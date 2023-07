Jako Billie Jean. Sebejistý postup Vondroušové do finále Wimbledonu v číslech

Své první vystoupení na wimbledonském centrkurtu v kariéře proměnila v jeden ze životních úspěchů. I když po zápase přiznala, že se cítila hodně nervózní, nenechala česká tenistka Markéta Vondroušová (24) v semifinále nejslavnějšího turnaje bílého sportu Elinu Svitolinovou (28) pořádně nadechnout a v sobotu si zahraje o trofej pro vítězku. K triumfu 6:3, 6:3 došla především jistotou na podání a výbornou obranou. Své soupeřce povolila za celý zápas pouhých devět vítězných míčů!

A stala se vůbec první nenasazenou hráčkou ve finále svátku v All England Clubu v otevřené epoše tenisu. Naposledy se to povedlo v roce 1963 (tedy pět let před začátkem open éry) legendární Američance Billie Jean Kingové, tehdy ještě 19letému talentu pod dívčím jménem Moffittová.

Body při returnu

Vondroušová: 55 % (33/60).

Svitolinová: 40 % (25/62).

Česká senzace znovu potvrdila, že dokáže tvořit i z obrany nebo pod tlakem podání. Proti Svitolinové navíc na příjmu dosáhla svých nejlepších čísel na turnaji – při returnu získala plných 55 % míčků. Nadpoloviční úspěšnost (52 %, 23/44) dokonce zaznemanala i proti prvnímu servisu, což je mimořádný výkon. Ostatně na letošním Wimbledonu nebyl už před semifinále v této herní dovednosti nikdo lepší než ona.

Esa

Svitolinová: 0.

Vondroušová: 4.

S výše uvedenou statistikou souvisí i poměr es. Vondroušová nenechala Svitolinovou zahrát jediné! A to Ukrajinka rozhodně neplatí za hráčku se špatným či slabým podáním… Za celý turnaj nasbírala 28 čistých servisů, což ji řadilo na třetí místo ženského pavouka (za Sabalenkovou a Rybakinovou). Zajímavé je, že zápas bez esa na trávě absolvovala v této sezoně už jednou, a sice v Birminghamu, kde ji spláchla jiná Češka, Linda Fruhvirtová...

Vítězné míče

Svitolinová: 9.

Vondroušová: 22.

Mít v tenisovém zápase počet vítězných míčů pod 10, to je málo vídaný jev. Svitolinová nebyla ve své kůži, Vondroušová jí měnila rychlost míčů i jejich výšku, nedařilo se jí na síti, kde uhrála jen šest bodů z 21 pokusů, čili ani ne třetinu (soupeřka měla bilanci 6/12). Podobně Ukrajinku naposledy zadupala Sabalenková, jež jí ve čtvrtfinále nedávného French Open dovolila pouhých sedm (!) winnerů.

Dvojchyby

Svitolinová: 1.

Vondroušová: 6.

Snad jediná herní činnost, kde ve srovnání dopadla hůř Češka. Což může být varování před finále. Navíc třech dvojchyb se dopustila v době, kdy měla potvrdit svou dominanci na kurtu. Dvěma nabídla za stavu 4:0 ve druhé sadě soupeřce brejk v gamu, v němž vedla už 40:0. Místo 0:5 to bylo 1:4, Svitolinová se dotáhla až na 3:4, jenže pak v možná rozhodující chvíli zápasu místo vyrovnání přišla o své podání.

Odvrácené brejkboly

Svitolinová: 45 % (5/11).

Vondroušová: 50 % (3/6).

V pěti předchozích duelech na Wimbledonu čelila Svitolinová jen 21 brejkbolům (a to prakticky neměla slabou soupeřku). Vondroušová si jich proti ní ovšem vybojovala 11 a šest jich proměnila ve svůj game. Z 18 her, které obě soupeřky v tomto semifinále podstoupily, jich přesná polovina skončila ztraceným podáním. Vítězka na tom v pozitivním smyslu participovala ze dvou třetin.

