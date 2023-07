Tennis Tracker: Ve Wimbledonu se hraje čtvrtý den, pět Češek v Londýně končí

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 6. července?

19:14 – Jiří Lehečka se ve třetím kole Wimbledonu pokusí navázat na skvělé výkony z prvních dvou zápasů proti světové patnáctce Tommymu Paulovi. Americký semifinalista lednového Australian Open ve druhém kole zdolal 6:4, 7:6, 6:7, 6:4 kanadského finalistu z roku 2016 Milose Raonice a svou letošní bilanci na trávě vylepšil na 8:3.

18:51 – Barbora Strýcová po porodu hrající své rozlučkové turné má za sebou svůj poslední singlový zápas ve Wimbledonu. Semifinalistka z roku 2019 ve druhém kole podlehla 4:6, 7:6, 3:6 nasazené Polce Magdě Linetteové. Sedmatřicetiletá Češka se v Londýně představí ještě ve čtyřhře žen se Su-Wei Hsieh z Tchaj-wanu i v mixu s Mexičanem Santiagem Gonzálezem.

Statistiky zápasu Linetteová –⁠ Strýcová Livesport

18:22 – Sorana Cirsteaová ve Wimbledonu udolala 4:6, 7:6, 6:4 bývalou semifinalistku a loňskou osmifinalistku Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska, byť byla dvakrát dva míčky od porážky, a na čtvrtý pokus si připsala její skalp. O první wimbledonské osmifinále si 33letá Rumunka zahraje s Brazilkou Haddadovou Maiaovou.

18:18 – Nor Casper Ruud své wimbledonské maximum nepřekonal, stejně jako loni končí už ve druhém kole. Čtvrtý hráč světa podlehl 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 0:6 domácímu Liamu Broadymu, jenž na třetí pokus zaznamenal svůj premiérový skalp hráče TOP 10 a postupem do třetího kola vyrovnal své grandslamové maximum právě z loňského All England Clubu.

Statistiky zápasu Broady –⁠ Ruud Livesport

18:02 – Jiří Lehečka na trávě v All England Clubu parádním výkonem navázal na svou premiérovou výhru ve Wimbledonu. Český mladík neztratil set a servis ani s nasazeným Argentincem Franciscem Cerúndolem, čerstvého šampiona z Eastbourne smetl po setech 6:2, 6:2, 6:2. O postup do osmifinále se utká s bývalým finalistou Kanaďanem Milosem Raonicem, nebo Američanem Tommym Paulem.

Statistiky zápasu Cerúndolo –⁠ Lehečka Livesport

17:09 – Marie Bouzková ve Wimbledonu smetla 6:1, 6:2 bývalou světovou dvojku Anett Kontaveitovou z Estonska, jež hrála poslední turnaj kariéry, a dál pokračuje na cestě za obhajobou loňského čtvrtfinále. Ve třetím kole se 24letá Češka střetne se světovou čtyřkou Caroline Garciaovou z Francie, nebo Kanaďankou Leylah Fernandezovou.

Statistiky zápasu Bouzková –⁠ Kontaveitová Livesport

17:03 – Andrej Rubljov zdolal 6:7, 6:3, 6:4, 7:5 krajana Aslana Karaceva a podruhé postoupil do třetího kola Wimbledonu. O obhájení loňského osmifinále si zahraje s Belgičanem Goffinem, nebo Chilanem Barriosem.

16:42 – Dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová se pokusí pokračovat v letošní neporazitelnosti na trávě proti Aljaksandře Sasnovičové, které může oplatit porážku z roku 2018. Běloruska v úvodním kole smetla 6:2, 6:1 Nurii Párrizasovou.

15:57 – Matteo Berrettini oplatil v prvním kole Wimbledonu porážku Lorenzovi Sonegovi, od kterého schytal výprask na generálce ve Stuttgartu. Tentokrát krajana porazil 6:7, 6:3, 7:6, 6:3 a po úspěšném derby si připsal první vítězství od dubnového Masters v Monte Carlu. Dalším soupeřem finalisty předloňského ročníku bude nasazený Alex de Minaur.

15:51 – Markéta Vondroušová pokračuje ve svém letošním působení ve Wimbledonu bez ztráty setu a po vítězství 6:3, 6:3 nad světovou dvanáctkou Veronikou Kuděrmetovovou si poprvé zahraje třetí kolo nejslavnějšího turnaje. O první osmifinálovou účast na majorech od French Open 2021 se grandslamová finalistka utká se Sloane Stephensovou, nebo Donnou Vekičovou.

Statistiky zápasu Kuděrmetovová –⁠ Vondroušová Livesport

15:30 – Viktorii Azarenkové se podařilo poprvé od konce února dosáhnout na dvě výhry v řadě. Bývalá světová jednička smetla ve druhém kole Wimbledonu 6:3, 6:0 Nadiu Podoroskou, přemožitelku Terezy Martincové. Dvojnásobná semifinalistka bude o první osmifinálovou účast v All England Clubu po šesti letech usilovat proti Darje Kasatkinové

15:25 – Barbora Krejčíková postoupila při obou předchozích startech v hlavní fázi Wimbledonu alespoň do třetího kola, ale o tuto sérii přišla. Grandslamová šampionka a bývalá světová dvojka kvůli problémům s nohou za stavu 3:6, 0:4 vzdala druhé kolo s teprve 16letou kvalifikantkou Mirrou Andrejevovou. Ruská kometa letošní sezony zabojuje o první grandslamové osmifinále proti Anastasii Potapovové, či Kaje Juvanové.

Statistiky zápasu Andrejevová –⁠ Krejčíková Livesport

15:04 – Karolína Muchová se představila poprvé od senzačního finále na grandslamovém French Open a v úvodním kole Wimbledonu bylo znát, že neabsolvovala žádnou z travnatých generálek. Nasazená šestnáctka nestačila 4:6, 7:5, 1:6 na loňskou čtvrtfinalistku Jule Niemeierovou a stejně jako loni skončila v All England Clubu hned v prvním kole. Němka se v tom následujícím utká s Dalmou Gálfiovou, která vyřadila Lindu Noskovou.

Statistiky zápasu Muchová –⁠ Niemeierová Livesport

14:53 – Stan Wawrinka v letošním Wimbledonu přehrál po Emilovi Ruusuvuorim také Tomáse Martína Etcheverryho a po vítězství 6:3, 4:6, 6:4, 6:2 nad nasazeným Argentincem si zajistil souboj se sedminásobným šampionem a vítězem posledních čtyř ročníků Novakem Djokovičem. Srba v posledních dvou grandslamových duelech porazil.

14:10 – Linda Nosková zakončila svůj premiérový start ve slavném Wimbledonu hned v prvním kole po porážce 7:6, 2:6, 2:6 s hráčkou druhé stovky Dalmou Gálfiovou a na své druhé vítězství v hlavních soutěžích grandslamů nedosáhla. Její maďarská přemožitelka bude bojovat o vyrovnání svého maxima na podnicích velké čtyřky proti Karolíně Muchové, nebo Jule Niemeierové.

Statistiky zápasu Nosková –⁠ Gálfiová Livesport

13:39 – Kateřina Siniaková sedmé vítězství v řadě nepřidala. Šampionka jedné z posledních generálek v Bad Homburgu skončila ve Wimbledonu ve druhém kole po jasné prohře 4:6, 1:6 s Lesjou Curenkovou a na skalp nasazené Qinwen Zheng nenavázala. Ukrajinka si o druhé osmifinále na grandslamech v řadě a premiérové v All England Clubu zahraje s Alyciou Parksovou, či Anou Bogdanovou.

Statistiky zápasu Siniaková –⁠ Curenková Livesport

13:32 – Sofia Keninová si v úvodním kole vyšlápla na světovou sedmičku Cori Gauffovou a včetně kvalifikace zvládla už pět utkání. Poslední vítězství zaregistrovala ve čtvrtek proti Xinyu Wang po setech 6:4, 6:3. Bývalá světová čtyřka a šampionka Australian Open 2020 bude ve svém prvním utkání třetího kola na grandslamech od French Open 2021, premiérovém ve Wimbledonu, čelit Elině Svitolinové.

09:07 – Američan Jenson Brooksby byl kvůli zmeškání tří dopingových kontrol do vyšetření případu suspendován. Někdejší 33. hráč světového žebříčku suspendaci přijal, provinění však odmítl a okamžitě se odvolal.

Jenson Brooksby suspendaci přijal, provinění však odmítl a odvolal se. Profimedia

06:17 – V rámci čtvrtého hracího dne letošního ročníku Wimbledonu půjde do akce osm českých nadějí. Teprve první kolo odehrají Karolína Muchová a Linda Nosková, o postup mezi nejlepších 32 zabojují Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Barbora Strýcová a Jiří Lehečka. Jelena Rybakinová se pokusí udělat další krok směrem k úspěšné obhajobě. Stefanose Tsitsipase čeká další šlágr, tentokrát s domácím Andym Murraym.

06:11 – Dvojnásobná šampionka Petra Kvitová se svého vstupu do Wimbledonu dočkala po dvoudenním čekání díky přesunu zápasu do večerního programu na Centrální kurt pod zataženou střechu. Stejně jako loni v All England Clubu odstartovala třísetovou výhrou nad Jasminou Paoliniovou. Podívejte se na to nejlepší, co tento zápas nabídl.

00:32 – Paula Badosaová a Stefanos Tsitsipas se v posledních týdnech snaží trávit maximum času společně a ve Wimbledonu tomu tak bude i v soutěžním módu. Španělsko-řecký pár se přihlásil do smíšené čtyřhry, ve které hned v úvodním kole vyzve nejvýše nasazené Američany Austina Krajicka s Jessicou Pegulaovou.

V pavouku je i další tenisový pár Britka Katie Boulterová s Australanem Alexem de Minaurem. Titul obhajují z pozice nasazených dvojek Američanka Desirae Krawczyková s domácím Nealem Skupskim.Ve