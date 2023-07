Klub ze Štvanice má 130 let a už i tři vítěze Wimbledonu. Je to dárek k výročí, ví Šavrda

Klub ze Štvanice má 130 let a už i tři vítěze Wimbledonu. Je to dárek k výročí, ví Šavrda

Tradici má tenisový klub I. ČLTK obrovskou. Je druhým nejstarším v republice a vzešli z něj už tři vítězové Wimbledonu ve dvouhrách. Oáza v centru Prahy na jednom z ostrovů Vltavy láká pravidelně na kávu i legendárního Jana Kodeše (77). V sobotu ale dorazí i další osobnosti, které tvořily historii českého tenisu. Štvanický klub slaví 130 let od svého založení.

V poválečném období byl jednou z hvězd světového tenisu Jaroslav Drobný, který dvakrát vyhrál French Open a jednou i travnatou slavnost v Londýně, i když to už bylo po emigraci pod vlajkou Egypta. O další dvě dekády později zářil právě Kodeš a před pár dny získala nejslavnější tenisovou trofej také Markéta Vondroušová. Ti všichni prošli kurty na Štvanici a zázemí měli v klubu I. ČLTK. Nejsou to ale jen oni, s klubem spojili svou kariéru také Kodešova sestra, vítězka 17 světových turnajů Vlasta Vopičková, nebo daviscupoví reprezentanti Jiří Hřebec, Pavel Korda či Milan Šrejber.

V poslední době se kometou stává Karolína Muchová, která byla velmi blízko triumfu na Roland Garros. Zatím ukrytá v juniorce je finalistka dívčí dvouhry Wimbledonu Nikola Bartůňková. "Tohle nikdo nečekal, tolik úspěchů v jednom roce od našich hráček. Vlastně ani nevím, co na to říct. Je to dárek k výročí, chystáme oslavy 130 let založení klubu a myslím, že je to i odměna za to, co děláme," říkal sportovní manažer klubu Vladislav Šavrda, když vítal na Štvanici čerstvou šampionku Markétu Vondroušovou.

Vnímáte, že ty úspěšné hráčky, které prochází vaším klubem, mají podobné tenisové vlastnosti?

"Já myslím, že holky jsou mezi sebou vztahově báječné. A taky jsou pokorné. Markéta teď přišla za dětmi z tenisového kempu, a ukázala trofej, fotila se s nimi. To není o penězích a o tom, jestli hráčky něco vydělají. Nás těší, že jsou tu živé příklady i záruka, že bude kontinuita a bude dál z čeho vybírat. A pokud mluvíme o Markétě s Karolínou, ony se opravdu uznávají, mají prima vztah, což u ženských nebývá tak obvyklé."

Jsou si v přípravě na sezonu podobné?

"Každá je asi trochu jiná, každá má svůj tým, svoje rituály. Každá svůj způsob přípravy. Někomu vyhovuje náročnější a častější příprava, někdo si zase myslí, že není dobré trénovat až tak hodně. Ale řekl bych, že to je u obou nastavené tak, jak potřebují. Mají okolo sebe zkušené týmy."

Děti si na tenisové Štvanici prohlíží wimbledonskou trofej I. ČLTK Praha

Jakým způsobem se vlastně na 1. ČLTK trénuje?

"Hráčky, které tu dnes máme, preferují spíš trénování s trenéry. Já mám názor trochu jiný, myslím, že by mohly hrát daleko víc sparingů mezi sebou. Ale je fakt, že sparingy holky mají třeba s nějakými juniory, takže také hrají o body. Ty trenérské strategie jsou různé, sleduji to a respektuji. Máme svůj trenérský tým, ale externě se u nás střídali i velcí trenéři, kteří jezdí světový okruh, jako třeba David Kotyza, který připravoval Káju Muchovou."

Takže je to tak, že opravdu pro hráčky zkoušíte najít ideální řešení a doporučujete, kdo se bude připravovat s kým?

"Určitě ano, i to je naše poslání. Řešíme to společně s naším sportovním ředitelem Petrem Vaníčkem, který má spoustu zkušeností, vždyť byl u Martiny Hingisové, s Martinem Dammem nebo Andreou Hlaváčkovou. Takže se o strategii bavíme, ale to se týká většinou mládeže."

Z čeho vaši trenéři čerpají? Necháváte se inspirovat, nebo razíte svou cestu?

"Já sám už nejezdím po světě, nevidím třeba jak trénuje Alcaraz s Juanem Carlosem Ferrerem. Ale to je právě úkol našich trenérů, aby se vzdělávali. I proto byl nyní Petr Vaníček ve Wimbledonu. Trendy je potřeba sledovat, abychom si mohli říct, že někde něco funguje, anebo že tohle my děláme líp."

Karolína Muchová I. ČLTK Praha

Vás už tenisový koučink neláká?

"Ale naopak, já mám stejně nejraději tenis naživo. Chodím se koukat na kurty, na tréninky a když jsou trenéři přístupní k diskusi, tak s nimi rád mluvím. Často se díváme na video, spoustu věcí analyzujeme. A až se mi nebude chtít sedět v kanceláři nebo doma v křesle, tak vím, že sem stejně rád půjdu bez jakéhokoliv nároku na odměnu."

Váš klub před lety postavil vedle antuky i betonový kurt. Neuvažujete i o trávě, když od vás vzešli wimbledonští vítězové?

"Myslím, že bychom na to bohužel neměli kapacity na údržbu. Aby kurt držel potřebnou úroveň, kterou tráva potřebuje, stojí to spoustu úsilí. Trávu občas zkoušel udělat nějaký soukromý podnikatel, který na to měl peníze, ale stejně se to strašně těžko udržovalo. Dokud bude fungovat Nymburk, tak to na tak krátké období stačí. Je to blízko a Markéta i Kája Muchová si to se svými trenéry pochvalovaly."

V sobotu vás čekají oslavy 130 let založení. Jaké budou a kdo všechno přijede?

"Věřím, že to bude pěkné, budeme mít i stage s moderátorem a pozvali jsme i nejen bývalé hráče, kteří byli součástí našich týmů, jako jsou Daniel Vacek, David Rikl, Iveta Benešová nebo Ivo Minář, ale i tu generaci okolo paní Vlasty Vopičkové a Honzy Kodeše. Tak si to snad užijeme a pak zase sejdeme za 10 let."