Kopřiva legendárního Djokoviče nezaskočil a uhrál jen pět her, Macháč bude dohrávat ve středu

Vít Kopřiva (27) při své premiéře v hlavní soutěži Wimbledonu proti Novaku Djokovičovi (37) nepřekvapil. Český tenista podlehl vítězi rekordních 24 grandslamových titulů 1:6, 2:6, 2:6 po dvou hodinách hry a v prvním kole na majorech neuspěl ani napodruhé. Srb postoupil do druhého kola i na svém 19. Wimbledonu. Zápas Tomáše Macháče (23) s Belgičanem Davidem Goffinem (33) byl za nepříznivého stavu z pohledu českého hráče přerušen a dohrávat se bude ve středu.

Vít Kopřiva zvládl tříkolovou kvalifikaci a za odměnu dostal šanci v prvním kole vyzvat na centrálním dvorci sedminásobného šampiona a statisticky nejúspěšnějšího hráče všech dob Novaka Djokoviče. Druhý hráč světa ve Wimbledonu nikdy neskončil v prvním kole a roli jasného favorita zvládl i proti 123. hráči světa.

Kopřiva přišel poprvé o podání ve čtvrté hře, která trvala 15 minut. Prvních pět brejkbolů Djokoviče odvrátil, ten následující však už zlikvidovat nedokázal a Srb se dostal do výhody brejku. Od té chvíle na kurtu dominoval, následující tři gamy získal čistou hrou a podle očekávání jednoznačně vyhrál první sadu.

Statistiky zápasu Livesport

Podobným způsobem probíhal druhý i třetí set. Djokovič pokaždé dvakrát sebral Kopřivovi podání a po dvou hodinách zvítězil 3:0 na sety.

Český tenista se v zápase snažil bývalou světovou jedničku co nejvíce rozpohybovat. Své údery hrál především do forhendu, aby Srb při jejich dobíhání musel zatěžovat operované koleno. Na příjmu si však nevypracoval ani jeden brejkbol a šestkrát přišel o vlastní podání.

"Byl to zážitek do konce života. O tom žádná. Atmosféra centrkurtu na mě hned dýchla. Z toho pohledu to bylo neskutečné. Tak nějak jsem doufal, že by mi Novak mohl darovat pár lehčích balonů, ale bylo to strašně těžké proti němu hrát. Každý balon, který jsem mu dal, přišel zpět ještě o to rychleji. Každý servis zreturnuje. Teď jsem to pocítil na vlastní kůži a bylo to něco neskutečného, jak všechno vrátil," uvedl Kopřiva.

Český hráč si hlavní soutěž na grandslamech zahrál teprve podruhé v kariéře a ani tentokrát proti nasazenému soupeři neuspěl, v úvodním kole letošního Australian Open dostal do pěti setů Sebastiana Kordu.

Srb startuje na svém 19. Wimbledonu necelý měsíc po operaci kolena, které si poranil na předchozím turnaji velké čtyřky v Paříži. Podle svých slov je se svou kondicí spokojený a je přesvědčený, že letos může bojovat o rekordní osmý titul z All England Clubu a celkově 25. grandslam.

Tomáš Macháč nezahájil boj o premiérovou výhru v hlavní soutěži ideálně. S belgickým lucky loserem Davidem Goffinem, který nastoupil místo domácí legendy Andyho Murrayho, prohrával 3:6 a 2:4 ve chvíli, kdy jeho přítelkyně Kateřina Siniaková na jednom z vedlejších kurtů postoupila do druhého kola a jeho utkání bylo přerušeno kvůli kluzkému povrchu a zhoršující se viditelnosti.

Třiadvacetiletý Čech v prvním setu nevyužil ani jeden z šesti brejkbolů, dvakrát přišel o servis a se čtvrtfinalistou z let 2019 a 2022 po půl hodině ztrácel. Ve druhé sadě sice na celkově až 10. pokus proměnil brejkbol a snížil na 2:3, vzápětí ale již počtvrté neudržel své podání a mohl být rád za přerušení.

Macháč je posledním Čechem v pavouku dvouhry mužů. Kromě Kopřivy vypadl v 1. kole také Jakub Menšík, který v pondělí při wimbledonském debutu neudržel vedení 2:0 na sety proti loňskému čtvrtfinalistovi Alexanderu Bublikovi z Kazachstánu.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu