čtyřmi soupeři.

V osmifinále přehrál snadno bez ztráty servisu 6:3, 6:4, 6:2 dánského mladíka a loňského čtvrtfinalistu Holgera Runeho, vyhrál i třetí vzájemný duel během necelého roku a celkovou bilanci upravil na 4:2.

Sedmatřicetiletý Srb postupem do jubilejního 60. čtvrtfinále na grandslamech posunul vlastní rekord. O další stupínek se oddálil Rogeru Federerovi (58), Rafaelu Nadalovi (47) či Jimmy Connorsovi (41).

Ve Wimbledonu Djokovič hraje podevatenácté v kariéře a útočí na osmý triumf, kterým by vyrovnal Federerův rekord. Loni prohrál až pětisetové finále s Carlosem Alcarazem.

Ve středu si srbský vítěz 24 majorů zahraje o rovněž rekordní 49. semifinále na majorech s Australanem Alexem De Minaurem (H2H 2:1). "Je to jeden nejrychlejších hráčů na okruhu. Na trávě se utkáme poprvé a jsem si jistý, že to bude náročné utkání," řekl Djokovič.

Pětadvacetiletý Australan De Minaur ve čtvrtém kole porazil 6:2, 6:4, 4:6, 6:3 Francouze Arthura Filse a postupem do čtvrtfinále vyrovnal své grandslamové maximum z US Open 2020 a Roland Garros 2024. S Djokovičem bude bojovat o své největší semifinále.

Už v neděli vytvořili semifinálové dvojice španělský obhájce titulu Carlos Alcaraz s Američanem Tommym Paulem a světová jednička Jannik Sinner z Itálie s Rusem Daniilem Medveděvem.

