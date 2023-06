Tennis Tracker: Vondroušová se Siniakovou si v Berlíně zahrají finále čtyřhry

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 24. června?

17:40 – Barbora Krejčíková podruhé v kariéře postoupila na jednom turnaji do finále ve dvouhře i ve čtyřhře. Dvojnásobná vítězka předloňského Roland Garros si o druhý double zahraje na travnatém podniku WTA 250 v Birminghamu, kde v deblovém semifinále s Ukrajinkou Martou Kosťukovou porazily 6:3, 6:4 polsko-americké duo Bernarda Peraová a Magda Linetteová.

17:30 – Carlos Alcaraz v londýnském Queen's Clubu hraje poprvé mimo Wimbledon turnaj na trávě a po výhře 6:3, 6:4 nad americkým mladíkem s českými kořeny Sebastianem Kordou postoupil již pošesté v sezoně a počtrnácté v kariéře do finále. O 5. letošní a celkově 11. titul se dvacetiletý Španěl utká s Australanem Alexem de Minaurem. Více informací najdete v článku.

17:20 – Donna Vekičová na travnatém podniku WTA 500 v Berlíně zvládla i druhý dnešní souboj. Světovou osmičku Mariu Sakkariovou z Řecka zdolala 6:4, 7:6, potřetí v kariéře porazila dvě hráčky TOP 10 během jednoho turnaje a postoupila do jubilejního 10. finále. O 5. a dosud nejcennější titul si chorvatská tenistka zahraje tři dny před 27. narozeninami s Kvitovou, nebo Alexandrovovou.

16:15 – Barbora Krejčíková se v Birminghamu utká ve svém prvním finále na trávě o 7. titul z turnajů WTA v souboji bývalých vítězek French Open s Jelenou Ostapenkovou. Druhá nasazená Lotyška v semifinále zdolala 5:7, 6:2, 6:4 Anastasii Potapovovou. Více informací najdete v článku.

16:00 – "Na trávě hraji docela dobře, mám za sebou úžasný týden. Myslím si, že dneska to byl zatím můj nejlepší zápas, takže snad to tak bude pokračovat," prohlásil v pozápasovém rozhovoru De Minaur.

15:55 – Alex de Minaur v londýnském Queen's Clubu potvrdil větší oblibu travnatého povrchu a po výhře 6:3, 7:6 nad světovou šestkou Dánem Holgerem Runem postoupil do finále. O 8. titul a druhý z trávy si australský tenista zahraje Alcarazem, nebo Kordou.

15:45 – Alexander Bublik v německém Halle porazil 6:3, 7:5 domácího Alexandera Zvereva a postoupil do svého dosud největšího a celkově osmého finále, z toho už třetího na trávě. O teprve druhý titul si 26letý Kazach zahraje s Rubljovem, nebo Bautistou.

15:20 – Jiří Veselý končí v generálce na Wimbledon už po prvním zápase. V kvalifikaci podniku ATP 250 na Mallorce český tenista neudržel vedení proti jihoafrickému náhradníkovi Lloydu Harrisovi, kterému podlehl 7:6, 3:6, 3:6 a utrpěl již pátou porážku v řadě.

15:15 – Markéta Vondroušová si na travnatém podniku WTA 500 v Berlíně spravila chuť po vyřazení ze dvouhry alespoň v deblu. S Kateřinou Siniakovou zdolaly 6:4, 6:4 druhou nasazenou dvojici Desirae Krawczyková a Demi Schuursová a hned na prvním společném turnaji postoupily do finále.

14:30 – Do finále antukového turnaje ITF M25 ve slovenském Popradu postoupili dva čeští tenisté. Patrik Rikl v semifinále porazil 6:4, 6:2 Ukrajince Orlova, Andrew Paulson následně přehrál 6:3, 6:4 Američana s českými kořeny Tobyho Kodata.

14:00 – Češka Petra Kvitová na podniku WTA 500 v Berlíně zdolala v souboji hráček TOP 10 a bývalých vítězek Turnaje mistryň 6:4, 7:6 Francouzku Caroline Garciaovou a postoupila do semifinále. O druhé letošní a celkově 31. finále, z toho sedmé na trávě, si dvojnásobná wimbledonská šampionka zahraje ještě dnes s Jekatěrinou Alexandrovovou.

13:50 – "Dnes to by další těžký zápas. Bylo opravdu těžké hrát proti takové soupeřce, takže jsem velmi spokojená s tím, jak jsem to zvládla. Dokázala jsem být po celou dobu zápasu soustředěná, což na trávě musíte být. Zároveň mi fungovalo i podání," prohlásila Krejčíková v pozápasovém rozhovoru.

13:45 – Barbora Krejčíková na podniku WTA 250 v Birminghamu už potřetí vylepšila své maximum na trávě. Číňanku Lin Zhu porazila 6:3, 6:2 a bez ztráty setu postoupila do svého jubilejního 10. finále. O druhý letošní a celkově 7. titul si nejvýše nasazená Češka zahraje s Jelenou Ostapenkovou, nebo Anastasií Potapovovou. Více informací najdete v článku.

12:30 – Donna Vekičová na turnaji WTA 500 v Berlíně zdolala 6:2, 7:6 Elinu Avanesjanovou, navázala na skalp úřadující wimbledonské šampionky Rybakinové a postoupila do svého největšího semifinále na trávě. O celkově 12. finále, z toho čtvrté na zeleném pažitu, si 26letá Chorvatka zahraje ještě dness Marií Sakkariovou.

12:10 – Markéta Vondroušová na podniku WTA 500 v Berlíně ve svém prvním čtvrtfinále na trávě neuspěla. Proti světové osmičce Marii Sakkariové v tie-breaku úvodní sady nevyužila čtyři setboly, vypadla z tempa a prohrála 6:7, 1:6. Řekyně se v odpoledním souboji o finále utká s Vekičovou, nebo Avanesjanovou. Více informací najdete v článku.

11:50 – Světová třináctka Veronika Kuděrmetovová kvůli bolestem levé kyčle odstoupila z turnaje WTA 500 v Berlíně, kde dnes měla nastoupit znovu po šesti dnech proti krajance Jekatěrině Alexandrovové. Ta si dnes odpoledne zahraje semifinále s vítězkou duelu Kvitová-Garciaová.

06:00 – Carlos Alcaraz i nadále potvrzuje svou dominanci a je jedno, na kterém povrchu to je. Poté, co v pátek v londýnském Queen's Clubu porazil ve svém prvním čtvrtfinále na trávě 6:4, 6:4 bulharského šampiona z roku 2014 Grigora Dimitrova, se stal tenistou s největším počtem semifinále dosažených v roce 2023 (8).