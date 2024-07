Krejčíkové fandil ve Wimbledonu i Dostál: Snažil jsem si to užít, ale byly to nervy

Za velký zážitek označil hokejový brankář Lukáš Dostál (24) sobotní triumf tenistky Barbory Krejčíkové (28) ve finále Wimbledonu. Gólman Anaheimu Ducks a letošní mistr světa v rozhovoru s českými novináři ocenil čerstvou šampionku travnatého grandslamu v All England Clubu za psychickou odolnost a rozvahu.

"Mám tenis rád, sleduju ho. Vloni jsem byl náhodou u Gudyho (Radka Gudase) doma a dívali jsme se, že Bára hrála turnaj WTA v San Diegu, což je kousek od Anaheimu. Říkal jsem si, že by bylo moc fajn, kdybych tam mohl dojet, tak jsem Báře napsal a Pavel (Motl – trenér) mi zařídil lístky. Od té doby se nějak bavíme, sledujeme se navzájem a podporujeme se. Byl jsem tady jako kamarád, ale také jako fanoušek," řekl Dostál.

Ve Wimbledonu byl poprvé. Kvůli přípravě na novou sezonu přijel až na sobotní finálový zápas s Italkou Jasmine Paoliniovou, který Krejčíková vyhrála 6:2, 2:6, 6:4. "Bára mi napsala, jestli bych nechtěl dojet už na semifinále. Ale říkal jsem, že jsem ve fázi (přípravy), kdy jedu fakt hodně tvrdě a že to nejde. K tomu jsem ve Finsku, takže v průběhu týdne bylo mnohem těžší sem dojet," uvedl Dostál.

Rozhodující utkání o titul si však nenechal ujít. "V pátek jsem odtrénoval a říkal jsem, že poletím do Londýna. Soboty si stejně dělám sám, mám program od trenéra a posilovnu také. Takže jsem ráno šel do posilovny, abych splnil to, co máme najetý. V tomhle jsem možná kolikrát až moc poctivý, ale mám z toho dobrý pocit. Spojil jsem příjemné s užitečným," řekl Dostál.

Do hráččiny lóže dorazil podle Motla s mírným zpožděním kvůli dopravě, finále na centrkurtu si ale užil. Měl podobné nervy jako ve finále letošního mistrovství světa proti Švýcarsku. "Asi jsem cítil, co se Báře zrovna děje v hlavě, ale snažil jsem si zápas užít jako fanoušek. Nervy jsem samozřejmě měl a hrozně jsem jí to přál," řekl brněnský rodák.

Ocenil rozvahu Krejčíkové v klíčových situacích. "Díval jsem se na většinu zápasů Wimbledonu a ač jsem tenisový amatér, působila na mě velice klidně. Jak se říká, hrála v přítomném okamžiku a to jí právě pomohlo získat titul. Hrála sebevědomě a fakt jsem na ni pyšný, protože vím, jak je mentálně náročné něco vyhrát," doplnil Dostál.

Wimbledonské kulisy ho nadchly. Na tribuně kousek od něj seděly i celebrity včetně herce Toma Cruise. "To jsem si říkal: Hele, toho znám, ten má dobré filmy," řekl s úsměvem Dostál. "Stejně jako u našeho mistrovství světa je hrozně kouzelné, jak sport strašně spojuje. Myslím, že celebrity jsou fanoušci sportovců a sportovci zase fanoušci celebrit. Prolíná se to," uvedl.

S Krejčíkovou také dříve porovnával rozdíly mezi tenisem a hokejem. Našli spoustu podobností i rozdílností. "Když jsem v NHL, tak také hodně cestujeme. Přelétáme z jedné strany na druhou a hrajeme hodně zápasů. Když ale jeden prohrajeme, tak víme, že jich zbývá ještě 81. Tady se třeba dlouho připravujete, nevyjde vám to a zase musíte letět jinam. Oba sporty mají něco do sebe a ani jeden z nich není jednoduchý," prohlásil bývalý brankář Komety Brno.

Sám na tenisové kurty občas vyrazí, nepovažuje se ale za dobrého hráče. "Baví mě to, jsem takový amatérský nadšenec," řekl s úsměvem. "S Bárou jsem si ještě nezahrál. Pavel mi říkal, že když se potkáme v Brně, můžu si s nimi pinknout. Já jsem ale takový, že když už nějaký sport dělám, tak ho chci dělat na sto procent a chci, aby mi šel. A tenis by mi proti Báře rozhodně nešel," dodal Dostál.