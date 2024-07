Osmý den Wimbledonu: Djokovič s nebojácným mladíkem, Zverev o své první čtvrtfinále

Druhý týden Wimbledonu začíná dohrávkami osmifinálových zápasů. Livesport Zprávy vybírají tři duely, které byste si neměli nechat ujít. Pokud se někdo nebojí Novaka Djokoviče (37), pak je to Holger Rune (21) a právě souboj těchto dvou mužů se odehraje večer v hlavní aréně. Předkrmem bude duel Taylora Fritze (26) s Alexanderem Zverevem (27), na jedničce se pak Barbora Krejčíková (28) střetne s Američankou Danielle Collinsovou (30).

16:30 Centre Court

Taylor Fritz má travnaté dvorce v oblibě. Na nejrychlejším povrchu na okruhu ATP už třikrát triumfoval, naposledy před týdnem na generálce v Eastbourne. Wimbledon je ale pro Američana zatím prokletý. I když na něm dosáhl na své první grandslamové čtvrtfinále, tak myslí na víc. Předloni, když se dostal mezi osm nejlepších, odjížděl velmi zklamaný, protože nedokázal dorazit zraněného Rafaela Nadala a nakonec prohrál v pěti setech.

Jiné ročníky pro něj ale končily ještě dříve a mohl za to částečně i Alexander Zverev. Ten Fritze dvakrát (v letech 2018 a 2021) poslal domů – poprvé ve druhém a poté ve třetím kole. Nyní má Fritz třetí šanci. Ví, že jeho rival sice naposledy postoupil do finále Roland Garros, ale na trávě bývá nejzranitelnější. Na druhou stranu je velmi výmluvná letošní Zverevova forma na trávě. Ze sedmi zápasů prohrál jen jediný (s Hurkaczem v semifinále v Halle) a ve Wimbledonu zatím neztratil ani set.

19:00, kurt číslo 1

Danielle Collinsová přijela do Wimbledonu bez jediného testu na trávě, ale zatím ničí své soupeřky naprosto suverénním způsobem. Všechna tři utkání zvládla bez ztráty setu, pouze proti Claře Tausonové potřebovala tie-break. Třicetiletá Američanka už oznámila, že letos ukončí kariéru, a tak si jednoduše každý turnaj užívá. Letos kralovala v Miami a Charlestonu a získala svůj třetí a čtvrtý titul.

Na londýnské trávě si postupem do osmifinále vytvořila své maximum a bez respektu tak jistě odehraje i duel s Barborou Krejčíkovou, se kterou se v kariéře potkala jen jednou. Vzájemná bitva se loni v San Diegu protáhla na tři sety a uspěla v ní česká tenistka.

Krejčíková ve Wimbledonu ožila. Po čtvrtfinálové účasti na Australian Open od února do dubna dva měsíce vůbec nehrála a pak během antukového jara prohrála všechny své zápasy. V All England Clubu už ale zase cítí pohodu a zápas od zápasu se lepší. Pokud by uspěla, dosáhne poprvé na travnatém grandslamu na čtvrtfinále.

20:00, Centre Court

Zatímco většina hráčů má potíže proti Novaku Djokovičovi uspět, mladičký Dán Holger Rune je jako jeden z mála schopen v soubojích s legendárním Srbem ze sebe vytáhnout maximum a o 16 let staršího suveréna trápit. Ve všech vzájemných zápasech (3:2 pro Djokoviče) uhrál Rune aspoň set, a i když v letošní sezoně opustil TOP 10 a aktuálně figuruje až na 15. místě rankingu, opět půjde do souboje s rekordmanem bez respektu. Má totiž jednu velkou touhu, na grandslamech se mu stále nedaří přejít přes čtvrtfinále.

Djokovič má za sebou nepříjemné období. Před měsícem musel odstoupit po osmifinále French Open a okamžitě se podrobil operaci menisku v pravém koleni. Jeho výkony ve Wimbledonu tak zatím postrádají tradiční stabilitu. V úvodním kole sice nedal šanci Vítovi Kopřivovi, proti Jacobovi Fearnleymu a Alexeji Popyrinovi však ztratil set. Také je ale třeba říci, že když šlo s Popyrinem do tuhého, tak přepnul do soustředěného módu a zápas zakončil s 53 vítěznými údery a pouhými 18 nevynucenými chybami. Djokovič má letos v Londýně velkou motivaci – ve Wimbledonu slavil už sedmkrát a v případě osmého prvenství by vyrovnal rekord Rogera Federera.