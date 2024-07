Krejčíková vydřela další výhru ve Wimbledonu. Fruhvirtová, Siniaková a Bouzková vypadly

Barbora Krejčíková (28) zvládla další těsnou bitvu ve Wimbledonu a po vítězství ve dvou tie-breacích nad kvalifikantkou Katie Volynetsovou postoupila do třetího kola. Ve druhém kole nejslavnějšího tenisového turnaje naopak skončily Brenda Fruhvirtová (17), Kateřina Siniaková (28) a také loňská osmifinalistka Marie Bouzková (25).

Barbora Krejčíková zvládla v letošním ročníku Wimbledonu už dva zápasy, pokaždé se na postup pořádně nadřela a už čtyřikrát musela do tie-breaku. V úvodním kole bojovala přes tři hodiny s Veronikou Kuděrmetovovou a snadnou práci neměla ani v tom následujícím s kvalifikantkou Katie Volynetsovou.

Podobně jako proti Rusce musela v úvodním dějství dvakrát dotahovat manko brejku. Ve 12. hře si zisk úvodního setu pořádně zkomplikovala, když ho nedokázala dopodávat a nakonec jej urvala až v tie-breaku (8:6) po proměnění třetího setbolu.

V podobném duchu se neslo druhé dějství. V něm musela Krejčíková likvidovat náskok brejku soupeřky celkem třikrát, navíc v devátém gamu čelila setbolu. Hrozbu rozhodujícího setu odvrátila, v následující hře Američance pošesté v utkání sebrala servis a znovu měla navrch v tie-breaku.

Bývalá šampionka French Open si na letošním Australian Open zahrála čtvrtfinále, ale pak se začala trápit se zraněním zad a i kvůli těžké chřipce dva měsíce vůbec nehrála. Během antukového jara prohrála všechny čtyři zápasy a první výhry od února slavila až na generálce v Birminghamu.

V letošním ročníku Wimbledonu dosáhla na svou teprve třetí vítěznou sérii v aktuální sezoně, předchozí dvě zaznamenala po cestě do čtvrtfinále úvodního grandslamu roku a na trávě v Birminghamu.

Krejčíková má na dosah osmý kariérní start ve druhém týdnu grandslamů. Jejím maximem na londýnském pažitu je osmifinále, na které dosáhla hned při debutu v hlavní soutěži v roce 2021. Její další soupeřkou bude Jessica Bouzasová, senzační přemožitelka obhájkyně titulu Markéty Vondroušové.

Po Karolíně Muchové nenašla recept na Paulu Badosaovou ani Brenda Fruhvirtová. V úvodním dějství nedokázala ani jedna z aktérek uhájit náskok brejku a v koncovce byla silnější zkušená Španělka, která proměnila v maratonské výměně hned první setbol.

Česká teenagerka se trápila na vlastním servisu i ve druhém dějství, přesto mohla udržovat skóre těsné. Za stavu 1:3 však nevyužila dva brejkboly a nechala si soupeřku utéct o tři gamy. Výrazné manko už smazat nedokázala.

Fruhvirtová letos zapsala své první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a zajistila si debut v TOP 100 žebříčku. Na postup přes druhé kolo ale stále čeká. V aktuální sezoně se po hromadě úspěchů na okruhu ITF v těch dvou předchozích soustředí výhradně na nejvyšší tour, jenže v dalším progresu ji brzdí časté zdravotní problémy.

Komplikace musela řešit i ve Wimbledonu. V úvodním kole bojovala s nemocí, přesto dokázala ze stavu 1:6, 0:3 otočit souboj 17letých talentů s nasazenou kometou Mirrou Andrejevovou. Do utkání s Badosaovou nastoupila s obvázaným levým stehnem.

Badosaová nebude vzpomínat na loňský ročník Wimbledonu v dobrém. Před rokem vzdala druhé kolo a ve zbytku sezony už nehrála. O vyrovnání svého zdejšího maxima, kterým je osmifinále z let 2021-22, bude usilovat proti Darje Kasatkinové. Ruska vyhrála na trávě už sedm zápasů v řadě a ve druhém kole Wimbledonu deklasovala 6:0, 6:0 domácí divokou kartu Yuriko Miyazakiovou. Už ve třech setech po sobě neztratila game.

Kateřina Siniaková narazila na v posledních měsících skvěle hrající Julii Putincevovou už před pár týdny ve Štrasburku a porazila ji 6:0, 7:5. Ve druhém kole Wimbledonu však kanára sama schytala, když v úvodním dějství nezískala ani jeden bod na vlastním servisu a dohromady kvůli hromadě nevynucených chyb vyhrála jen tři fiftýny.

Ve druhé sadě se ovšem Češka probudila, nečelila ani jednomu brejkbolu a díky brejku z deváté hry si vynutila pokračování. V rozhodujícím dějství se ovšem vrátila ke hře z toho úvodního, až příliš chybovala a o možnost na likvidaci manka 0:3 definitivně přišla po nevyužití série tří brejkbolů v pátém gamu.

Siniaková došla na obou generálkách v Berlíně a Bad Homburgu až do čtvrtfinále. Na druhé německé akci, kde obhajovala titul, se však zranila a ke čtvrtfinálovému utkání nenastoupila. Ve čtvrtek mohla vyrovnat své maximum ve Wimbledonu, třetí kolo z let 2016, 2018 a 2021. Rodačka z Hradce Králové si podruhé vyzkoušela roli nasazené na grandslamech a opět vypadla ve druhém kole, v Paříži ztroskotala na domácí outsiderce Chloé Paquetové.

Putincevová byla na začátku sezony na konci první stovky žebříčku, ale od března prožívá parádní období a zaznamenala čtvrtfinále v Miami a Madridu a osmifinále v Indian Wells (vše podniky WTA 1000). Na trávě vyhrála všech sedm letošních zápasů, v Birminghamu získala svůj první titul po třech letech.

Ruská rodačka reprezentující Kazachstán vylepšila postupem do třetího kola své wimbledonské maximum. O celkově čtvrtou účast ve druhém týdnu grandslamů a první od US Open 2020 se utká se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou, nebo Petrou Martičovou.

Marie Bouzková postoupila při posledních dvou startech ve Wimbledonu do druhého týdne. Předloňská čtvrtfinalistka a loňská osmifinalistka dorazila do All England Clubu i letos ve slabší formě a tentokrát své vystoupení na londýnském pažitu zakončila již ve druhém kole.

V úvodním kole deklasovala antukovou specialistku Juliu Rieraovou, ale proti Anně Kalinské už se její nižší sebevědomí projevilo. Bouzková měla sice v utkání stejný počet brejkbolů jako Ruska, nicméně dokázala využít jen jeden. Tehdy se jako první dostala do náskoku brejku, jenže od stavu 3:2 dokázala získat už jen dva gamy a po necelé hodině a půl prohrála.

Bouzková touto porážkou upravila svou nelichotivou letošní bilanci na 14 výher a 14 porážek. Po neúspěšné obhajobě osmifinálové účasti se bývalá šampionka Livesport Prague Open v žebříčku propadne minimálně na 42. pozici.

Pražská rodačka zaznamenala v letošním roce zatím jen tři vítězné série. Hned na začátku ledna prošla do čtvrtfinále v Aucklandu, v dubnu se dostala do finále v Bogotě a na nedávném French Open postoupila do třetího kola.

Kalinská prožívá nejlepší období své kariéry a letos byla velmi blízko svému prvnímu triumfu na nejvyšším okruhu. Finále však prohrála těsně na tisícovce v Dubaji i na travnaté pětistovce v Berlíně. Druhé kolo Wimbledonu absolvovala čtvrtfinalistka letošního Australian Open poprvé a ve třetím kole se střetne s krajankou Elinou Avanesjanovou, nebo Ljudmilou Samsonovovou.

