Macháč prohrál wimbledonský debut s Norriem, sedm Čechů si kvůli dešti nezahrálo

Tomáš Macháč se jako jeden z mála dostal v úterý do hry.

Tomáš Macháč (22) si po úspěšně absolvované kvalifikaci odbyl debut v hlavní soutěži Wimbledonu, překvapit domácího favorita ale nedokázal. Pod zataženou střechou kurtu číslo 1 podlehl i vinou křečí v prstu ruky 3:6, 6:4, 1:6, 4:6 světové třináctce a loňskému semifinalistovi Cameronu Norriemu (27). Dalších sedm Čechů se vstupu do turnaje nedočkalo, vytrvalý déšť a nevlídné londýnské počasí odložilo zápasy dvojnásobné šampionky Petry Kvitové, Barbory Krejčíkové, Karolíny Muchové, Karolíny Plíškové, Lindy Noskové, Jiřího Lehečky a Jiřího Veselého.

Tomáš Macháč loni přišel o travnatou část sezony kvůli zranění a letos se tak na trávě představil po dvou letech. Těžký přechod z antuky na specifický zelený povrch ale zvládl a v londýnském Roehamptonu se poprvé kvalifikoval na slavný Wimbledon.

Dnes tedy v All England Clubu zkompletoval start na všech čtyřech grandslamech a hned při své premiéře si zahrál na druhém největším dvorci pod zatahovací střechou. Na kurtu číslo 1 čelil v prvním vzájemném střetnutí domácí světové třináctce a loňskému semifinalistovi Cameronu Norriemu, zaskočit ho ale nedokázal.

Statistiky utkání. Livesport

Český hráč držel v úvodu s Norriem krok, nepodařilo se mu ale vypracovat ani jeden brejkbol a favorit později jeho servis dvakrát prolomil. Světová třináctka se po 34 minutách ujala k radosti domácích fanoušků vedení.

Macháč ve druhé sadě zlepšil pohyb a Brit se už prosazoval hůř. Český tenista našel recept na soupeřovo podání, a přestože přišel o vedení 3:1, v sedmé hře brejkl Brita podruhé a vývoj srovnal.

Jenže třetí dějství patřilo sedmadvacetiletému Norriemu. Rodák z Johannesburgu získal brzy brejk na 2:0 a za stavu 4:1 si při jeho výhodě Macháč dostal křeč do prstu na ruce. Britský tenista poté set čistou hrou dopodával.

"Chvíli jsem ruku vůbec nemohl uvolnit. Měl jsem strach, že nebudu moct držet raketu. Snažil jsem se dát dohromady, hodně pil a fyzio mi dal energetický nápoj. Dostal jsem se na úroveň, kdy jsem mohl hrát, ale nemohl jsem vydržet dlouhé výměny, proto jsem je zkracoval," řekl po utkání novinářům Macháč.

Česká dvojka ještě mohla duel za podpory přítelkyně Kateřiny Siniakové v hledišti zdramatizovat. Na začátku čtvrté sady Macháč přišel sice o vedení 2:0, po jednom z obětavých zákroků na síti si ale vysloužil potlesk Norrieho i zaplněného hlediště.

"Užíval jsem si to. Předváděl jsem velice kvalitní a zábavný tenis. Dokonce se mi povedlo zahrát rybičku a míček se ještě vrátil na mou polovinu. Byl jsem za to rád, bylo to dva v jednom. A musím říct, že i když jsem hrál s domácím hráčem, diváci byli hodně féroví. Samozřejmě fandili více jemu, což je logické, ale hodně mě překvapilo, jak se publikum chovalo. Velký klobouk dolů před nimi," uvedl Macháč.

Rozhodující chvíle přišly v závěru. Macháč nevyužil za stavu 4:3 tři brejkboly a vzápětí přišel o svůj servis. Norrie pak proměnil druhý mečbol přímým bodem z podání a po dvou a půl hodinách hry zvítězil 3:6, 6:4, 1:6, 4:6.

"Těch brejkbolů je velká škoda. Kdoví, jak by vypadal pátý set. Třeba bych tam ale úplně zkolaboval na křeče," dodal Macháč.

Dvaadvacetiletý rodák z Berouna startoval v hlavní soutěži grandslamu pošesté v kariéře, vyhrát zápas ale dokázal jen na Australian Open v letech 2021 a 2022.

"Byl to kvalitní zápas, škoda jen některých mých chyb. Potom jsem musel improvizovat, protože jsem dostával křeče do ruky. Chodil jsem si hodně pro voleje, hrál servis volej a využíval i kraťas, což byla dobrá změna," dodal Macháč, jenž vypadl v prvním kole grandslamu potřetí za sebou.

Start sedmi Čechů spláchl déšť

Meteorologové na úterý předpovídali možná nejdeštivější den letošního Wimbledonu a jejich prognózy se naplnily. Sice se začalo hrát podle plánu, ale po hodině byly zápasy přerušeny a tenisté se už na kurty bez zatahovací střechy nevrátili.

Už kolem 16:00 SELČ (15:00 londýnského času) pořadatelé začali odkládat první zápasy, o další hodinu později s redukcí programu pokračovali, kolem 18:30 "domů" poslali i ostatní tenisty, kteří své duely ani nerozehráli, a v 19 hodin oznámili, že se bude pokračovat už jen na dvou dvorcích vybavených zatahovací střechou.

Na své zahajovací zápasy na turnaji tak marně čekali Petra Kvitová, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková, Linda Nosková, Jiří Lehečka a Jiří Veselý.

