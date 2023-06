Tennis Tracker: Bublik slaví první titul na trávě, v Londýně vládl Alcaraz

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 25. června?

Moment dne WTA z utkání Kvitová – Vekičová. Livesport

Pozápasový rozhovor Petry Kvitové. Livesport

17:20 – Petra Kvitová čtvrt roku po triumfu v Miami a následném období bez jediného vítězství slaví druhý letošní triumf. Dvojnásobná wimbledonská šampionka dobyla travnatý podnik WTA 500 v Berlíně, kde ve finále porazila 6:2, 7:6 Chorvatku Donnu Vekičovou a bez ztráty setu si dokráčela pro svůj 31. titul, z toho šestý z oblíbeného zeleného pažitu. Více informací najdete v článku.

Sestřih utkání Kvitová – Vekičová. Livesport

17:00 – Barbora Krejčíková svůj nejpovedenější turnaj na trávě triumfem nevyšperkovala. V Birminghamu ve finále nestačila v souboji bývalých vítězek Roland Garros na sebevědomě a velmi dobře hrající Jelenu Ostapenkovou, které sebrala servis až v samotném závěru a prohrála 6:7, 4:6. Lotyška získala svůj celkově 6. titul, druhý z trávy. Česká tenistka má šanci získat trofej ještě alespoň ve čtyřhře po boku Ukrajinky Marty Kosťukové. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Krejčíková – Ostapenková. Livesport

16:50 – Kvalifikací travnatého turnaje WTA 500 v Eastbourne neprošla ani jedna z tria českých tenistek. Po Barboře Strýcové a Lindě Fruhvirtové ztroskotala v závěrečném druhém kole i Tereza Martincová, jež podlehla Američance Lauren Davisové po nevyužití tří setbolů ve druhé sadě a více než dvou a půlhodinovém boji 6:7, 6:7.

16:40 – "To, že jsem vyhrál tento turnaj, pro mě hodně znamená. Hrál jsem tu poprvé a bylo to fantastické. Na trávě se mi daří, nicméně vítězství z jakéhokoliv turnaje je speciální," prohlásil bezprostředně po zápase Alcaraz.

Pozápasový rozhovor Alcaraze. Livesport

16:21 – Carlos Alcaraz vyhrál hned svůj první turnaj na trávě mimo Wimbledon. Španělský mladík ovládl prestižní podnik v londýnském Queen's Clubu, kde ve finále přehrál 6:4, 6:4 Australana Alexe de Minaura a získal pátý letošní a celkově 11. titul. Díky němu se znovu vrátí do čela světového žebříčku.

Sestřih zápasu Alcaraz – De Minaur. Livesport

16:10 – "Vítězství pro mě znamená opravdu hodně. Je to odměna za poslední půl rok, neberu to jako samozřejmost," řekl upřímně Bublik.

Pozápasový rozhovor s Bublikem. Livesport

15:50 – Alexander Bublik na trávě v německém Halle slaví životní úspěch. Ve svém celkově 8. finále a prvním na podniku kategorie ATP 500 zdolal 6:3, 3:6, 6:3 světovou sedmičku Andreje Rubljova, poprvé na jednom turnaji porazil dva hráče TOP 10 a získal druhý a dosud nejcennější titul. Více informací najdete v článku.

Sestřih utkání Rubljov – Bublik. Livesport

15:30 – Linda Fruhvirtová si hlavní soutěž na travnatém turnaji WTA 500 v Eastbourne nezahraje. 18letá Češka skončila v generálce na Wimbledon v závěrečném druhém kole kvalifikace, v němž prohrála 4:6, 2:6 s Číňankou Xiyu Wang.

15:20 – "Nebylo to tak snadné, jak ukazuje skóre. Tady v Bad Homburgu hraji už potřetí, takže se tu cítím docela komfortně. Tráva je tu opravdu dobrá, centrum je krásné, je to tu obklopené stromy a v hledišti jsou vždycky nějací diváci. Jako hráčka si nemůžu přát víc," prohlásila v pozápasovém rozhovoru Cornetová.

Pozápasový rozhovor Cornetové. Livesport

15:15 – Alize Cornetová na turnaji v Bad Homburgu proti Martine Trevisanové potvrdila roli favoritky a po setech 6:4, 6:2 postoupila do osmifinále.

Sestřih zápasu Trevisanová – Cornetová. Livesport

14:50 – Kateřina Siniaková a Markéta Vondroušová první společný turnaj v triumf neproměnily. České tenistky ve finále travnatého podniku WTA 500 v Berlíně neproměnily tři mečboly proti Francouzce Caroline Garciaové a brazilské deblové specialistce Luise Stefaniové a prohrály 6:4, 6:7, 4:10. Více informací najdete v článku.

13:45 – Patrik Rikl ve finále antukového turnaje ITF M25 ve slovenském Popradu zdolal po dvou a půl hodinách 3:6, 7:6, 6:4 krajana Andrewa Paulsona, přestože prohrával 3:6 a 3:5 a celkem třikrát byl dva míčky od porážky. 24letý Čech tak ukončil dvouleté čekání na svůj 6. titul.

13:28 – Barbora Strýcová musela poprvé od roku 2019 a mateřské pauze začínat turnaj v kvalifikaci, do hlavní soutěže se ale neprodrala. Na trávě v Eastbourne 37letá Češka v závěrečném druhém kole podlehla 3:6, 3:6 Američance Madison Brengleové.

13:20 – Dominik Kellovský tažení antukovým turnajem ITF M15 ve slovinském Store z kvalifikace až ke svému druhému titulu nedotáhl. Ve svém 5. finále a prvním od roku 2016 26letý Čech figurující aktuálně až na 1103. místě světového žebříčku prohrál 4:6, 0:6 s Ekvádorcem Alvarem Guillenem.

12:00 – Minimálně pět českých tenistek se příští týden představí na turnaji WTA 500 na trávě v Eastbourne. Petra Kvitová vykročí za obhajobou titulu reprízou loňského finále proti Jeleně Ostapenkové, obě přitom dnes hrají finále v Berlíně, respektive Birminghamu. Barbora Krejčíková začne proti domácí nedávné vítězce z Nottinghamu Katie Boulterové, dvojnásobná šampionka

Karolína Plíšková se v 1. kole utká s Belgičankou Elise Mertensovou, Markéta Vondroušová narazí na finalistku loňského Wimbledonu Ons Jabeurovou a Marie Bouzková vyzve Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou. Z kvalifikace mohou postoupit ještě Barbora Strýcová, Linda Fruhvirtová a Tereza Martincová. Nejvýše nasazenou je úřadující wimbledonská šampionka Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

11:45 – Světová jednička Iga Šwiateková si jediný letošní přípravný travnatý turnaj před Wimbledonem naplánovala na menší podnik WTA 250 v německém Bad Homburgu. V prvním zápase od triumfu na Roland Garros polská tenistka vyzve domácí semifinalistku loňského Wimbledonu Tatjanu Mariaovou, jež dnes hraje finále v italské Gaibě. Z českých tenistek se představí předloňská finalistka Kateřina Siniaková, která bude proti Italce Elisabettě Cocciarettové usilovat o přerušení série čtyř porážek, a 18letá Linda Nosková, jež začne proti ukrajinské kvalifikantce Kataryně Baindlové.

06:10 – Petra Kvitová je vůbec nejstarší hráčkou v historii, která se dostala na turnaji v Berlíně do finále. Zároveň je druhou hráčkou, která postoupila do finále na této akci poté, co překročila hranici 30 let. V roce 1985 se to povedlo Chris Evertové.

06:00 – Nedělní program bude ve znamení finálových bojů na travnatých dvorcích. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu si to ve finále rozdá Carlos Alcaraz s Australanem Alexem De Minaurem. V německém Halle bude o titul hrát Andrej Rubljov s Alexanderem Bublikem. Co se týče ženských turnajů, zde by měli zbystřit především čeští fanoušci. Zatímco v Berlíně o celkový triumf zabojuje Petra Kvitová proti Donně Vekičové, v Birminghamu o svůj 7. titul bude hrát Barbora Krejčíková, jež vyzve Jelenu Ostapenkovou.