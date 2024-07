Byla to šichta, hodnotila Krejčíková. Ve Wimbledonu ji těší povedené koncovky

Barbora Krejčíková má za sebou ve Wimbledonu další náročný zápas. Den po třísetovém boji s Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou vyřadila po setech 7:6, 7:6 Američanku Katie Volynetsovou. Na trávě v All England Clubu postoupila do třetího kola jako jediná česká hráčka. Novinářům řekla, že si váží vydařených koncovek a vyhlíží duel s přemožitelkou Markéty Vondroušové Španělkou Jessicou Bouzasovou.

"Z postupu mám velkou radost. Jsem ráda, že se mi takto podařily dva zápasy. Těším se, že budu hrát dál a mohu nastoupit v dalším kole," uvedla Krejčíková.

Utkání s 69. hráčkou světa Volynetsovou zvládla díky dvěma tie-breakům. První vyhrála 8:6, ve druhém proměnila třetí mečbol na 7:5. Duel trval přes dvě hodiny. "Bylo to náročné, byla to šichta. I kvůli tomu, že jsem včera hrála dlouho a dneska jsem šla na to znovu v jedenáct hodin. Jsem ráda, že se mi to podařilo uhrát. Byl to velice těžký zápas," podotkla nasazená jednatřicítka.

Ve Wimbledonu vyhrála už tři zkrácené hry ze čtyř. "Těší mě to moc. Snažím se tam ubojovat vším možným, co to jde. Když se to dostane do koncovky, tak se na trávě může stát cokoliv. Jsem ráda, že jsem dnes otáčela nepříznivé stavy," řekla Krejčíková.

Statistiky utkání. Livesport

Po utkání ocenila soupeřku. "Hrály jsme dlouhé výměny. Nedala mi moc míčů zadarmo, musela jsem si to uhrát. Byl to těžký zápas a jsem ráda, že jsem ho zvládla ubojovat a vyhrála dva tie-breaky," uvedla. "Nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale myslím, že hráčky ano, že rozdíly jsou malinké. Je to tak vyrovnané, že kdokoliv může porazit kohokoliv," doplnila.

Ve třetím kole narazí na Španělku Bouzasovou, která vyřadila v úvodním kole úřadující šampionku Vondroušovou. "Moc toho o ní nevím. Musím se připravit a podívat se na ni. Ty dva zápasy šly po sobě strašně rychle. Těším se, že dnes bude trochu větší volno. Odpočinu si a půjdeme někam na dobrou večeři. Zítra po deblu se na ni koukneme a vymyslíme, co budu v sobotu hrát," uvedla Krejčíková.

Možnosti v dalších fázích turnaje zatím neřeší. "Nepřemýšlela jsem nad tím. Tím, že je to tráva, tak se může stát cokoliv. Jdu kolo od kola, zápas od zápasu. Jsem ráda, že jsem včera porazila Kuděrmětovovou, dneska Volynetsovou a těším se, že zítra hrát singla nebudu. Dáme si deblíka a připravím se na sobotu. Budu se snažit, abych v turnaji pokračovala dál," řekla dvojnásobná vítězka Roland Garros z roku 2021.

