Tennis Tracker: De Minaur vynechá generálku na Wimbledon, Plíšková uspěla v Eastbourne

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 26. června?

17:48 – Karolína Plíšková se ve druhém kole turnaje WTA 500 na trávě v Eastbourne střetne poprvé od roku 2016 s Darjou Kasatkinovou (h2h 2:1). Světová jedenáctka na úvod smetla 6:3, 6:1 Ukrajinku Anhelinu Kalininovou a na druhý pokus zaznamenala první letošní výhru na trávě.

Sestřih zápasu Kasatkinová –⁠ Kalininová Livesport CZ

17:22 – Vít Kopřiva ani v sedmé kvalifikaci grandslamu nevyhraje víc jak jeden zápas. Ve Wimbledonu 26letý Čech skončil již v prvním kole, v němž podlehl 3:6, 4:6 Slováku Lukáši Kleinovi a utrpěl již pátou porážku v řadě.

16:59 – Zdeněk Kolář neprojde kvalifikací Wimbledonu ani na 5. pokus. Letos šestadvacetiletý Čech, který loni v All England Clubu startoval jako lucky loser, skončil hned v 1. kole po porážce 6:4, 3:6, 3:6 s Francouzem Lucasem Pouillem.

15:43 – "Na trávě jsem sice nehrál tolik zápasů, ale myslím, že dnes jsem odehrál velmi, velmi dobré utkání. Doufám, že to takhle půjde dál," pronesl Baena po vítězství.

Pozápasový ohlas Baeny Livesport CZ

15:37 – Roberto Baena neměl cestu do druhého kola travnatého turnaje na Mallorce snadnou, Ilju Ivašku porazil až po více než dvouhodinovém boji 6:4, 1:6, 6:3. V příštím zápase narazí na Corentina Mouteta.

Sestřih zápasu Ivaška – Baena Livesport CZ

15:26 – Mužskou tenisovou asociaci ATP i nadále povede Ital Andrea Gaudenzi. Současný šéf byl do funkce zvolen na další dva roky, organizace o tom informovala na svém webu.

15:10 – "Dnes tu byla skvělá atmosféra, hrát před těmito fanoušky byla velká zábava. Je to skvělé místo pro můj první zápas na trávě," děkoval na kurtu Wolf.

Pozápasový ohlas Wolfa Livesport CZ

14:58 – Tomás Martín Etcheverry v úvodním kole turnaje v Eastbourne prohrál s Američanem Jeffreym Johnem Wolfem 2:6, 4:6, vítěz narazí na vítěze duelu mezi Georgem Loffhagenem a Lukou van Asschem.

Sestřih zápasu Etchevery – Wolf Livesport CZ

14:43 – Linda Nosková si na druhý pokus připsala první letošní výhru na travnatém kurtu. Na podniku WTA 250 v německém Bad Homburgu porazila 6:2, 7:5 letos se trápící Ukrajinku Katerynu Baindlovou a postoupila do druhého kola. V něm 18letá Češka vyzve světovou patnáctku Ljudmilu Samsonovovou.

14:28 – Karolína Plíšková si připisuje první letošní výhru na trávě. V Eastbourne česká šampionka z let 2017 a 2019 hrála s Belgičankou Elise Mertensovou 6:7, 6:3 a 4:0 ve chvíli, kdy jí soupeřka kvůli bolestem v oblasti levé kyčle vzdala. Ve druhém kole se utká s Kasatkinovou, nebo Kalininovou.

13:45 – Dalibor Svrčina neprojde kvalifikací Wimbledonu ani na druhý pokus. V boji druhý start v hlavní soutěži grandslamu 20letý Čech podlehl 0:6, 7:5, 2:6 Turkovi Altugu Celikbilekovi a po triumfu na antukovém challengeru v Prostějově utrpěl už třetí porážku v řadě.

13:18 – Varvara Gračovová slaví první vítězství po změně občanství z ruského na francouzské. Na trávě v německém Bad Homuburgu odstartovala suvénním výkonem proti Rumunce Jacqueline Cristianové, kterou smetla 6:2, 6:1.

13:02 – Pořadatelé turnaje WTA 500 na trávě v Eastbourne oznámili další dvě změny v obsazení. Na poslední chvíli se kvůli dozvukům nemoci odhlásila světová trojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu, jež měla absolvovat generálku před obhajobou wimbledonského titulu. Omluvila se také česká teenagerka Linda Fruhvirtová, která se do hlavní soutěže dostala až jako šťastná poražená kvalifikantka. Pozici lucky losera nově obsadila Tereza Martincová, ta v prvním kole vyzve Madison Keysovou. Na pozici Rybakinové se v pavouku posunula Barbora Krejčíková, která odstartuje proti Číňance Xiyu Wang.

09:01 – I se čtyřmi Čechy v Londýně startuje boj o postup do hlavní soutěže Wimbledonu. První ze tří kol kvalifikace travnatého grandslamu absolvují Tomáš Macháč proti Japonci Jasutaku Učijamovi, Dalibor Svrčina proti Turkovi Altugu Celikbilekovi, Zdeněk Kolář proti Francouzi Lucasi Pouillemu a Vít Kopřiva proti Lukáši Kleinovi ze Slovenska.

08:41 – Markéta Vondroušová a světová osmička Maria Sakkarioavá z Řecka se odhlásily z generálky na Wimbledon v Eastbourne. Jednou z náhradnice se stala osmnáctiletá Linda Fruhvirtová, která si tak podruhé v kariéře zahraje na turnaji WTA jako šťastná poražená kvalifikantka. V prvním kole vyzve Američanku Madison Keysovou.

06:20 – 18. hráč světa Alex de Minaur, který si v neděli zahrál finále v londýnském Queen's Clubu, se tento týden nezúčastní generálky na Wimbledon v Eastbourne. 24letý Australan se z oblíbeného travnatého turnaje ATP 250, na kterém předloni triumfoval a před rokem došel do semifinále, odhlásil.