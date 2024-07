Krejčíková po triumfu: Jsem na sebe pyšná. Je to šílené, asi hraju nejlepší tenis své kariéry

Barbora Krejčíková označila dnešní triumf ve Wimbledonu za nejlepší den v životě a cítí, že hraje nejlepší tenis v kariéře. Po vítězství nad Italkou Jasmine Paoliniovou 6:2, 2:6, 6:4 se stala první Češkou v samostatné historii republiky, která ovládla dva různé grandslamy, na tiskové konferenci ale řekla, že ji úspěch nezmění. Viděla se s americkou zpěvačkou Pink a v hledišti jí vedle trenérů, bratra či herečky Jany Paulové fandil i hokejový mistr světa brankář Lukáš Dostál.

"Jak to zní být wimbledonskou šampionkou? Jako šílené. Jsem super šťastná, že jsem dnes vyhrála a mohla zvednout tuhle trofej. Je to skvělý pocit," uvedla Krejčíková.

Na kurtu zavzpomínala na bývalou trenérku a wimbledonskou šampionku Janu Novotnou a podotkla, že jde o nejlepší den jejího života. Věří, že hraje také nejlepší tenis kariéry. "Myslím, že ano. Dnes to bylo velmi těžké a musela jsem si sáhnout hodně hluboko v každém aspektu, i po mentální stránce. Jsem hrdá, že jsem to dokázala," řekla osmadvacetiletá hráčka.

Když chtěla za stavu 5:4 dopodávat zápas, Paoliniová ji ještě dostala pod tlak. Odvrátila dva mečboly a vypracovala si dva brejkboly na vyrovnání. "Čekala jsem, že to bude těžké doservírovat, ale věřila jsem, že to dokážu. Začala jsem dobře, ale Jasmine vracela každý míč do hry. Bojovaly jsme. Říkala jsem si, že musím dát první servis a být statečná. A kdyby to nevyšlo, tak to bude 5:5, nic nekončí, bude vyrovnáno a zápas pokračuje. Byla jsem připravená na oboje," doplnila Krejčíková.

Game za stavu 5:4 za nejtěžší v životě ale neoznačila. "Bylo to určitě hrozně náročné, protože člověk nehraje každý den finále Wimbledonu. Ale je to individuální a každý zápas a game je jiný. Každý game je náročný. Všechny holky, které tady jsou, hrají dobře a každý bod je důležitý. Jsem na sebe pyšná, že jsem to zvládla," uvedla turnajová jednatřicítka. Po výhře zvedla ruce nad hlavu. "Spíš jsem nevěřila, že míč od ní letí do autu, že je konec, že jsem fakt vyhrála," líčila.

Triumf ve Wimbledonu a tři roky staré vítězství na Roland Garros nechtěla srovnávat. Letošní úspěch si ale užívala více. "Bavilo mě to. Zápas byl strašně náročný od prvního míče, ale lidé fandili a povzbuzovali. Od půlky třetího setu jsem to ani moc nevnímala, jen jsem hrála míč po míči a snažila se, aby body naskakovaly ke mně. Byla jsem v transu," uvedla Krejčíková, která navázala na loňský triumf Markéty Vondroušové. "Je to úžasná realita. Neskutečný úspěch," doplnila.

Statistiky finále. Livesport

Věří, že ji úspěch nezmění. "Ne. Cítím se pořád stejně. Je to skvělé, že jsem dvojnásobná grandslamová šampionka, ale pořád jsem stejným člověkem. Stále mám tenis moc ráda a chci bojovat na turnajích," uvedla Krejčíková.

Před finále se viděla se zpěvačkou Pink, s níž se potkala už vloni v Indian Wells. Vedle jejího bratra a herečky Jany Paulové byl v lóži i hokejový brankář Dostál. "To pro mě bylo také velké," řekla s úsměvem.

Je hrdá i na současnou vlnu českých tenistek, z nichž některá často bojuje na grandslamech v závěrečných fázích. "Jsme velice houževnaté. Je nás tam hodně a mám z toho radost. Navíc strašně moc holek tady hrálo juniorku, to jsou ty nastupující po nás. Jsem ráda, že tenis má v Česku tak bohatou historii a pořád rozkvétá," podotkla hráčka z Ivančic.

Jak ji dnešní triumf ovlivní v další kariéře, netušila. "Teď mám obrovskou radost, že si můžu užít tenhle moment a že jsem vyhrála Wimbledon. Musím to vstřebat, chci si to užít a oslavit. A pak budu přemýšlet, co se bude dít dál," řekla Krejčíková.