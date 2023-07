Skrytí favorité Wimbledonu 2023: Tiafoe, Muchová či Korda. Kdo další může překvapit?

Třetí grandslam sezony začíná v pondělí v Londýně a ikonické travnaté prostředí slibuje opět atraktivní podívanou, spoustu emocí i mnohá překvapení. Livesport Zprávy představují šest aktérů, kteří mohou ve Wimbledonu uspět, i když nepatří mezi ty největší favority.

Hlavním aspirantem na triumf mezi muži je znovu nestárnoucí Novak Djokovič. Ten bude usilovat o zisk osmého wimbledonského titulu a musí odrážet ambice mladých talentů v čele s Carlosem Alcarazem.

Poněkud nepřehledná situace je mezi ženami, kde loňské vítězství obhajuje Jelena Rybakinová. Její konkurentkou bude jistě světová jednička Iga Šwiateková, šance ale mají i další.

Ve světovém žebříčku vystoupal na 25. příčku, což je jeho kariérní maximum a před Wimbledonem má po vydařeném představení v Queens's Clubu spoustu sebevědomí.

Došel až do semifinále, kde skončil na raketě pozdějšího vítěze Alcaraze. Předváděl však vynikající tenis a mezi čtyři nejlepší došel velmi přesvědčivě.

Američan Sebastian Korda v Queen's Clubu. AFP

Korda dokáže kvalitním servisem diktovat tempo hry a jeho hra plná ostrých úderů z něj dělá hráče, kterému se na trávě ostatní rádi vyhnou.

Otazníkem mohou být jeho nedávná zranění. Na kurtech chyběl čtvrt roku a na Roland Garros bylo po návratu vidět, že ještě potřebuje čas. Jinak je ale zřejmé, že jeho tenisové zbraně ho mohou dostat hodně daleko.

Jeho letošní bilance 5:1 na trávě, včetně titulu ve Stuttgartu, jen potvrzuje, jak je na travnatém povrchu mimořádně nebezpečný.

Hraje letos ve výjimečné formě, získal již dva tituly a na rychlejších kurtech má celkovou bilanci 20:6, celkově pak 28:10. V loňském roce dosáhl ve Wimbledonu svého doposud nejlepšího výsledku, když došel až do osmifinále.

Američan Frances Tiafoe v Queen's Clubu. AFP

Tiafoeův poněkud netradiční styl, schopnost trefovat úhly i atletické pojetí z něj dělají mimořádného soupeře pro kohokoliv.

Čerstvě je v TOP 10, disponuje spolehlivým servisem a s bilancí 87,17 procenta vyhraných podání je letos třetím nejlépe servírujícím hráčem na okruhu ATP. Také dokáže pracovat s publikem a získat ho na svou stranu, což zejména na grandslamu může být důležitý mentální faktor.

Nepředvídatelný Kazach má obrovský talent a přípravu na Wimbledon korunoval senzačním triumfem na turnaji v Halle. Nelze ale říct, že by toto vítězství byla náhoda. Porazil Jannika Sinnera, Alexandra Zvereva i Andreje Rubljova, to je zvučný výčet skalpů.

Bublikova široká škála úderů od jemných kraťasů po razantní dlouhé rány tradičně ruší hru soupeřů. Solidní pokrytí kurtu ho předurčuje k dobré obraně i možnosti útočit.

Kazach Alexander Bublik pózuje s trofejí po vítězství na turnaji ATP 500 Halle Open. AFP

Problémem ale bývá jeho zvláštní přístup. Jak sám několikrát přiznal, tenis "nesnáší" a dělá ho především proto, že je to jeho profese. Je však možné, že díky úspěchu v Halle ho tento sport opět začal bavit.

Na grandslamech ani ve Wimbledonu se nikdy nedostal do osmifinále a nyní nastal ideální čas, aby neúspěchy prolomil. Pokud by se dočkal solidního losu, na anglické trávě by mohl překvapit. Rozhodně patří mezi ty, které se vyplatí sledovat.

S přechodem na trávu se rozzářila. Titul v Hertogenboschi, získaný i díky vítězství nad Veronikou Kuděrmetovovou, a následné semifinále v Berlíně jsou známkou toho, že ruská tenistka, která dlouhá léta žije v Praze, je na letošní Wimbledon velmi dobře naladěná.

Solidní podání a spíše ploché, přesné údery, kterými disponuje, bývají na trávě nejúčinnější zbraní. A vzhledem k jejímu nabytému sebevědomí bude pro jakoukoliv soupeřku zápas s ní obtížný.

Ruska Jekatěrina Alexandrovová pózuje s trofejí po vítězství na turnaji WTA 250 Libema Open. Profimedia

Trochu matoucí je její dosavadní bilance na londýnském grandslamu, kde je jejím maximem jen postup do druhého kola. Pokud se má ale někdy prosadit, tak to bude letos.

Má za sebou sice jen tři starty ve Wimbledonu, ale z toho se dvakrát probojovala do čtvrtfinále. Letošní sezona jí dává naději na další vylepšení výsledku.

Muchová se vrátila k trenérovi, se kterým začínala, vyhýbají se jí zranění, na která trpěla, a fantasticky zahrála už na French Open, kde podlehla až ve finále Šwiatekové.

Česká tenistka Karolína Muchová na Wimbledonu v roce 2022. Profimedia

Od Roland Garros sice nehrála žádný travnatý turnaj, takže bude otázkou, jak rychle se dokáže na nový povrch adaptovat, ale její velmi pestrý tenis by mohl tento aspekt eliminovat.

Muchová má vzhledem ke kombinaci různých úderů spoustu variant k získávání bodů a díky pohybu i předvídavosti bývá její hra velmi efektivní.

Tráva je jejím nejsilnějším povrchem, přesto ve Wimbledonu v minulých letech úplně neprorazila. Jejím maximem je osmifinále z roku 2018.

I letos ale v přípravě ukazovala velmi dobrou formu i zbraně, kterými na travnatých kurtech dokáže ovládat zápasy. A také měla dobrou přípravu.

Chorvatka Donna Vekičová na German Open. AFP

V Nottinghamu, kde v minulosti vyhrála a dvakrát byla ve finále, sice tentokrát vypadla už ve druhém kole, následně se pak ale v Berlíně dostala až do finále. Tam podlehla v těsném zápase dvojnásobné wimbledonské šampionce Petře Kvitové.

Hra rodačky z chorvatského Osijeku je založená na dlouhých plochých úderech od základní čáry, kterými často diktuje tempo hry. Do turnaje vstupuje jako 20. nasazená s relativně zajímavým losem.