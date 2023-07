Ruud letos počtvrté vyhrál dvakrát po sobě. Zverev ve čtvrtfinále padl s Rubljovem

Předloňský šampion Casper Ruud (24) na antuce v Bastadu porazil 6:3, 6:4 Rakušana Sebastiana Ofnera a teprve počtvrté v sezoně vyhrál alespoň dva zápasy po sobě. O finále si čtvrtý hráč světa zahraje s Italem Lorenzim Musettim (21). Své místo v semifinále vybojoval také Andrej Rubljov (25), který jednoznačně porazil Alexandera Zvereva (26) 6:2, 6:3.

Casper Ruud teprve na čtvrtém ze 14 letošních turnajů vyhrál víc jak jeden zápas a znovu na oblíbené antuce. V Estorilu nakonec triumfoval, na Masters v Římě vypadl v semifinále a na Roland Garros prohrál až ve finále.

Nyní v Bastadu mu pouhá dvě vítězství stačila k postupu do semifinále. Zatímco loni v roli obhájce titulu nezvládl hned své úvodní vystoupení, letos ještě neztratil ani set.

Sestřih zápasu Ruud – Ofner. Livesport

Po Alexanderu Ševčenkovi potvrdil roli favorita i proti Sebastianu Ofnerovi, s nímž dokonce ani jednou nepřišel o podání. Díky odvrácení všech čtyř brejkbolů zvítězil po hodině a půl 6:3, 6:4.

"Byl to další náročný den ve větrném Bastadu. Přesto myslím, že jsem dnes odehrál solidní zápas bez větších chyb. S výkonem jsem spokojený a doufám, že se mi na něj podaří navázat i v zítřejším semifinále," řekl čtyřiadvacetiletý Nor.

Statistiky utkání. Livesport

O celkově 18. finále si trojnásobný grandslamový finalista Ruud, který získal všech deset titulů na akcích kategorie ATP 250 a devět z nich slavil na antuce, zahraje s Lorenzem Musettim. S o tři roky starším Italem si poradil před čtyřmi lety na antuce v Římě, ale loni v hale v Paříži mu podlehl.

Musetti ve čtvrtfinále po obratu porazil 4:6, 6:1, 6:2 Rakušana Filipa Misolice a do semifinále postoupil podruhé v sezoně postoupil do semifinále. Do finále se dostal naposledy loni v říjnu na domácí půdě v Neapoli, kde nakonec triumfoval.

Andrej Rubljov prohrál s Alexanderem Zverevem prvních pět vzájemných zápasů, v této sezoně s ním ale ve dvou duelech neztratil ještě ani set. V Bastadu dokonce ani jednou nepřišel o podání, po 68 minutách zvítězil hladce 6:2, 6:3 a postupem do semifinále obhájil loňský výsledek.

Sestřih zápasu Zverev – Rubljov. Livesport

O čtvrté letošní finále si druhý nasazený Rubljov, který v dubnu na Masters 1000 v Monte Carlu slavil svou nejcennější trofej, zahraje s loňským šampionem Franciscem Cerúndolem. S Argentincem jediný vzájemný souboj před rokem na antuce v Hamburku prohrál.

Čtvrtý nasazený Cerúndolo úspěšně pokračuje na své první akci v roli obhájce titulu. V Bastadu, kde před rokem slavil premiérový triumf na okruhu ATP, v podvečerním čtvrtfinále přehrál dvakrát 6:3 krajana Federica Coriu. V devátém vzájemném střetnutí ho porazil teprve potřetí.

Výsledky turnaje ATP 250 v Bastadu