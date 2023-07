Pomalý rozjezd a pak demolice, Rybakinová úspěšně vykročila za obhajobou ve Wimbledonu

Jelena Rybakinová (24) ztratila při svém letošním vystoupení ve Wimbledonu úvodní set, ale nakonec si se Shelby Rogersovou (30) poradila snadno 4:6, 6:1, 6:2 a úspěšně vykročila za obhajobou loňského triumfu v All England Clubu. Ve druhém kole se nasazená trojka a jedna z největších favoritek střetne s Nao Hibinovou, nebo Alizé Cornetovou. Dvousetovou výhrou odstartovala loňská poražená finalistka Ons Jabeurová (28).

Jelena Rybakinová loni senzačně dobyla nejslavnější turnaj, ovšem nedostala ani jeden žebříčkový bod a se zvýšeným zájmem médií i neodpovídajícím postavením ve světovém hodnocení se dlouho vyrovnávala. Svůj potenciál znovu začala ukazovat až na začátku letošní sezony. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán se probila do finále Australian Open a na apríla byla jedinou výhru od zkompletování Sunshine Doublu.

Po nevýrazném vstupu do antukového jara získala na "tisícovce" v Římě svůj nejcennější antukový titul a vítěznou sérii protáhla postupem do třetího kola French Open na osm utkání. Do souboje o osmifinále však kvůli nemoci nenastoupila a před startem Wimbledonu odhalila, že trpí pylovou alergií a květnový měsíc je pro ni nejhorším v roce.

Statistiky utkání. Livesport

Nedostatek zápasové praxe i tréninkové manko po nemoci se podepsaly na její přípravě na tenisový svátek, na jediné generálce v Berlíně prohrála už ve druhém kole. Obhajobu na londýnském pažitu začala ztraceným setem se Shelby Rogersovou, ale poté už na centrálním dvorci i před zraky svého idolu Rogera Federera dominovala.

Světová trojka se v úvodním dějství trápila na druhém servisu. Obě aktérky měly k dispozici jeden brejkbol, ale šanci využila pouze Američanka. Od začátku druhé sady však Rybakinová potvrzovala roli favoritky, nastřílela devět es a na podání dohromady prohrála pouhých pět fiftýnů. Navzdory manku stihla postup za hodinu a tři čtvrtě.

Další krok ke zopakování loňského triumfu se bude snažit udělat ve čtvrtek, kdy nastoupí proti lucky loserovi Nao Hibinové z Japonska, nebo Alizé Cornetové. Zkušená Francouzka loni v tomto dějišti ukončila neuvěřitelnou 37zápasovou neporazitelnost Igy Šwiatekové a v minulosti porazila Serenu Williamsovou.

Krátce po úřadující šampionce Rybakinové zvládla vstup do Wimbledonu i loňská poražená finalistka Ons Jabeurová. Světová šestka porazila 6:3, 6:3 Polku Magdalenu Frechovou, s níž si letos poradila i podruhé.

Osmadvacetileté Tunisance se v přípravě na trávě nedařilo, když prohrála dva ze tří duelů, v All England Clubu ale začala bez větších potíží. Drobné komplikace si pod zataženou střechou na kurtu číslo 1 přidělala pouze ve druhé sadě, v níž po jediné ztrátě podání přišla o vedení 3:0, ale pak získala tři gamy po sobě a duel po hodině a čtvrt ukončila.

"Mám z toho rozhodně dobrý pocit. Loni jsem tu prožila skvělou cestu a doufám, že to letos bude ještě o trochu lepší," zavzpomínala na své loňské tažení za prvním grandslamovým finále, které si pak zopakovala i na US Open.

"Atmosféra byla skvělá, tráva je výborně připravená. Dnešní počasí není ideální, ale vždy se tady snažím užít si každý zápas. Nemám ráda rutinu a občas ráda diváky pobavím nějakou kulišárnou," dodala Jabeurová.

Ve druhém kole čeká na vítězku duelu mezi Belgičankou Ysalinou Bonaventureovou a Číňankou Zhuoxuan Bai. Asiatka před přerušením vedla 7:6 a 4:0.

Úterní hrací plán výrazně komplikuje vytvrvalý déšť. Na menších kurtech se hrálo pouze hodinu a program pokračuje pouze na dvou největších dvorcích vybavených zatahovací střechou. Všechny nerozehrané zápasy už byly odloženy na středu, včetně úvodních duelů Petry Kvitové, Barbory Krejčíkové, Karolíny Muchové, Karolíny Plíškové, Lindy Noskové, Jiřího Lehečky a Jiřího Veselého.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu